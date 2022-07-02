Аудиторы ДЭГ потеряли статус

Группа экспертов, занимавшаяся аудитом системы электронного голосования по итогам прошлогодних думских выборов, приостановила свою работу, так и не опубликовав итоговый доклад. Руководитель группы Григорий Мельконьянц заявил “Ъ”, что разработчики федеральной и московской платформ для дистанционного голосования так и не предоставили экспертам информацию, необходимую для полноценного анализа. Источник “Ъ”, близкий к работе группы, поясняет, что в ответ на запросы экспертов чиновники присылали «отписки», а после начала специальной военной операции и потери Алексеем Венедиктовым (признан иноагентом) членства в Московской общественной палате перестал быть понятен даже «неформальный статус» этой группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Экспертная группа общественного аудита дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приостановила свою работу из-за недостатка информации от разработчиков систем, сообщил “Ъ” руководитель группы, сопредседатель движения «Голос» (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов) Григорий Мельконьянц. В России существует две платформы для голосования в интернете: московская, разработанная городским департаментом информационных технологий (ДИТ Москвы), и федеральная, созданная «Ростелекомом» совместно с Минцифры и Центризбиркомом (на ее базе ДЭГ на прошлогодних выборах проводили шесть регионов). Аудит должен был затронуть обе, хотя поводом к нему стало недоверие со стороны ряда политиков и экспертов к электронным итогам именно столичных выборов. Напомним, что результаты московского ДЭГ были опубликованы с задержкой и существенно скорректировали результаты, полученные по итогам голосования на участках.

Изначально экспертная группа должна была обнародовать итоговый доклад о состоянии системы онлайн-голосования в России к концу 2021 года, но затем перенесла его публикацию на 2022 год.

«Группа общественного аудита ДЭГ провела серию экспертных обсуждений по разным аспектам работы дистанционного голосования — например, о принципах и архитектуре ДЭГ, о формировании списка электронных избирателей, о личном голосовании, о тайне голосования, о честном подсчете голосов. По возникшим вопросам были направлены запросы в ЦИК России, Мосгоризбирком и ДИТ Москвы,— рассказал “Ъ” Григорий Мельконьянц.— Информации из полученных ответов оказалось недостаточно для завершения полноценного аудита». Сейчас, по его словам, работа группы поставлена на паузу, так как завершить аудит невозможно без анализа запрошенных экспертами технических документов, которые они так и не получили. Господин Мельконьянц подчеркивает, что проделанная группой работа позволила подготовить отрицательный отзыв и поправки к законопроекту, расширяющему регулирование ДЭГ. Впрочем, это не помешало Госдуме принять его весной, отклонив поправки экспертов.

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил “Ъ”, что комиссия направила экспертам «все, что было в распоряжении МГИКа и что могли предоставить». «Учитывая, что прошел почти целый год, результаты выборов давно установлены, при этом были безрезультатные попытки оспорить в суде итоги ДЭГ, полагаю, в этой части вопрос утратил свою актуальность»,— отметил господин Реут. Зампред Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев, курирующий ДЭГ, не ответил “Ъ”, но ранее заявлял, что ЦИК «в рамках своей компетенции» ответит на вопросы группы. Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил “Ъ”, что разработчики московской платформы ДЭГ предоставили информацию в достаточном объеме: «Ровно на этом же объеме информации мы выложили собственный статистический анализ, плюс были разъяснения и обсуждения в рабочем порядке».

Источник “Ъ”, знакомый с ходом работы группы аудита, сообщил, что подготовка полноценного доклада зависла «на декабрьской стадии». К тому времени эксперты успели поделиться своими предложениями, своим видением проблем и уязвимостей, а также написать несколько запросов от имени группы, в ответ на которые «пришли только отписки», рассказывает собеседник “Ъ”. «Потом начались известные события (имеется в виду специальная военная операция на Украине.— “Ъ”), Алексея Венедиктова (экс-глава общественного штаба по наблюдения за выборами в Москве, экс-главред "Эха Москвы".— “Ъ”) отодвинули от московских электоральных процессов и не переизбрали в московскую Общественную палату (ОП). Поскольку нет Венедиктова в ОП Москвы, то и неясен даже неформальный статус группы»,— добавляет собеседник “Ъ”. Напомним, что состоявший в столичной ОП журналист Алексей Венедиктов бессменно с 2013 года возглавлял общественный штаб по наблюдению за московскими выборами. Однако вскоре после начала спецоперации на Украине он лишился должности главреда «Эха Москвы», не был переизбран в состав московской ОП, а также получил статус иноагента. Господин Венедиктов активно публично продвигал ДЭГ, а также именно он и предложил создать независимую группу аудита. По данным “Ъ”, штаб по наблюдению за муниципальными выборами в Москве в этом году возглавит другой член ОП Москвы и постоянный член штабов по наблюдению за столичными выборами предыдущих лет Вадим Ковалев.

Елена Рожкова