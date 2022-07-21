Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нестойкий ритейл

На оборудование и материалы для промоакций упал спрос

Спрос на POS-материалы — стенды, стойки, рекламную продукцию и бронированное торговое оборудование, которое используют для продвижения товаров внутри магазинов — упал после начала кризиса на 80%. Из-за этого некоторые производители были вынуждены переключиться на производство упаковки и мебели или даже начать процедуру банкротства. Эксперты ожидают, что к осени спрос на их услуги вновь возрастет из-за конкуренции среди производителей, которые будут пытаться заместить продукцию уходящих западных торговых марок.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Производители POS-материалов, поставляющие для ритейлеров стенды, рекламные материалы и торговое оборудование для промоакций в магазинах, с началом кризиса столкнулись с кратным падением продаж, сообщил источник “Ъ” на рынке розницы. Исполнительный директор ассоциации «Маркетинг в ритейле» Анна Лебедева оценивает снижение числа заказов у производителей таких материалов примерно на 80% по сравнению с 2020 годом. Источник “Ъ” из числа ритейлеров отметил, что был вынужден снизить закупки POSM из-за пересмотра планов по открытию новых магазинов из-за кризиса.

Другой крупный продуктовый ритейлер отмечает, что спрос на POS-продукцию с его стороны вернулся к докризисным значениям после заметного провала весной. Представитель «Азбуки вкуса» уточняет, что его сеть не снижала объемов закупки материалов для продвижения продукции. Но основным заказчиком в сегменте выступали международные компании, объявившие о приостановке инвестиций в маркетинг в РФ, включая Coca-Cola, PepsiCo и Unilever, указывает Анна Лебедева. «Ритейлеры продолжают заказывать POS-материалы для продвижения, например, собственных марок, но число этих заказов не сопоставимо с объемом, который требовался крупным брендам»,— рассказывает она.

Отсутствие инвестиций в промо на протяжении пяти месяцев уже привело к критическому сбою в сегменте, считает партнер One Story Ольга Сумишевская. Объем рынка POS-материалов по итогам 2022 года может снизиться на 40%, прогнозирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Некоторые производители в сегменте уже вынуждены сворачивать производство. По данным двух источников “Ъ”, один из крупных поставщиков POS-материалов — «Аква-арт» — инициировал процедуру банкротства и распродает производственное оборудование. В «Аква-арт» на запрос “Ъ” не ответили.

В то же время производители POSM на время кризиса зачастую перепрофилируют производство, уточняет Анна Лебедева. «Они начинают выпускать упаковку или мебель»,— добавляет она.

К началу осени Михаил Бурмистров ожидает существенного оживления спроса на POS-материалы, так как российские компании и оставшиеся в РФ международные производители начнут активно продвигать новые торговые марки, призванные заместить уходящие бренды. Ольга Сумишевская также ожидает, что оставшиеся на рынке игроки начнут проводить активные маркетинговые кампании, в том числе и внутри торговых точек. Сами производители в ожидании, добавляет Анна Лебедева. «О том, насколько восстановится спрос в сегменте, предметно можно будет говорить в середине августа, когда поставщики и ритейлеры обычно начинают продвигать свою продукцию к школьному сезону»,— комментирует она.

Михаил Бурмистров также прогнозирует рост популярности формата pre-pack — брендированных стоек, поставляемых в магазины сразу с товарами и фактически являющимися транспортной упаковкой. По его словам, продвижение внутри магазинов — единственная возможность для западных компаний как-либо продвигать свою продукцию в стране. В 2021 году доля формата pre-pack занимала около 9% от всего сегмента POSM, уточняет он, а по итогам этого года рост может составить до 16–18%. Продвижение внутри магазинов Анна Лебедева называет возможной лазейкой для западных компаний, однако будут ли они пользоваться этим способом, пока неизвестно.

Никита Щуренков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...