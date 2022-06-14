Биржевые ПИФы зашли мимо биржи

В ближайшее время российские инвесторы смогут торговать биржевыми фондами (БПИФ) с заблокированными иностранными ценными бумагами на внебиржевом рынке. Такую возможность планирует предоставить клиентам УК «Тинькофф Капитал». По мнению участников рынка, это позволит инвесторам выйти из заблокированных инвестиций, а брокеру — заработать дополнительную комиссию. Однако управляющие видят риски для инвесторов в первую очередь в недостаточной ликвидности сегмента и реализации паев с большим дисконтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Тинькофф Капитал» намерен запустить внебиржевые торги паями биржевых ПИФов, инвестирующих в иностранные активы, рассказали “Ъ” в компании. Торговля будет проходить с 16:30 до 18:45, маркетмейкером выступит «Тинькофф Инвестиции». Клиентам брокера доступны операции с четырьмя валютными фондами, торги с которым еще не начались на Московской бирже.

По данным ЦБ, на 31 мая операции не осуществлялись по 159 ПИФам с суммарным объемом активов 379 млрд руб. В итоге заблокированными оказались около 2,7 млн пайщиков. С 23 мая на Московской бирже возобновились торги 33 ПИФами с иностранными активами четырех управляющих компаний. Сделки с их паями можно совершать с 16:30 до 18:50.

До сих пор на российском рынке не было внебиржевых торгов БПИФами, хотя они не запрещены. Законодательство об инвестиционных фондах не устанавливает ограничений на внебиржевое обращение инвестиционных паев БПИФов и не регулирует порядок такого обращения, уточнили в ЦБ. В связи с попаданием НРД под европейские санкции в фондах «Тинькофф Капитала» оказались заблокированы в среднем 15% активов. По словам гендиректора УК «Тинькофф Капитал» Руслана Мучипова, до выхода разъяснений ЦБ по работе с такими активами возобновление торгов на бирже в стандартном режиме невозможно. Поэтому было принято решение «дать инвесторам возможность торговать паями этих фондов на внебиржевом рынке», отмечает господин Мучипов.

«Для тех клиентов, кто хочет продать паи вне зависимости от цены, запуск внебиржевых торгов — это возможность выйти из фондов с иностранными бумагами»,— считает начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов. Вместе с тем в компаниях, у которых также зависли ПИФы с иностранными активами, отмечают, что внебиржевая торговля паями не решает ключевую проблему с заблокированными активами. Поэтому никто из них не планирует выходить на внебиржевые торги, но все будут следить за опытом «Тинькофф».

Кроме того, для таких ПИФов рассматривается концепция, предполагающая в ряде случаев выделение из них иностранных ценных бумаг в отдельный амортизационный ЗПИФ (см. “Ъ” от 8 июня). В ходе реализации заблокированных активов пайщикам будет выплачиваться доход. Впрочем, технология внебиржевых торгов отработана «Тинькофф Инвестициями» в конце 2021 года на акциях (см. “Ъ” от 22 декабря).

Участники рынка отмечают, что у «Тинькофф» много розничных клиентов, которые хотят торговать, и есть возможность сводить их. «Если делать внебиржевые сделки между своими клиентами, то спред и комиссия остаются внутри»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке. К тому же, говорит глава направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский, по внебиржевым сделкам, в которых брокер выступает посредником, комиссия, скорее всего, выше, чем на бирже.

Как и в случае с акциями, при внебиржевой торговле БПИФами ключевыми рисками для инвесторов выступают низкая ликвидность и широкие спреды между ценой покупки и продажи. Регуляторные требования ЦБ к БПИФам, относящиеся к организованным торгам — отклонение INAV (расчетная стоимость пая), величина спреда,— к внебиржевому рынку не применяются. «Цена сделки и иные ее существенные условия… могут не отражать справедливую стоимость инвестиционных паев БПИФов»,— предупреждают в ЦБ. Риски возрастают в случае высокой волатильности на рынке и при отсутствии спроса на паи. Тогда, считает источник “Ъ” в крупной УК, клиенты понесут продавать маркетмейкеру, но тот для снижения риска будет «покупать за 30–50% номинала». В «Тинькофф Капитале» заверили, что компания будет рассчитывать INAV для внебиржевых торгов и по цене, приближенной к этой величине, будет продавать паи, а выкупать с дисконтом до 15%. В случае высокой волатильности торги могут быть приостановлены.

Виталий Гайдаев