Магазины покидают помещения

Растущий уровень вакантности объектов стрит-ритейла на торговых улицах Москвы из-за ухода международных брендов и ограниченного спроса со стороны российских сетей в кризис вынуждает собственников помещений идти на уступки арендаторам. Минимальная запрашиваемая стоимость аренды в некоторых центральных локациях сократилась до 45%. Владельцы недвижимости рассчитывают на рост активности потенциальных арендаторов осенью. Но эксперты предупреждают, что спад растянется минимум на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ

Минимальная ставка аренды, запрашиваемая владельцами объектов стрит-ритейла в Москве, сократилась на 10–45% год к году в половине торговых улиц столицы, следует из подсчетов Knight Frank. Заметнее всего — на 45%, до 33 тыс. руб. за 1 кв. м в год, ставка снизилась в Камергерском переулке. На проспекте Мира спад составил 33%, до 20 тыс. руб. за 1 кв. м, на Арбате и Пятницкой улице — 20%, до 40 тыс. и 20 тыс. руб. за 1 кв. м в год соответственно.

Падение арендных ставок объектов стрит-ритейла в центральной части города заметил и партнер Ricci | BlackStone Алексей Сигал: «Это особенно заметно в локациях, где, например, нет парковочных мест». По данным Knight Frank, вакантность на пешеходных улицах в центре города в первом полугодии составила 17,2%, увеличившись на 5,3 процентного пункта. Динамика обусловлена уходом с российского рынка международных брендов, констатирует директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина.

Но снижение запрашиваемых ставок аренды на помещения стрит-ритейла характерно только для части объектов, уверена коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко. «Это справедливо для помещений с большой площадью, от 200 кв. м, находящихся в "спорных" локациях»,— поясняет она.

Ставки на небольшие помещения в некоторых топовых локациях не снижаются и где-то даже растут, говорит госпожа Буренко. По данным Knight Frank, например, на Патриарших прудах аренда выросла на 40%, до 210 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Но в целом сдавать помещения стало сложнее, в том числе из-за сокращения банками и салонами связи новых точек, отмечает госпожа Буренко.

По данным Knight Frank, сейчас 45% спроса на помещения стрит-ритейла на пешеходных улицах формируют рестораторы, 24,7% — одежные ритейлеры и 9% — обувные сети. Активность в сегменте сохраняют, по сути, арендаторы из числа участников рынка общепита, констатирует Алексей Сигал. Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова отмечает, что непродовольственные ритейлеры сейчас заняты в первую очередь устранением пробелов в ассортименте из-за проблем с импортом и задача развития для них не стоит на первом плане. Продуктовые сети во многом также приостановили экспансию и готовы арендовать только объекты с гарантированно высоким трафиком, указывает она.

Собственники помещений, в свою очередь, вынуждены пересматривать стратегию переговоров, если не могут долго найти арендаторов, поясняет Ирина Буренко. У каждого объекта стрит-ритейла изначально был свой прогноз доходности и окупаемости, на который собственники ориентировались, в частности, при заключении кредитных договоров, добавляет господин Сигал. «Поэтому сдача помещений в аренду, хоть и с дисконтом, сейчас для них крайне важна»,— говорит он. Ирина Козина отмечает, что сейчас владельцы лояльнее относятся к закреплению за арендаторами права досрочного выхода из договора, а некоторые готовы обсуждать установление процента от товарооборота в качестве части арендной ставки.

Ирина Козина допускает, что рост вакантности на центральных улицах сохранится на фоне новых решений об уходе с российского рынка зарубежных брендов. Однако сами владельцы таких объектов не так пессимистичны. Госпожа Буренко ждет оживления спроса на помещения стрит-ритейла после преодоления летнего спада. Но бизнес пока еще не почувствовал в полной мере влияния санкций, как только это начнется, стоит ждать отката и в сегменте стрит-ритейла, предупреждает Алексей Сигал. Низкая активность ритейлеров, по прогнозам Ирины Болотовой, может сохраняться минимум год.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев