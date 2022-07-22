Не отпускай меня без нужды

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил урезать ежегодный отпуск депутатов с 42 до 28 дней. Он объяснил это «вызовами времени». Депутаты против этой идеи особо не возражают, но подчеркивают, что у них и так фактически нет отпуска из-за подготовки к сентябрьским выборам. Поэтому представители ЛДПР в качестве «встречного предложения» снова выступили за перенос единого дня голосования на весну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин заявил, что считает правильным рассмотреть вопрос о сокращении продолжительности отпусков депутатов Госдумы. Об этом он сказал журналистам, комментируя прошедшее 15 июля внеочередное пленарное заседание, на которое депутатам пришлось возвращаться из регионов уже после окончания весенней сессии, чтобы утвердить главу Минпромторга Дениса Мантурова в должности вице-премьера. По мнению спикера, ту же идею можно обсудить и в отношении чиновников.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу (28 дней.— “Ъ”)»,— пояснил господин Володин.

Он добавил, что для этого надо будет подготовить поправки к закону о статусе сенатора и депутата, но кто и когда будет этим заниматься, не уточнил.

Согласно ст. 28 упомянутого федерального закона, сейчас отпуск парламентариев составляет 42 календарных дня. При этом в п. 2 этой статьи оговаривается, что «в случаях, предусмотренных законодательством РФ» сенаторам и депутатам может предоставляться и более продолжительный отпуск.

Согласно утвержденному ранее графику, последнее пленарное заседание Госдумы прошло 6 июля, после чего до конца месяца депутаты должны работать с избирателями в регионах, а в августе у них запланированы отпуска. Еще около двух недель они отдыхают в начале мая.

Отпуск продолжительностью 42 дня связан с классным чином, который присваивается парламентариям как федеральным госслужащим (уровня министра), поясняет эксперт Павел Склянчук. У обычных госслужащих, по его словам, отпуск зависит от стажа, поэтому его сокращение будет ущемлять права самых опытных бюрократов: минимальный отпуск составляет 30–35 дней в зависимости от должности, а максимальный, у чиновников предпенсионного возраста с многолетним стажем,— 45 дней.

Сейчас не время для больших отпусков, согласен замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Депутатам, по его словам, надо оперативно принимать решения для поддержки граждан в условиях санкций и специальной военной операции. При этом источник во фракции единороссов сказал “Ъ”, что лучше бы уж депутатам сократили отпуск, чем «дергали» их с разных концов страны на внеочередные заседания.

«Таких предложений может быть сколько угодно. Можно запретить депутатам во время заседаний ходить в туалет и выдать памперсы, можно сделать так, чтобы у них вообще не было отпусков до истечения полномочий»,— прокомментировал “Ъ” идею Вячеслава Володина депутат от КПРФ Сергей Обухов.

Он также сообщил, что с тех пор, как единый день голосования перенесли на сентябрь, лично у него вообще нет отпуска, как и у всех, кто так или иначе занят в предвыборной кампании.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России — За правду» Олег Нилов вслед за спикером объяснил идею сокращения депутатского отпуска «особым временем»: «Это не только военная операция, но и вопросы хозяйства, вызовы-то брошены государству, управлению, промышленности и бизнесу. Какие сейчас могут быть праздники мирного времени? Это нормальное предложение, мы готовы его обсудить». При этом справоросс отметил, что у депутатов и так ненормированный график работы и для него лично никакой разницы не будет.

Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) тоже уверен, что для депутатов отпуск — это формальность.

«Мы в отпуск на протяжении последних многих лет просто не уходим, хотя официально в отпуске числимся. И даже порой сложно в отпуске работать, потому что командировку для поездки в регион не оформить, надо сначала делать отзыв из отпуска. Из-за того что единый день голосования в сентябре, мы летом занимаемся выборами»,— пояснил депутат “Ъ”. По его словам, в ЛДПР идею спикера поддерживают, но считают, что единый день голосования нужно переносить на весну. «И пусть лучше отпуск будет одну неделю, но полноценный, потому что все равно организм должен отдыхать, тем более в нашей северной стране. Нужно, чтобы человек мог отдыхать и чтобы голова не болела за процесс выдвижения кандидатов, распространение агитпродукции, изготовление роликов и т. д.»,— отмечают там.

Наконец, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, оговорившись, что депутаты его фракции тоже «работают практически без выходных и отпусков», тем не менее выразил сомнение в том, что такая мера «как-то радикально позволит сэкономить деньги или внезапно сделает работу госаппарата и Госдумы в разы эффективнее».

Отпуск депутатов является неким общественным раздражителем, поэтому такую инициативу в народе одобрят, считает Павел Склянчук. С другой стороны, сами парламентарии тоже вряд ли будут возражать против сокращения их отпусков, предполагает эксперт, поскольку большинство из них на самом деле придерживаются правила «у политиков нет отпуска».

Мария Макутина, Ксения Веретенникова