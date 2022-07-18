В магазинах пожелтели ценники

Доля промо в продажах ритейлерами продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) в денежном выражении, резко сокращавшаяся с начала текущего кризиса, восстановилась. В начале июля показатель достиг 48% — это новый недельный максимум этого года. Динамика связана с укреплением рубля и необходимостью поддерживать спрос после снижения потребительского ажиотажа. Но тренд на рост доли скидок может развернуться, говорят производители, так как сложности с бизнесом из-за кризиса сохраняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как подсчитали в NielsenIQ, к началу июля доля продаж FMCG со скидками в денежном выражении достигла 48%, что стало новым недельным максимумом для 2022 года. Таким образом, отмечают аналитики, восстановление уровня промо на российском рынке после рекордного спада этой весной произошло менее чем за три месяца.

Тренд на снижение доли промо возник в период потребительского ажиотажа. В марте на фоне начала военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций спрос на бакалею, кофе и чай, товары для ухода за собой, безалкогольные и алкогольные напитки стал резко расти (см. “Ъ” от 16 марта). На этом фоне доля продаж со скидками к концу марта упала до рекордно низких 32%, отмечают в NielsenIQ.

Директор по работе с ритейлом «NielsenIQ Россия» Константин Локтев говорит, что резкое снижение продаж FMCG со скидками помогало ритейлерам лучше контролировать торговлю во время ажиотажа и управлять запасами, когда для покупателей фактор наличия товара был важнее его цены. Это положительно сказалось и на финансовых показателях ряда сетей. «Лента» в отчетности за первый квартал отметила рост валовой маржи на 86 базисных пунктов, до 22,7%, в основном за счет снижения доли продаж по промо и смещения структуры спроса в сторону более высокодоходных продуктов.

Но, продолжает господин Локтев, фактор экономии все еще остается важным: дискаунтеры вносят более половины вклада в рост денежных продаж FMCG, во многих категориях растет доля дешевого товара, а потребители склонны активнее искать выгодные предложения. За второй квартал крупнейшие российские ритейлеры пока не отчитывались. В «Велес Капитале» считают, что у X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») темпы роста продаж в апреле—июне замедлились. «Покупатели начали экономить и снизили количество товаров в корзине, что ограничивало средний чек»,— отмечают аналитики.

В X5, «Ленте», «Магните», Auchan оперативные комментарии не предоставили.

По данным NielsenIQ, самый заметный прирост доли промо в июне—июле был в продажах влажных салфеток для детей и заменителей грудного молока (на 19% и 18% соответственно). Доля продаж растворимого кофе со скидками выросла на 14%, дезодорантов и чистящих средств — на 13% в каждом случае, туалетного мыла — на 12%. Основатель Synergetic (выпускает бытовую химию и косметику) Алексей Зюзин говорит, что производители отказывались от промо из-за роста себестоимости в связи с повышением курса валют, но с укреплением рубля скидки стали возвращаться. Источник “Ъ” среди крупных производителей продуктов отмечает, что возврат к промо стал необходимым для поддержания спроса после заметного повышения цен в ряде категорий.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» (включает «Май», «Орими Трэйд» и др.) Рамаз Чантурия также говорит, что укрепление рубля способствует росту доли промо и компании таким образом пытаются нарастить долю рынка. Но, добавляет он, говорить об окончательном возврате промо на прежние уровни преждевременно. Производители чая и кофе до сих пор не преодолели сложностей с импортом сырья, и это еще может привести к обратному снижению их инвестиций в маркетинг, поясняет господин Чантурия.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что промо остается фактически единственным действенным способом поддерживать продажи, когда больше денег у покупателей не становится. «Потребители до сих пор во многом судят о ценовом имидже всего магазина по количеству желтых ценников»,— указывает он. По словам аналитика, в краткосрочной перспективе, вероятно, стоит ждать сохранения доли промо продаж FMCG на текущих значениях, а в долгосрочной — возможен переход от массовых скидок к индивидуальным предложениям с помощью программ лояльности, что позволит участникам рынка сделать акции менее затратными для себя.

Анатолий Костырев