Обороты разгонят тарифами

Московская биржа планирует с октября изменить тарифы за операции на рынке акций. Участников торгов собираются разделить на тех, кто предоставляет ликвидность (мейкеров), минимизировав их расходы, и тех, кто ее забирает (тейкеров), увеличив их издержки. Предполагается, что это увеличит объем торгов и доходы биржи. Эксперты не ожидают значимого роста комиссионной нагрузки на клиентов брокеров, но и в отношении существенного роста оборотов настроены скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как рассказали три источника “Ъ” в финансовых компаниях, Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций. Предполагается перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной.

Если сейчас профучастники могут выбрать из пяти тарифных планов, где обе стороны сделки платят одинаковую комиссию бирже (за организацию торгов) и Национальному клиринговому центру (за клиринговое обслуживание), то с четвертого квартала комиссии разделят на сборы для мейкеров (предоставляют ликвидность) и тейкеров (ее забирают). Сейчас комиссия складывается из постоянной (максимальная — 800 тыс. руб. в месяц) и оборотной (максимальная — 0,01% от объема операций) частей. В новой модели комиссия с мейкера взиматься не будет, а с тейкера — 0,03% от оборота. Как отметили два источника “Ъ”, новая тарификация была совместным решением биржи и брокеров.

На бирже подтвердили планы внедрения новой тарифной модели. Там ожидают, что «маркетмейкеры и провайдеры ликвидности получат больше возможностей для работы, что положительно скажется на ликвидности российских бумаг». На бирже добавили, что срочный рынок перешел на асимметричную модель тарификации 14 июня, на валютном рынке новый подход будет использоваться с августа.

По данным отчетности биржи по МСФО, в 2021 году комиссионные доходы составили 41,55 млрд руб., на 21% выше показателя предыдущего года. Чистая прибыль достигла 28,1 млрд руб. (рост на 11%). На годовом собрании в начале июня было принято решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. При этом дивидендная политика, принятая в 2019 году, предусматривает выплаты акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО.

Один из собеседников “Ъ” пояснил, что мейкер — это сторона, выставившая заявку как на покупку, так и на продажу, тейкер — это сторона, которая выполняет действия по выставленной заявке. По расчетам торговой площадки, это должно повлиять на количество заявок в биржевом стакане и вернуть рынок к прежним оборотам, уточнил он. Согласно данным биржи, объем торгов на фондовом и срочном рынках за первое полугодие 2022 года сократился на треть, при этом в апреле—июне показатели отставали от прошлогодних на 50–70%.

Инициатива биржи призвана упростить работу маркетмейкеров (профучастников, которые поддерживают котировки по ценным бумагам), число которых значительно снизилось, отмечают участники рынка. По словам директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, риски маркетмейкеров увеличились, а возможности для арбитража исчезли. «Например, раньше маркетмейкер перекрывал свою позицию арбитражем на Лондонской бирже»,— пояснил он.

Основой для новых тарифных подходов выступает в числе прочего концепция плоской тарифной шкалы, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. По аналогии с налоговой политикой установление фиксированной ставки при прочих равных условиях увеличивает совокупную сумму поступлений, пояснил он. Господин Бархота указывает, что доходы Московской биржи от организации торгов акциями в прошлом году составили 5,2 млрд руб. и без введения плоской тарифной шкалы и асимметричного прайсинга снижение доходов могло бы быть еще более глубоким.

Комиссионная нагрузка на клиентов биржи может вырасти, но не для всех участников и в неравной степени. «Часть неактивных пользователей смогут даже сэкономить, тогда как расходы мелких игроков с обилием операций с финансовыми инструментами, вероятно, вырастут»,— считает господин Бархота. Вместе с тем на конечного клиента—физическое лицо изменение тарификации не повлияет значимо, утверждает Артем Майоров.

Новые тарифные принципы потребуют системной адаптации участников рынка, однако сейчас, пожалуй, самое удачное время для такой трансформации, поскольку инвесторы более восприимчивы к неопределенности на рынке, а измерение их операционных издержек на 10–15% не будет столь заметным, считает Андрей Бархота. Впрочем, по мнению одного из собеседников “Ъ”, есть куда более эффективные способы вернуть оборот к дофевральским значениям — buyback, увеличение плеча, допуск нерезидентов на рынок, уменьшение коэффициента для сделок с центральным контрагентом и другое.

Ксения Куликова