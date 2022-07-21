Нефть пустили на бензин

Нефтекомпании РФ в июле могут восстановить нефтепереработку до уровня прошлого года после значительного весеннего спада в условиях снижения экспорта. Поставки на НПЗ выросли за первую половину июля на 7%, до 784 тыс. тонн в сутки, и по итогам месяца могут составить более 24 млн тонн. Это объясняется тем, что нефтекомпаниям в условиях снижения цен на нефть и укрепления рубля выгоднее загружать НПЗ, чем экспортировать сырье. Кроме того, компаниям удалось частично восстановить экспорт нефтепродуктов, переориентировав поставки на рынки Африки и Ближнего Востока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании увеличили загрузку НПЗ за первую половину июля почти на 7% относительно предыдущего месяца, до 783,8 тыс. тонн в сутки, рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой производства. Если нефтекомпании сохранят этот уровень загрузки заводов, первичная переработка в июле превысит уровень июля прошлого года, когда она составила 24 млн тонн. Тем не менее загрузка НПЗ все еще на 3,7% ниже, чем в январе—феврале, когда она составляла 813,2 тыс. тонн в сутки.

Рост переработки происходит несмотря на то, что оптовая стоимость бензина на внутреннем рынке сейчас значительно ниже, чем год назад. Так, Аи-92 за год подешевел на 30%, до 40,5 тыс. руб. за тонну, что вызвано избытком товара на внутреннем рынке. Дизтопливо же, напротив, подорожало на 9%, до 57,1 тыс. руб. за тонну.

Одновременно с восстановлением нефтепереработки РФ продолжает снижать экспорт нефти, но падение чуть замедлилось по сравнению с июнем. Так, в июле экспорт российской нефти сократился на 2,4%, до 666 тыс. тонн в сутки. При этом добыча нефти в РФ (с газовым конденсатом) в июле пока символически растет по сравнению с июнем — на 0,3%, до 1,47 млн тонн в сутки.

Увеличивать нефтепереработку компании стимулирует подешевевшее сырье и укрепление курса рубля. Кроме того, они получают бюджетные выплаты по демпферу за поставки бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а бизнес АЗС приносит сверхприбыль.

Стимулом к увеличению объемов переработки является высокий уровень ее маржинальности, поясняет Анна Лишневецкая из «Петромаркета». По ее расчетам, на 15 июля для эталонного НПЗ, ориентированного на выпуск бензина, чистый уровень маржи переработки составлял порядка 15 тыс. руб. за тонну, дизтоплива — 19,5 тыс. руб. за тонну.

Госпожа Лишневецкая подчеркивает, что демпфер не является основным фактором высокого уровня маржи — он всего лишь компенсирует производителям реализацию топлива на внутреннем рынке по заниженным ценам. Прибыльность нефтепереработки обеспечивает большая разница между стоимостью топлива и ценой сырья, что в первую очередь связано с высоким дисконтом Urals относительно Brent: $40 против $3 за баррель в докризисном феврале. Кроме того, переработку поддерживает сильный рубль. При этом нефтепродукты на внутреннем рынке подешевели относительно докризисного периода слабее нефти, а их экспортная альтернатива для российских производителей практически не изменилась, так как текущие «санкционные» дисконты при экспорте российских продуктов компенсируются гигантскими крек-спредами (разницей между ценой нефти и корзиной получаемых из нее нефтепродуктов) к Brent на европейском рынке, объясняет аналитик.

Российские нефтекомпании пережили в апреле значительный спад нефтепереработки. После того как РФ начала боевые действия на Украине, многие европейские трейдеры стали отказываться покупать спотовые партии нефти и нефтепродуктов из РФ, а Великобритания и США ввели эмбарго. В мае к эмбарго на морские поставки присоединился и ЕС, но оно начнет действовать только в конце года.

Тем не менее, судя по косвенным признакам, российским нефтекомпаниям удалось по меньшей мере частично восстановить экспорт нефтепродуктов, в том числе мазута, основными потребителями которого ранее были НПЗ в Европе и США. Так, по информации Reuters, РФ перенаправляет объемы нефтепродуктов на Ближний Восток и в Африку: за апрель—июнь Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута до 647 тыс. тонн. Страна активно использует мазут на электростанциях, особенно в летний период, когда спрос на энергию растет из-за потребностей в кондиционировании.

Дмитрий Козлов