Избирателей пригласили в «Приемную»

Московские гражданские активисты Алексей Миняйло и Михаил Плетнев запустили проект «Приемная», позволяющий с помощью готовых шаблонов оперативно направлять депутатам обращения по правозащитным вопросам. Первая и наиболее массовая волна запросов касалась недопустимости отправки срочников в зону боевых действий, связанных со спецоперацией российских вооруженных сил на территории Украины: с конца апреля парламентариям поступило более 18 тыс. таких обращений. В партиях утверждают, что пик подобных запросов пришелся на май, а сейчас граждан больше волнуют санкции и социальная политика. Парламентские оппозиционеры тоже используют сервисы сбора обращений, но поступающие к ним запросы, по их оценке, «настроены на патриотическую волну».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Миняйло (в центре), обвинявшийся в участии в массовых беспорядках в Москве в 2019 году, полагает, что есть и другие способы взаимодействия с представителями власти

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Миняйло (в центре), обвинявшийся в участии в массовых беспорядках в Москве в 2019 году, полагает, что есть и другие способы взаимодействия с представителями власти

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как поясняют координаторы проекта, «Приемная» призвана «облегчить людям возможность писать официальные запросы». На сайте проекта предлагается выбрать конкретного депутата любого регионального заксобрания и подписать на его имя типовое обращение. Затем запрос автоматически направляется в электронную приемную парламентария. Если он реагирует, заявитель получает ответ через сайт проекта.

Первая запущенная на сайте форма касалась военнослужащих срочной службы, поскольку после начала спецоперации на Украине их родственники хотели «получить хоть какие-то гарантии, что их близких, которые сегодня идут в военкоматы, завтра не отправят в зону боевых действий», поясняют активисты. В типовом обращении сказано, что по закону военнослужащих теоретически могут направить в зону боевых действий после четырех месяцев срочной службы. В зону спецоперации срочников направляют только после подписания контракта, но «имеются сообщения о практике понуждения» к подписанию, говорится в типовом обращении. Авторы проекта утверждают, что подписывать обращение безопасно, так как оно составлено юристами и учитывает все требования закона.

Напомним, с самого начала спецоперации российские власти уверяли, что в ней участвуют исключительно контрактники. Однако уже 9 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков признал «несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы» на территории Украины. По его словам, практически все они были возвращены в Россию, но некоторые все же «были захвачены». В тот же день по указанию президента Владимира Путина в Главную военную прокуратуру направили материалы для наказания виновных.

За первый месяц работы через «Приемную» было направлено почти 15,2 тыс. писем депутатам по различным вопросам, и на них пришло 4,2 тыс. ответов. На тех, кто не ответит на запросы в положенные по закону 30 дней, «Приемная» собирается жаловаться в прокуратуру. К середине июля общее число обращений превысило 30,8 тыс., из них более 18 тыс. касались темы военного призыва. По словам Алексея Миняйло, в своих ответах парламентарии часто отрицают, что вопросы военной службы входят в их компетенцию. В то же время примерно в 40% ответов сообщается о передаче обращений в Минобороны, а «около 10% отвечающих депутатов разделяют обеспокоенность» авторов обращений, добавляет господин Миняйло.

Собеседники “Ъ” в партиях рассказывают, что после начала спецоперации на Украине поступающие депутатам запросы изменились. Например, в начале весны сторонники «Яблока» писали в партию обращения с просьбой остановить спецоперацию и высказаться по этому поводу в региональных парламентах, а в мае их больше всего стала беспокоить судьба срочников. Глава фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов сказал “Ъ”, что партия отреагировала на обращения и направила запрос в Минобороны, «из Генштаба вооруженных сил нам пришел ответ, что срочников на спецоперацию направлять не будут, вскрывшиеся случаи проверяются надзорными и следственными органами». В последующие месяцы граждан также волновали экономика, социальная сфера и ЖКХ, причем ближе к лету на первые места вышли запросы по ЖКХ и «социалке», отмечают «яблочники».

Пресс-секретарь лидера КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал “Ъ”, что не сталкивался с запросами о нарушении прав срочников, зато получал много обращений, «связанных с текущими проблемами», от жителей ДНР и ЛНР. «В частности, я неоднократно вывозил (с территории республик.— “Ъ”) родственников людей, которые просили меня помочь»,— отметил депутат. По его оценкам, больше всего обращений коммунисты получают по вопросам, касающимся «качества жизни, медицины, образования, в частности отмены ЕГЭ, Болонской системы образования».

В «Справедливой России — За правду» сообщили “Ъ”, что тоже используют технологию массовой отправки обращений, но адресуют их главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в рамках проекта «Спросим Бастрыкина». «Пришло время настроить кадровую политику государства на патриотическую волну. Это не про "чистки", это про любовь к стране. Мы уверены, что правда поможет работать лучше тем, кто готов, и освободить должности для тех, кто хочет ставить цели родины выше личных интересов»,— объясняется задача проекта на его сайте. Поступившие вопросы граждан направляются председателю СКР, а фотографии запросов выкладываются на сайте. Согласно данным проекта, россиян волнуют «насмешки над символами Победы», «антироссийская пропаганда в соцсетях», «взвинченные цены на сахар» и «закупка госкорпорациями оборудования в недружественных странах». В целом же чаяния граждан, обращающихся к справороссам, заметно отличаются от запросов, поступающих правозащитникам и активистам, например электорат СРЗП чаще переживает по поводу «защиты прав беженцев, жителей Донбасса, военнослужащих». «Часто стали писать с просьбой привлечь к ответственности граждан, особенно чиновников и медиаперсон, кто не поддерживает СВО, открыто продвигает антироссийскую риторику или занимается экстремизмом»,— сообщила пресс-служба партии.

Политолог Константин Калачев полагает, что, создавая «Приемную» и подобные проекты, активисты находят легальные способы вовлечения населения в протест. «Я не вижу законных оснований привлечь организаторов к ответственности. И уж тем более нет оснований для наказания тех, кто обращается к депутатам. Но есть большой соблазн "переписать всех", а потом найти способ "вразумить"»,— рассуждает эксперт. Обращений, направленных против спецоперации на Украине, поступает не так уж много, говорит господин Калачев. «В 1996-м против войны в Чечне было собрано более 1 млн подписей, которые Борис Немцов (на тот момент губернатор Нижегородской области.— “Ъ”) передал президенту Ельцину. Сейчас все скромнее»,— отмечает он.

Кира Хейфец, Мария Старикова, Ксения Веретенникова