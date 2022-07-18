Российским студентам готовят Манделу

Концепция преподавания истории в вузах будет представлена для обсуждения осенью. Ранее Минобрнауки предложило увеличить объем этого предмета — и сделать его обязательным для каждого студента. Один из разработчиков нового курса академик Александр Чубарьян предложил рассказать российским студентам про неоднозначные эпизоды из истории западных стран — в частности, про упадок колониальных империй и национально-освободительную борьбу Нельсона Манделы. Его коллеги-историки указывают, что тема колониализма, как и биография Нельсона Манделы, может быть воспринята по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постановка событий ВОВ в рамках акции «В лесу прифронтовом» в Омском автобронетанковом институте

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Постановка событий ВОВ в рамках акции «В лесу прифронтовом» в Омском автобронетанковом институте

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Единую концепцию преподавания истории в вузах представят к осени — об этом в понедельник заявил председатель правления Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский. Как ранее сообщал “Ъ”, Минобрнауки заявило о необходимости увеличить объем преподавания истории России в вузах. Ведомство предлагает ввести не менее 144 обязательных академических часов (четыре зачетные единицы) для всех студентов вне зависимости от их специализации (см. “Ъ” от 23 мая). ФГОС и сейчас предполагают обязательное изучение истории России, но они не устанавливают ни объемы ее преподавания, ни содержание дисциплины. Опрошенные “Ъ” эксперты не исключали, что преподавание истории в чем-то «будет похоже на политинформацию», но предполагали, что преподаватель при желании сможет обойти идеологические рамки.

Сопредседатель РИО, научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян заявил в понедельник, что концепцию преподавания истории России следовало бы слить с основами мировой истории. «Например, создание колониальных империй — как они возникали, развивались и как осуществлялась борьба против колониализма,— предположил он.— Кроме того, весь комплекс проблем, связанных с отношением к России в мире. В-третьих, неплохо показать Вторую мировую войну в целом — общий вклад России в победу». Позже господин Чубарьян рассказал “Ъ”, что он предложил добавить в курс лекции по античности, Средним векам, возникновению религий. «Важно рассказать, что такое век Просвещения, эпоха Возрождения. Неплохо напомнить, что такое конфуцианство для Китая, кто такой Нельсон Мандела,— перечислил он.— Чтобы крупные мазки (истории.— “Ъ”) были освещены в курсе (истории.— “Ъ”). Будет ли это поддержано — не знаю».

По его словам, в университетском курсе должны быть «отражены сюжеты, которые давно являются предметом оживленной дискуссии»:

«Происхождение древнего государства, присоединение Украины к России,— привел примеры академик.— Украинские историки давно политизируют и дают свою концепцию того, что было (в истории.— “Ъ”). Надо дать более современную точку зрения».

Но какую именно — не уточнил.

«Александр Оганович Чубарьян — человек очень умный. Ему 90 лет, он в полном здравии и вполне заслуженно находится у нас в генералах истории. И не раз так бывало, что он вроде бы говорит "да-да", но итог получается не таким, как хотело бы начальство,— сказал “Ъ” историк, американист Иван Курилла.— Очевидно, когда начальство хочет "больше истории в вузах", это запрос на пропаганду или на патриотическое воспитание, как они его понимают. Но добавление мировой истории — это явно не про пропаганду». Господин Курилла указывает, что тема колониализма сейчас далеко не так однозначна, как в советские времена. «История колониализма — это и о том, как распадались колониальные империи. Это и о том, как Франция воевала в Алжире, а ведь многие сравнивают специальную военную операцию с действиями Франции в Алжире,— говорит историк.— Опять же Нельсон Мандела не зря упомянут, он действительно герой XX века. И каждый увидит в его биографии свое. Кто-то считает его борцом с белыми, но мы помним, что Алексея Навального тоже сравнивают с Манделой».

Разрабатывая курс, рабочая группа проанализировала учебники истории, которые сейчас используются в вузах. По словам Константина Могилевского, сейчас «несколько тысяч» учебников и пособий, а самых популярных — несколько десятков. Группа проверила 30 самых популярных экземпляров: три не были рекомендованы для дальнейшего использования, один учебник отправили на дополнительную экспертизу, а 26 получили одобрение. Председатель РИО Константин Могилевский посетовал, что многие вузы, в первую очередь региональные, могут столкнуться с нехваткой специалистов для преподавания нового курса. По его словам, в некоторых университетах ранее оптимизировали исторические кафедры и сократили часть работников. «Минобрнауки знает об этой проблеме,— заверил господин Могилевский.— Минобрнауки делает ставку на молодых специалистов, которые придут на кафедры. Здесь есть возможные схемы, которые надо избегать,— например, увеличение поточности лекций». Председатель правления РИО заявил, что преподаватели должны быть в первую очередь профессионалами, и обрисовал портрет идеальных учителей: «Люди, настроенные патриотически и в том числе в силу знаний истории понимающие ценность той возможности, которую сегодня имеет Россия,— развиваться независимо, суверенно».

Анна Васильева, Александр Черных