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Коммерсантъ FM
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Ничего попутного не вышло

Власти продолжат штрафовать нефтекомпании за сжигание ПНГ

Как стало известно “Ъ”, Минэнерго и Минприроды предлагают не освобождать нефтяные компании от штрафов за сверхнормативное сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2022 году. С инициативой временно приостановить штрафы выступал ЛУКОЙЛ, поскольку ПНГ в основном является сырьем для выпуска сжиженного углеводородного газа (СУГ), экспорт которого резко обрушился из-за последствий санкций. По данным “Ъ”, Минприроды решило, что санкции существенно не повлияли на поставки СУГ. Но эксперты ожидают, что в 2022 году их экспорт может упасть на 30%.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Минэнерго и Минприроды готовы вернуться к обсуждению отсрочки от уплаты повышенных штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ только в начале 2023 года, следует из июльского письма первого замглавы Минприроды Константина Цыганова в правительство. В Минэнерго, следует из обращения, предложили продолжить дискуссию по итогам «мониторинга влияния санкционных ограничений в 2022 году на рынок СУГ».

Основное направление использования ПНГ — переработка, в результате которой получается сухой газ (направляется в газотранспортную систему) и СУГ. После того как в феврале РФ начала боевые действия на Украине, российские нефтекомпании прекратили экспорт СУГ, которые в основном продавались в Польшу. В марте, как сообщал “Ъ”, ЛУКОЙЛ предупредил правительство, что вынужден будет направить большие объемы ПНГ на промысловые факелы, поскольку на рынке образовался профицит СУГ. Сейчас закон допускает сжигание на факелах только 5% от добычи ПНГ. При сверхнормативном же сжигании применяются повышающие коэффициенты штрафов — 25 и 100, именно от них ЛУКОЙЛ попросил освободить его до конца 2022 года. Аналогичное предложение исходило и от РСПП (см. “Ъ” от 19 мая и 4 июля). В министерствах и ЛУКОЙЛе не ответили на запрос “Ъ”.

В условиях ограничений на экспорт СУГ биржевая цена на них к концу июня упала с февраля в три раза — до исторического минимума в 5,5 тыс. руб. за тонну. В июньском докладе Минприроды в правительство отмечается, что другие нефтекомпании, помимо ЛУКОЙЛа, о снижении штрафов не просили. По оценке министерства, ЛУКОЙЛ в 2022 году сократит уровень полезного использования ПНГ до 84,6% с 97,4% в 2021 году (на 1,3 млрд кубометров), а у других компаний показатели полезного использования сохранятся на прежнем уровне. В Минприроды сочли предложение ЛУКОЙЛа «необоснованным»: министерство не увидело существенного влияния санкций на экспорт СУГ и значительного сокращения производства. Как отмечается в документе, цены на СУГ превышают уровень 2020 года, а «негативная динамика биржевых показателей торговли компенсируется переориентированием объемов экспорта на внутренний рынок».

По данным Росстата, за пять месяцев 2022 года в России на факелах было сожжено 8,73 млрд кубометров ПНГ (плюс 23% год к году), говорит заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Главной причиной стало увеличение сжигания на новых месторождениях в Восточной Сибири (плюс 1,12 млрд кубометров), тогда как объем сожженного ПНГ в Западной Сибири и Урало-Поволжье, где находятся крупные производители СУГ, практически не изменился (плюс 1,8% год к году).

В целом по году Сергей Кондратьев ожидает роста сжигания ПНГ на 13,7%, до 21,38 млрд кубометров, в основном за счет Восточной Сибири. По его мнению, проблема сверхнормативного сжигания ПНГ актуальна лишь для отдельных недропользователей и напрямую не связана с ситуацией на рынках СУГ. Эксперт согласен, что проблемы с экспортом оказывают давление на рынок, это показывает и динамика цен на внутреннем рынке. В 2021 году только железнодорожный экспорт СУГ, по данным Argus, составил 3,8 млн тонн, при этом крупнейшим рынком (0,95 млн тонн) была Польша. Сергей Кондратьев ожидает снижения экспорта СУГ в 2022 году на 28–30%. Часть объемов будет использована на внутреннем рынке в качестве автомобильного топлива, при этом спрос со стороны нефтехимии вряд ли существенно увеличится.

Дмитрий Козлов

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