«Эхо» не докатилось до Общественной палаты

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В Москве стали известны 30 членов нового созыва Общественной палаты (ОП), среди которых прославившиеся в ходе пандемии главврачи столичных больниц Марьяна Лысенко и Денис Проценко. Впервые с момента создания ОП среди ее членов, делегированных мэром, не оказалось экс-главреда «Эха Москвы» и пока еще действующего зампреда палаты Алексея Венедиктова, который с 2013 года возглавляет и столичный общественный штаб по наблюдению за выборами. Эксперты считают, что место в ОП было для известного журналиста скорее подтверждением статуса, нежели каналом влияния, но уверены, что руководимый им штаб приносил реальную пользу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Венедиктов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Венедиктов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ОП Москвы учреждена в 2013 году, ее состав обновляется раз в три года. В первых двух созывах 20 членов ОП назначал мэр, 24 избирались в административных округах Москвы, а вместе эти 44 человека отбирали еще 20 коллег. В 2019 году состав ОП сократился до 45 членов: мэр и Мосгордума делегируют в нее по 15 человек, которые затем выбирают еще 15 общественников.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подписал указ о назначении 15 членов ОП по своей квоте. Среди самых заметных новичков в этом списке — снискавшие известность благодаря борьбе с коронавирусом главврачи московских больниц Денис Проценко и Марьяна Лысенко (на выборах в Госдуму-2021 первый входил в пятерку лидеров федерального партсписка «Единой России», а вторая — в первую тройку ее московского списка), а также директор парка «Зарядье», в прошлом телеведущий Иван Демидов. Ранее свою часть ОП утвердила Мосгордума, и теперь 30 общественникам нового созыва предстоит избрать еще 15 членов палаты на основании предложений, поступивших от общественных организаций. Срок полномочий действующего созыва ОП заканчивается 26 апреля.

Впервые с 2016 года в списке мэра Собянина не оказалось экс-главреда «Эха Москвы» и действующего зампреда ОП Алексея Венедиктова, хотя у него остается возможность попасть в новый состав, если его изберут 30 уже утвержденных членов.

В 2013 году перед началом мэрской кампании господин Венедиктов возглавил первый в России общественный штаб по наблюдению за выборами, созданный при ОП Москвы, и с тех пор почти бессменно им руководил, отказавшись от этой работы лишь однажды — на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции летом 2020 года. С 2019-го Алексей Венедиктов активно продвигал в Москве дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и даже учредил из собственных средств премию для хакеров, нашедших уязвимости в московской системе (в 2019 году это удалось французскому криптографу Пьеррику Годри, получившему половину премиального фонда — 1 млн руб.). Журналист также активно выступал за опцию «отложенного голосования», позволявшую избирателю в течение суток несколько раз изменить свой выбор (сохранялся только последний голос). И хотя именно эта опция стала причиной недоверия к результатам ДЭГ-2021 в Москве, Алексей Венедиктов продолжал настаивать на ее дальнейшем использовании. Однако этого не произошло: новый федеральный закон позволил Москве использовать собственную платформу ДЭГ, но без возможности переголосования.

5 марта 2022 года совет директоров «Эха Москвы» расторг рассчитанные еще на два года трудовой договор с господином Венедиктовым, занимавшим должность главного редактора радиостанции с 1998 года. До этого Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к контенту радиостанции якобы из-за распространения ложной информации о военной операции на Украине. В итоге «Эхо Москвы» было отключено от эфира, а владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» принял решение о ее ликвидации.

Алексей Венедиктов не ответил на вопросы “Ъ” о его невключении в новый состав ОП и о возможности продолжать руководить общественным штабом по выборам.

Сопредседатель движения «Голос» (внесено в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов) Григорий Мельконьянц, который был членом общественного штаба по наблюдению за выборами в Госдуму в Москве, считает, что созданная Алексеем Венедиктовым структура, в которую входили представители разных политических и общественных сил, играла роль медиатора. «В этих условиях польза от работы штаба, несомненно, была, насколько это возможно в нашей политической системе, и основная заслуга в этом — Венедиктова. Удавалось оперативно разрешать конфликтные ситуации на участках, а при серьезных нарушениях отменять результаты голосования»,— вспоминает эксперт. Хотя, по его словам, сложнее обстояли дела с влиянием штаба на процесс регистрации кандидатов. «Мне есть с чем сравнивать. В последующем модель московского штаба была скопирована в других регионах, но там это все приобрело имитационный характер»,— отметил сопредседатель «Голоса».

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, место в ОП для Алексея Венедиктова было скорее подтверждением его статуса, нежели каналом влияния. «Общественные палаты не играют сегодня серьезной роли ни на федеральном уровне, ни на региональном»,— поясняет эксперт. Он полагает, что готовность господина Венедиктова «к репутационному самопожертвованию» по теме электронного голосования в Москве показала наличие у него высокой мотивации к вовлечению в городскую политику: «Но формы этого возможного вовлечения до конца не ясны, особенно на фоне серьезной общефедеральной политической неопределенности».

Елена Рожкова