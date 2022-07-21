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Коммерсантъ FM
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Эколога Грачева вызвали на приговор

Обвиняемому в вымогательстве денег у строителей мусоросжигательных заводов грозит шестилетний срок

Как стало известно “Ъ”, гособвинение потребовало приговорить экс-советника генерального директора госкорпорации «Росатом», известного ученого-эколога Владимира Грачева к шести годам заключения. Прокуратура считает доказанной вину эколога в вымогательстве 87 млн руб. у входящей в «Ростех» компании «РТ-Инвест». В случае выплаты этой суммы господин Грачев обещал изменить свою точку зрения по поводу строительства пяти мусоросжигательных заводов, которыми занимается «РТ-Инвест» в Подмосковье и Татарстане.

Владимир Грачев

Владимир Грачев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Грачев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Хамовнический райсуд Москвы рассматривал уголовное дело известного эколога с октября 2021 года. На днях, выступая в прениях сторон, прокурор посчитал вину Владимира Грачева в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной и попросил суд приговорить его к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Однако при этом обвинитель в своей речи отметил отсутствие в действиях господина Грачева отягчающих последствий и попросил суд обратить внимание на возраст подсудимого, которому исполнилось 80 лет, а также состояние его здоровья. Оба этих факта, по мнению представителя Генпрокуратуры, являются смягчающими вину обстоятельствами, которые необходимо учитывать при вынесении приговора. А учитывая, что господин Грачев награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью того же ордена II степени и имеет другие многочисленные знаки отличия, срок ему, вероятно, назначат условный.

По данным “Ъ”, свою вину господин Грачев ни в ходе досудебного расследования, ни в ходе судебного следствия не признал, а его защита во время прений настаивала на полном оправдании своего клиента.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, по версии обвинения, господин Грачев, работавший в «Росатоме», а до этого являвшийся главой комитета по экологии Госдумы, в 2020 году потребовал 87 млн руб. от руководства компании «РТ-Инвест», входящей в госкорпорацию «Ростех». Созданная в 2012 году, эта компания строит пять мусоросжигательных электростанций. Четыре из них будут расположены в Подмосковье, а одна — в Татарстане.

Этот проект Владимир Грачев вначале резко критиковал, утверждая, что он якобы может быть опасен для окружающей среды, однако затем, по версии ГСУ СКР, вступил в переговоры с представителями компании, обещая после выплаты ему денег поддержать строительство, повлияв заодно и на мнение своих коллег-ученых.

Стоит отметить, что к началу переговоров Владимир Грачев занимал пост президента Российской экологической академии и являлся членом-корреспондентом РАН. Помимо этого он создал Межрегиональную экологическую организацию «Гринлайт», которой и руководил.

В «РТ-Инвесте», посчитав поступившее им предложение вымогательством, обратились с заявлением в ФСБ. После этого все переговоры между сторонами шли уже под контролем чекистов, а телефон господина Грачева прослушивался. Ученый был задержан в рамках оперативного эксперимента с поличным после передачи ему в ресторане «Ваниль» на Остоженке 3 млн руб. в качестве первого платежа.

После задержания и предъявления обвинения господин Грачев был отправлен судом под домашний арест. Эта мера пресечения за время следствия и суда не изменилась. А для обеспечения выплаты штрафа по делу следствие арестовало счета ученого, включая зарубежные, причем, по данным “Ъ”, на них находилась сумма в несколько миллионов долларов.

Хамовнический суд намерен вынести приговор Владимиру Грачеву 22 июля.

Владислав Трифонов

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