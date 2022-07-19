Заложники рисков

Активное падение ставок затронуло сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости, которые порой имеют повышенные риски. Но в ряде крупных банков верхние границы стоимости таких займов по-прежнему находятся на «заградительном» уровне, что объясняется высоким риском для кредитов этого сегмента, которые нередко берутся на развитие бизнеса или рефинансирование. Традиционно такие кредиты пользуются умеренным спросом, однако в ближайшее время онх может возрасти за счет потребностей не самой качественной категории заемщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из мониторинга Frank RG, сделанного по запросу “Ъ”, российские банки в последние месяцы активно снижали ставки по обеспеченным потребительским кредитам, однако до сих пор в ряде банков максимальные ставки остаются на «запретительном» уровне. Если в марте минимальные ставки в топ-10 крупнейших банков взлетели за 20% годовых, порой достигая 23–25% годовых, то к концу июня в большинстве случаев опустились до 11–16% годовых. При этом максимальные ставки в ряде банков (Совкомбанк и Тинькофф-банк) остаются выше 30% годовых.

При этом средние ставки в этом сегменте превышают ставки по ипотеке, снижение которых особенно проявилось на рынке первичного кредитования за счет льготных госпрограмм. Так, средние минимальные ставки по ипотеке на конец прошлой недели, согласно индексу «Русипотеки», составили 11% и 11,5% на первичном и вторичном рынках, в то время как средняя ставка в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости составила 12,3% годовых. Срок таких кредитов не превышает 20 лет в отличие от более длинной ипотеки (средний срок в настоящее время — около 23 лет).

Как отмечает управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости крайне неоднороден по характеру спроса. Это могут быть индивидуальные предприниматели или собственники микропредприятий, которые берут займы на физическое лицо на цели развития бизнеса. В определенных случаях, когда оборот бизнеса и внеоборотные активы не покрывают риск кредитора, собственникам легче отдать под обеспечение собственную недвижимость, поясняет эксперт. Другая категория — это кредиты на цели рефинансирования. Зачастую этим пользуются розничные клиенты с высокой закредитованностью, которым в нынешних условиях сложно получить одобрение на потребительский кредит без обеспечения.

В банках указывают на невысокий, но стабильный спрос на такие кредиты со стороны узкой категории заемщиков. В ВТБ отмечают, что ставки по таким кредитам обычно «выше базовых предложений банков, а клиенты оформляют такие программы для дорогостоящего ремонта частных домов, приобретения коммерческой недвижимости или других крупных покупок». При этом в данном случае клиент может взять средства на гораздо больший срок, чем по традиционной программе кредитов наличными, что является дополнительным аргументом при финансировании, добавляют в банке. Некоторые заемщики «хотят получить кредит под залог квартиры на покупку другого жилья в качестве инвестиции — например, дома с земельным участком или апартаментов», говорит начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

Более высокая ставка определяется и тем, что этому сегменту кредитования присущи дополнительные риски. «В среднем по вероятности дефолта нецелевые обеспеченные кредиты могут быть даже более рискованными, чем обычные необеспеченные потребительские кредиты. Однако этот риск банк может компенсировать за счет изъятия и последующей продажи залога»,— говорит Юрий Беликов. Риски здесь выше, поскольку спрос смещается в сторону «закредитованных клиентов, которым без залога кредит уже не одобряют, а также в сторону рефинансирования проблемной задолженности», отмечает эксперт. В настоящее время есть и риск повышенной дефолтности в сегменте микропредприятий.

И в будущем спрос на такие кредиты со стороны заемщиков может возрасти, поскольку их кредитоспособность снижается. «Это результат как роста закредитованности в последние два года, так и сокращения реальных доходов граждан»,— отмечает господин Беликов. На этом фоне у банкиров будет мотивация развивать это направление, чаще требовать залоги, таким образом ужесточая фильтр для заемщиков.

Ольга Шерункова