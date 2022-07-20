Растрата на спорт оказалась условной

Как стало известно “Ъ”, Таганский районный суд Москвы во вторник признал виновными в растрате 7 млн руб. чиновницу Минспорта Антонину Кузнецову и экс-главу АНО «Арена-2018» Олега Галая, привлекших к проектированию стадионов безработную даму и мужчину-менеджера дома моды. Однако от наказания суд их фактически освободил, установив, что участие в проекте двух «мертвых душ» потребовалось не для хищений, а для завуалированной оплаты услуг госпожи Кузнецовой, реально помогавшей организаторам проектировать секретные объекты стадионов, связанные с приемом высших должностных лиц страны. Защита фигурантов сейчас обдумывает, стоит ли ей обжаловать решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Прения сторон по этому делу завершились только во вторник вечером. Гособвинитель попросила суд приговорить экс-главу «Арены-2018» Галая к семи с половиной годам колонии, экс-заместителя начальника департамента Минспорта Кузнецову к семи годам, а помогавших им совершить растрату безработную Светлану Рулеву и «менеджера домов моды» Александра Кузнецова соответственно к шести годам лишения свободы.

Напомним, АНО «Арена-2018» была создана Минспортом России в 2012 году, вскоре после того, как страна получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Перед гендиректором организации Галаем тогда была поставлена задача контролировать строительство футбольных стадионов, на которое из бюджета были выделены многомиллиардные суммы.

По версии следствия, ситуацией решила воспользоваться 70-летняя чиновница Кузнецова, проработавшая в министерстве 40 лет. Используя наработанный авторитет и связи, она якобы уговорила директора Галая фиктивно трудоустроить в «Арену» двух близких ей лично, но одинаково далеких от строительства стадионов людей — Александра Кузнецова и Светлану Рулеву. По версии СКР, эти двое числились в АНО с октября 2017 по июнь 2019 года, получили за это время около 7 млн руб. в качестве зарплаты, отдав большую часть этой суммы Антонине Кузнецовой. Финансовую схему с «мертвыми душами» сотрудники СКР вскрыли в начале прошлого года, обвинив всю компанию в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). За групповое хищение бюджетных средств в особо крупном размере фигурантам грозило до десяти лет колонии, поэтому следствие добилось помещения в СИЗО господ Галая и Кузнецова; их предполагаемые на тот момент подельницы были отправлены Басманным райсудом Москвы под домашний арест. Многочисленные жалобы их защитников на излишнюю суровость меры пресечения результатов не дали, и вплоть до вторника все четверо обвиняемых оставались под арестом.

Между тем разбиравший уголовное дело уже по существу Таганский райсуд, как оказалось, прислушался к доводам защитников господина Галая Олега Каретникова и Артура Батдалгаджиева. Как пояснил “Ъ” адвокат Каретников, они доказали суду, что их доверитель не имел корыстного интереса в найме «мертвых душ», а выданной господам Рулевой и Кузнецову зарплатой, по сути, оплатил эксклюзивные услуги, которые оказала его организации спортивный функционер Антонина Кузнецова. В условиях жесткого цейтнота опытнейший специалист Минспорта организовала для проектировщиков стадионов выполнение так называемого закрытого раздела проектов, касающегося обеспечения на массовых спортивных мероприятиях безопасности иностранных делегаций и высших должностных лиц страны.

При этом, как пояснил защитник, официально принять чиновницу Минспорта на работу в свою организацию его клиент не мог, поэтому и вынужден был пойти на серую схему трудового договора, тем более что безработная Рулева и менеджер Кузнецов, по мнению защиты, были в «Арене-2018» не совсем уж «мертвыми» душами — они реально помогали Антонине Кузнецовой, постоянно выполняя ее разовые поручения.

Таганский суд в итоге, можно сказать, согласился с адвокатами Каретниковым и Батдалгаджиевым. Хотя в приговоре четверо подсудимых и были признаны растратчиками, от наказания их фактически освободили. Госпожа Кузнецова получила шесть лет колонии с отсрочкой наказания, а остальные соответственно по пять лет условного срока. Прямо в зале суда с арестантов-мужчин конвойные по распоряжению судьи сняли наручники и выпустили их из пластикового «аквариума». Из суда бывший подсудимый Галай поехал обратно в СИЗО, но уже не арестантом, а свободным человеком в сопровождении своего адвоката Батдалгаджиева. Им предстоит только оформить в изоляторе необходимые бумаги.

Защитники бывшего подсудимого пояснили “Ъ”, что пока оба они просто радуются выходу на свободу своего клиента, отсидевшего под арестом год и пять месяцев. Будет ли защита оспаривать вынесенное решение, адвокаты решат позднее, после предметного разговора со своим клиентом.

Сергей Машкин