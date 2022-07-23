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Коммерсантъ FM
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Заслуженному экологу колония не подошла по возрасту

Владимира Грачева осудили условно

Неожиданно мягкий приговор Хамовнический суд Москвы вынес известному ученому-экологу Владимиру Грачеву. Он обвинялся в вымогательстве 87 млн руб. у руководства входящей в «Ростех» компании «РТ-Инвест», возводившей пять заводов по утилизации бытового мусора. В случае выплаты этой суммы ученый обещал предоставить положительное заключение научного совета Российской академии наук (РАН) о деятельности компании и безопасности ее работы. Прокурор просил приговорить ученого к шести годам колонии, однако суд ограничился условным наказанием и штрафом в размере 500 тыс. руб.

Суд оправдал надежду Владимира Грачева на условный срок

Суд оправдал надежду Владимира Грачева на условный срок

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суд оправдал надежду Владимира Грачева на условный срок

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На заседание суда 80-летний ученый прибыл со своим адвокатом, который нес небольшой рюкзак, в котором, видимо, находились необходимые в заключении вещи. Впрочем, перед заседанием господин Грачев сказал своему защитнику, что надеется на то, что с учетом его заслуг перед родиной (он награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью того же ордена II степени и имеет другие многочисленные знаки отличия) и преклонного возраста суд назначит ему условное наказание.

Из приговора следовало, что Владимир Грачев, будучи президентом Российской экологической академии (РЭА), членом-корреспондентом РАН и руководителем межрегиональной экологической организации «Гринлайт», обратился в марте 2018 года к главе «РТ-Инвеста» Андрею Шипелову с предложением заключить договор о популяризации деятельности его компании. При этом ученый-эколог обещал давать положительные оценки проектам «РТ-Инвеста» по строительству четырех заводов по термической утилизации отходов в Подмосковье и одного в Татарстане. Также эколог обещал опровергать недоброжелательные отзывы о подобном методе утилизации и уверять общественность через СМИ в его полной безопасности. За эти услуги Владимир Грачев запросил 6 млн руб. Господин Шипелов согласился с этим предложением, и после заключения договора с Владимиром Грачевым компания ООО ГК-1, входившая в «РТ-Инвест», перевела на указанный экологом счет оговоренную сумму. И, как отмечалось в приговоре, ученый-эколог постарался честно отработать деньги. С апреля по конец июля 2018 года он дал свыше 30 интервью и комментариев в СМИ, расхваливая работу «РТ-Инвеста» и ее метод утилизации отходов. Впрочем, господин Шипелов 22 августа уведомил того, что в одностороннем порядке расторгает соглашение. Это обидело ученого, и Владимир Грачев, говорится в деле, решил отомстить обидчику, сменив свои положительные отзывы о работе «РТ-Инвеста» на противоположные.

В феврале 2020 года эколог организовал совещание участников научного совета РАН по вопросам глобальной экологии, на котором секретарь заседания раздала ученым анкеты, попросив оценить метод мусоросжигания, принятый в «РТ-Инвесте». Причем вопросы были составлены таким образом, что на них практически нельзя было ответить положительно. В результате заключение получилось отрицательным. Между тем подобные решения носят рекомендательный для госструктур характер.

Господин Шипелов связался с Владимиром Грачевым и попросил провести еще одно заседание научного совета, чтобы нивелировать предыдущее заключение. За это, по материалам дела, Владимир Грачев запросил 87 млн руб. При этом ученый потребовал, чтобы ему лично передали 6 млн руб., еще 9 млн руб. перевели на «подконтрольную структуру», а остальную сумму перечислили на счет Российского университета дружбы народов (РУДН), где ученый также заведовал кафедрой экологии.

Господин Шипелов посчитал это предложение вымогательством и обратился с заявлением в ФСБ. Все дальнейшие переговоры руководителя «РТ-Инвеста» с господином Грачевым проходили под контролем оперативников.

Очередной научный совет РАН по вопросам экологии должен был состояться 24 июля 2020 года. Перед ним Владимир Грачев, говорится в деле, потребовал передать ему наличными 3 млн руб. (остальные 3 млн руб. предполагалось передать после положительного заключения совета РАН). Андрей Шипелов спорить не стал и назначил экологу встречу накануне в ресторане «Ваниль» на Остоженке. Сразу после передачи денег оперативники задержали ученого.

Господина Грачева обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), поскольку, как выяснилось, он не имел реальной возможности оказать какое-либо давление на членов ученого совета РАН и, соответственно, выполнить обещание, данное руководителю «РТ-Инвеста». Сам подсудимый отрицал вину, заверяя суд, что обладал такой возможностью, поскольку имел неоспоримый авторитет в вопросах экологии.

В ходе прений прокурор заявил, что считает вину ученого полностью доказанной, и попросил приговорить эколога к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Суд, однако, решил иначе. С учетом преклонного возраста подсудимого (Владимиру Грачеву исполнилось 80 лет) и того факта, что его действия не повлекли тяжких последствий, экологу назначили четыре года условно, обязав выплатить штраф в 500 тыс. руб. Судя по всему, осужденный остался доволен приговором, сказав, что рад вернуться домой «своим ходом».

Алексей Соковнин

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