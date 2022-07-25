Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Магазины покидают помещения

Стоимость аренды стрит-ритейла в Москве снижается

Растущий уровень вакантности объектов стрит-ритейла на торговых улицах Москвы из-за ухода международных брендов и ограниченного спроса со стороны российских сетей в кризис вынуждает собственников помещений идти на уступки арендаторам. Минимальная запрашиваемая стоимость аренды в некоторых центральных локациях сократилась до 45%. Владельцы недвижимости рассчитывают на рост активности потенциальных арендаторов осенью. Но эксперты предупреждают, что спад растянется минимум на год.

Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ

Минимальная ставка аренды, запрашиваемая владельцами объектов стрит-ритейла в Москве, сократилась на 10–45% год к году в половине торговых улиц столицы, следует из подсчетов Knight Frank. Заметнее всего — на 45%, до 33 тыс. руб. за 1 кв. м в год, ставка снизилась в Камергерском переулке. На проспекте Мира спад составил 33%, до 20 тыс. руб. за 1 кв. м, на Арбате и Пятницкой улице — 20%, до 40 тыс. и 20 тыс. руб. за 1 кв. м в год соответственно.

Падение арендных ставок объектов стрит-ритейла в центральной части города заметил и партнер Ricci | BlackStone Алексей Сигал: «Это особенно заметно в локациях, где, например, нет парковочных мест». По данным Knight Frank, вакантность на пешеходных улицах в центре города в первом полугодии составила 17,2%, увеличившись на 5,3 процентного пункта. Динамика обусловлена уходом с российского рынка международных брендов, констатирует директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина.

Но снижение запрашиваемых ставок аренды на помещения стрит-ритейла характерно только для части объектов, уверена коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко. «Это справедливо для помещений с большой площадью, от 200 кв. м, находящихся в "спорных" локациях»,— поясняет она.

Ставки на небольшие помещения в некоторых топовых локациях не снижаются и где-то даже растут, говорит госпожа Буренко. По данным Knight Frank, например, на Патриарших прудах аренда выросла на 40%, до 210 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Но в целом сдавать помещения стало сложнее, в том числе из-за сокращения банками и салонами связи новых точек, отмечает госпожа Буренко.

По данным Knight Frank, сейчас 45% спроса на помещения стрит-ритейла на пешеходных улицах формируют рестораторы, 24,7% — одежные ритейлеры и 9% — обувные сети. Активность в сегменте сохраняют, по сути, арендаторы из числа участников рынка общепита, констатирует Алексей Сигал. Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова отмечает, что непродовольственные ритейлеры сейчас заняты в первую очередь устранением пробелов в ассортименте из-за проблем с импортом и задача развития для них не стоит на первом плане. Продуктовые сети во многом также приостановили экспансию и готовы арендовать только объекты с гарантированно высоким трафиком, указывает она.

Собственники помещений, в свою очередь, вынуждены пересматривать стратегию переговоров, если не могут долго найти арендаторов, поясняет Ирина Буренко. У каждого объекта стрит-ритейла изначально был свой прогноз доходности и окупаемости, на который собственники ориентировались, в частности, при заключении кредитных договоров, добавляет господин Сигал. «Поэтому сдача помещений в аренду, хоть и с дисконтом, сейчас для них крайне важна»,— говорит он. Ирина Козина отмечает, что сейчас владельцы лояльнее относятся к закреплению за арендаторами права досрочного выхода из договора, а некоторые готовы обсуждать установление процента от товарооборота в качестве части арендной ставки.

Ирина Козина допускает, что рост вакантности на центральных улицах сохранится на фоне новых решений об уходе с российского рынка зарубежных брендов. Однако сами владельцы таких объектов не так пессимистичны. Госпожа Буренко ждет оживления спроса на помещения стрит-ритейла после преодоления летнего спада. Но бизнес пока еще не почувствовал в полной мере влияния санкций, как только это начнется, стоит ждать отката и в сегменте стрит-ритейла, предупреждает Алексей Сигал. Низкая активность ритейлеров, по прогнозам Ирины Болотовой, может сохраняться минимум год.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...