Арена оказалась растратной

Как стало известно “Ъ”, в Москве по ходатайству следователей Следственного комитета РФ (СКР) арестован бывший глава АНО «Арена-2018» Олег Галай. Предприятие, единственным учредителем которого являлось Минспорта, занималось строительством стадионов для проведения чемпионата мира по футболу в разных городах России и объектов для Универсиады в Казани. Господину Галаю и двум его предполагаемым подельникам вменяется в вину хищение многомиллионных средств, однако о сути обвинений пока ничего не сообщается.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Олега Галая в Басманный райсуд Москвы обратились следователи Главного следственного управления СКР. Он является одним из главных фигурантов расследования, связанного с хищением или растратой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Судья Евгения Николаева согласилась со стандартными доводами следствия о том, что экс-гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Арена-2018» может скрыться, препятствовать предварительному следствию, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики и т. д., отправив его в СИЗО до 25 марта.

Одновременно в том же суде, но в других залах заседания были арестованы предполагаемые сообщники господина Галая — Светлана Рулевая и Александр Кузнецов.

Надо отметить, что АО «Арена-2018» было создано в 2012 году Минспорта России, после того как в конце 2010 году наша страна, обойдя заявки Англии и связок Испания—Португалия и Нидерланды—Бельгия, получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. В АНО сменился ряд руководителей, а Олег Галай одно время числился заместителем гендиректора, а потом возглавил организацию. Ее главной задачей было строительство и реконструкция футбольных стадионов в Москве, Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге. Кроме того, АНО имело отношение к возведению объектов для проведения Универсиады в Казани. На это из бюджета были выделены многомиллиардные суммы.

Строительство шло непросто, и «Арена-2018» оказалась втянута в многочисленные арбитражные разбирательства, в ходе которых являлась и истцом, но все-таки чаще — ответчиком. Среди его оппонентов числились среди прочих казанское ПСО «Казань» бизнесмена Равиля Зиганшина и опять же минспортовская организация ФГУП «Спорт-инжиниринг».

Информированные источники “Ъ” пояснили, что «Арена-2018» была создана на начальном этапе подготовки к чемпионату мира как своего рода посредник между отвечающими за него российскими структурами и Международной федерацией футбола (FIFA). Похожая «прокладка» под названием Arena существовала на предыдущем мировом первенстве — в Бразилии в 2014 году. В ее функции входило следить за выполнением требований FIFA при подготовке спортивных объектов, предназначенных как для проведения матчей, так и тренировок.

«Люди из FIFA не могли постоянно находиться в России и ходить по кабинетам»,— пояснил источник “Ъ”, который утверждает, что со временем функционал АНО «расширился» и оно даже стало принимать участие непосредственно в процессе строительства.

Какие именно объемы хищения и растраты вверенных бюджетных денег вменяются в вину Олегу Галаю представители СКР пока не раскрывают. Его адвокат лишь коротко заявил “Ъ”, что ему «нечего сказать», и бросил трубку. Защитники других фигурантов пока также хранят молчание, ссылаясь на необходимость консультаций со своими доверителями и получения согласия для дачи комментариев.

Сама «Арена-2018» сейчас находится в стадии банкротства, а господин Галай с 25 января числится руководителем ликвидационной комиссии. При этом двое других арестованных по этому громкому делу на данный момент вообще не имеют отношения к АНО. Светлана Рулевая по документам является неработающей, а Александр Кузнецов — менеджер домов моды.

Сергей Сергеев, Алексей Доспехов