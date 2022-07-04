Нефтяники еще зажгут

По данным “Ъ”, Минприроды не поддержало предложение РСПП о временном освобождении нефтяной отрасли от повышенных штрафов за сверхнормативное сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ). Компаниям сейчас некуда деть ПНГ, поскольку он в основном служит сырьем для выпуска сжиженного углеводородного газа, экспорт которого практически остановился из-за последствий военной спецоперации на Украине. По оценке Минприроды, риски увеличения сжигания ПНГ есть только у ЛУКОЙЛа, который в последние годы был единственной крупной нефтекомпанией, укладывавшейся в нормативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Минприроды не поддержало предложения РСПП об освобождении нефтекомпаний от повышенных штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ, следует из письма замглавы ведомства Константина Цыганова в ответ на майское обращение главы союза Александра Шохина. Риски повышенных штрафов за превышение норматива сжигания ПНГ в 5% от производства появились у нефтяников из-за прекращения экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате спецоперации на Украине. ПНГ является сырьем для производства СУГ, и возникший профицит СУГ заставляет компании сжигать больше газа на факелах. При превышении норматива в 5% нефтекомпаниям грозят многомиллиардные штрафы: при сверхнормативном сжигании лишь 500 млн кубометров ПНГ они могут составить 18 млрд руб., при этом в 2021 году общий объем сожженного на факелах ПНГ превышал 22 млрд кубометров (см. “Ъ” от 19 мая).

Однако в письме Константина Цыганова отмечается, что, согласно информации от нефтекомпаний, «риски увеличения уровня сжигания ПНГ, в том числе сверхнормативного, присутствуют только у ЛУКОЙЛа». Отметим, что ЛУКОЙЛ был единственной крупной нефтекомпанией, которая в последние годы полностью соблюдала нормативы по ПНГ. Константин Цыганов в ответе РСПП замечает, что 17 мая в Минэнерго было проведено совещание по предложению союза. «Были приняты решения о необходимости предоставления организациями нефтегазовой отрасли в адрес Минприроды обосновывающей информации, необходимой для оценки вероятности и уровня снижения в 2022 году доли полезного использования ПНГ, в том числе по причине сокращения объемов экспорта СУГ с территории России, одновременно увеличения доли сожженного (рассеянного) на факельных установках ПНГ, а также проведения Минэнерго России сценарного анализа потребности и рынков сбыта СУГ (при поступлении соответствующей информации от указанных организаций)»,— отмечает чиновник. В майском обращении господин Шохин просил освободить компании от повышенных штрафов до конца 2022 года, увеличив норматив сжигания с 5% до 30%.

С аналогичной просьбой в апреле ЛУКОЙЛ уже обращался к вице-премьеру Александру Новаку. Тот дал поручение Минэнерго проработать вопрос, «срок очередного доклада» по предложению ЛУКОЙЛа — 1 июля, сообщается в письме Минприроды. В секретариате Александра Новака и Минэнерго отказались от комментариев, в ЛУКОЙЛе не ответили на запрос.

Проблема повышающих коэффициентов к штрафам за сжигание ПНГ является острой в период санкций, сокращения поставок и невозможности полностью переориентировать потоки, считает советник юридической фирмы Orchards Азат Ахметов. Маловероятно, что с мая 2022 года компании нашли новые рынки сбыта для ПНГ, следовательно, вопрос уплат штрафов за его сверхнормативное сжигание все еще актуален, полагает он. При сохранении норматива в 5% будут, соответственно, повышаться как суммы, выплачиваемые добывающими компаниями за возмещение вреда атмосфере, так и суммы выплат за превышение лимитов, следовательно, вопрос высоких штрафов, безусловно, коснется всех участников рынка. Целесообразно, по мнению юриста, индивидуализировать подход к данной проблеме в зависимости от реального положения и ситуации у той или иной добывающей компании, возможности перенаправления каналов поставок, применения более экологичных методов утилизации.

Без изменения подхода нефтяные компании могут перенести свои убытки от уплаты штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ на потребителей и на своих контрагентов, что может повлечь рост инфляции, опасается советник адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Евгений Ербахаев.

Дмитрий Козлов