Алексею Венедиктову нашли преемника

В Москве в четверг создан общественный штаб по наблюдению за сентябрьскими муниципальными выборами, у которого впервые за девять лет сменился руководитель. Вместо известного журналиста Алексея Венедиктова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) этот пост займет его заместитель по кампаниям прошлых лет Вадим Ковалев. Он обещает сохранить в работе штаба традиции гласности и открытости и уже пригласил к сотрудничеству все партии и наблюдательские объединения, в том числе имеющие статус иноагента. Представители оппозиционных партий сожалеют об уходе господина Венедиктова, но называют господина Ковалева лучшей кандидатурой для продолжения прежних начинаний и считают, что он «обладает умением находить компромиссы как с оппозицией, так и с властью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В партиях считают, что Вадим Ковалев станет достойной заменой Алексею Венедиктову на позиции главы штаба по наблюдению за московскими выборами

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В партиях считают, что Вадим Ковалев станет достойной заменой Алексею Венедиктову на позиции главы штаба по наблюдению за московскими выборами

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Общественная палата (ОП) Москвы на заседании 21 июля проголосовала за создание общественного штаба по наблюдению за муниципальными выборами. Впервые с момента учреждения этой структуры ее возглавил не бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, а заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, почетный волонтер и член столичной Общественной палаты Вадим Ковалев, работавший в московском штабе много лет.

Напомним, общественный штаб по наблюдению за выборами, сформированный в Москве в 2013 году, стал первой подобной структурой в России. Он был создан перед началом мэрской кампании, в которой принимали участие действующий градоначальник Сергей Собянин и оппозиционер Алексей Навальный. Возглавивший штаб Алексей Венедиктов руководил им почти бессменно, отказавшись от этой работы лишь однажды — на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции летом 2020 года. С 2016 года господин Венедиктов являлся зампредом Общественной палаты Москвы, но в 2022 году впервые в состав палаты не вошел. Этому предшествовали разрыв его трудового договора с «Эхом Москвы» и последующая ликвидация радиостанции. 22 апреля Минюст включил господина Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов.

По словам председателя ОП Москвы Константина Ремчукова, штаб по наблюдению за выборами оказался самым публично значимым направлением деятельности палаты, чему поспособствовала «яркая и нестандартная» личность Алексея Венедиктова. Его отсутствие во главе штаба, как и военную спецоперацию на Украине, господин Ремчуков назвал вызовом для работы структуры: «Смогут ли новые люди, которые будут в штабе, быть так же убедительны, доказательны и инициативны?». Впрочем, Вадима Ковалева глава ОП охарактеризовал как опытного и знающего все нюансы сотрудника штаба.

Господин Ковалев, в свою очередь, пообещал сохранить главные принципы московского штаба — гласность и открытость. Его обновленный состав будет сформирован 25 июля. Традиционно в штаб входили представители всех политических сил и наблюдательских объединений, в том числе внесенного в реестр иноагентов движения «Голос».

«Главный принцип московского штаба был в разнообразии, все политические силы имели возможность высказаться и вынести в повестку любой эпизод. Его надо сохранить»,— заявил “Ъ” Вадим Ковалев.

Он пообещал лично пригласить сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца и все политические партии на первое заседание штаба.

Господин Мельконьянц сообщил “Ъ”, что приглашение примет, а Вадим Ковалев, по его мнению, «как никто лучше подходит на роль хранителя принципов и традиций». «Алексей Венедиктов — хороший журналист, поэтому на этапе изобретения московского штаба он заложил в его основу ключевой принцип, по которому в штабе должны звучать разные мнения, а информация с избирательных участков должна стекаться от разных участников выборов»,— отметил господин Мельконьянц. По его мнению, в технологическом плане штабу удастся продолжить работу на прежнем уровне, тем более что в 2020 году уже был прецедент, когда его возглавлял другой член ОП Илья Массух.

Представители оппозиционных партий, работавшие в штабе на предыдущих выборах, сожалеют об уходе Алексея Венедиктова и считают, что само присутствие его фигуры серьезно влияло на процесс наблюдения за выборами в столице. «Именно он реально мог решить любую проблему: не просто поговорить о ней и "замылить", а решить. Мы в штабе выявляли и вбросы, и много различных нарушений, он лично вникал в каждую проблему, передавал ее в Мосгоризбирком, добиваясь решения»,— вспоминает депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева. По ее мнению, господин Венедиктов, «как человек незаурядный и яркий», сумел собрать в штабе таких же людей, имеющих свое мнение. «Искренне надеюсь, что Вадим Ковалев сможет сохранить работу штаба на столь высоком уровне»,— говорит госпожа Енгалычева.

По мнению лидера фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максима Круглова, фигура Алексея Венедиктова имела значение в обеспечении определенной прозрачности наблюдения за выборами.

«Я лично сожалею, что теперь этим занимаются другие люди с непредсказуемым результатом»,— признался «яблочник». По его мнению, в условиях трехдневного и электронного голосования наблюдать за выборами становится практически невозможно, но его партия будет «использовать любую возможность, в том числе и этот штаб».

Член штаба от «Справедливой России — За правду» Александр Тарнавский согласен, что господин Венедиктов играл в штабе большую роль, но считает, что «незаменимых людей нет». Вадим Ковалев, по его мнению,— лучшая кандидатура для продолжения начинаний предыдущего руководителя: «Он обладает умением контактировать, находить компромиссы, ладить как с оппозицией, так и с властью». Как надеется господин Тарнавский, с Вадимом Ковалевым у штаба будет возможность выжить: в сегодняшней обстановке «уход за красные линии» грозит тем, что штабу просто заблокируют работу, а для независимых кандидатов его деятельность очень важна, поясняет справоросс.

Наконец, член столичных штабов прошлых лет от ЛДПР Михаил Монахов считает, что значение каких-либо личностей в данном случае «вторично»: «Первично — процесс наблюдения и предоставленная возможность. С Вадимом Ковалевым мы работали, я думаю, что высокий уровень гласности на голосовании в Москве он сохранит и мы ему в этом поможем».

Елена Рожкова