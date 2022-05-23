Больше истории, хорошей и разной

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Минобрнауки намерено увеличить объем преподавания истории России в вузах. Ведомство предлагает ввести не менее 144 обязательных академических часов ее изучения для всех студентов вне зависимости от их специализации, и, возможно, за счет других курсов. Затем в университетах может появиться единая концепция преподавания истории — Российское историческое общество планирует ее разработать уже в этом году. Эксперты не исключают, что преподавание истории в чем-то будет похоже на политинформацию, но предполагают, что преподаватель при желании сможет обойти эти рамки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Могилевский настаивает, что 99,6% российских студентов изучают историю недостаточно

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Константин Могилевский настаивает, что 99,6% российских студентов изучают историю недостаточно

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения проект поправок к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) высшего образования. Они касаются как бакалавриата, так и специалитета. Согласно этому документу, для всех факультетов вводятся единые требования по преподаванию дисциплины «История России» — планируется, что ее будут изучать в объеме не менее четырех зачетных единиц (144 академических часа). Нововведение коснется всех студентов — от специальности «ядерные реакторы и материалы» до «художественного руководства оперно-симфоническим оркестром».

В пояснительной записке говорится, что проект связан с решением межведомственной комиссии по историческому просвещению и совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. Напомним, ранее эти структуры обсуждали идею о необходимости введения единого курса истории для всех студентов. А глава ведомства Валерий Фальков пояснял, что сейчас на «непрофильных» факультетах преподавание истории сильно сокращено, отдано на самостоятельное изучение или исключено.

“Ъ” направил запрос в Минобрнауки с просьбой раскрыть подробности, а также объяснить, касается ли это вузов, подведомственных другим министерствам, однако ответа не получил.

ФГОС и сейчас предполагают обязательное изучение истории России, однако там не установлены ни объемы ее преподавания, ни содержание дисциплины, указывает заместитель главы совета по развитию исторического образования, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский:

«У нас в России всего 0,4% студентов получают профессиональное историческое образование, а 99,6% студентов должны ее изучать, но по факту делают это недостаточно. Вот именно этих учащихся и будет касаться нововведение».

По его словам, сейчас в ряде вузов преподавание истории сведено к минимуму.

Кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета Александр Фокин признает, что руководители некоторых направлений преподавали историю в сокращенном формате. При этом он видит в документе Минобрнауки прежде всего «идеологическое решение». Также эксперт удивляется скорости его разработки, ведь заседания комиссии и совета прошли лишь в марте.

Помимо обязательного количества часов документ указывает, что «объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%». По словам господина Могилевского, вузам предстоит заняться поиском кадров: «Это существенное увеличение объемов преподавания истории. А поскольку на протяжении длительного времени оно сокращалось, то исторические кафедры и факультеты во многих вузах были ликвидированы, а специалисты уходили в другие организации».

Замдиректора Высшей школы социально-гуманитарных наук РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Яблочкина рассказала “Ъ”, что сейчас в вузе на дисциплину «История России» отводится три зачетные единицы (108 часов): «На наш взгляд, "История России" включена в учебные планы в недостаточном объеме, что создает для преподавателей определенные трудности в полном освещении всех тем, направленных на формирование у молодых людей гражданской идентичности, гражданско-патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений, убеждений и мотивов служения отечеству». По ее словам, проблем в перераспределении часов нет: «Необходимо провести анализ учебных планов на выявление дисциплин, объем которых можно сократить». «Конечно, увеличение до четырех зачетных единиц произойдет за счет каких-то других предметов,— говорит начальник учебно-методического управления вуза Юрий Ришко.— Но в течение учебного года у студентов набирается 60 зачетных единиц по всем дисциплинам, поэтому существенных проблем с перераспределением одной из них не будет».

Завкафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Марина Смирнова отмечает, что предложение Минобрнауки потребует для негуманитарных специальностей увеличения объемов преподавания истории в два раза, а контактной работы с обучающимися — почти в четыре раза. Для этого вузам надо будет пересмотреть рабочие программы, увеличить штат преподавателей, получить необходимую учебную и методическую литературу, что повлечет за собой значительное увеличение объемов финансирования. «Простой подсчет показывает, что преподавание модуля должно быть равномерно распределено не менее чем на два семестра по алгоритму "два часа лекций, два часа семинаров" еженедельно»,— отмечает она.

Другой заместитель главы совета по развитию исторического образования, научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян отмечает, что помимо количества часов важно и содержание курса истории: «Надо сделать полноценный курс, может быть, даже на целый год. Построить единую концепцию преподавания истории. Для этого надо подготовить хорошие учебные пособия, чтобы они концентрировали внимание на нашей отечественной и мировой истории».

Как рассказал “Ъ” Константин Могилевский, решение о создании единой концепции преподавания истории уже было принято на рабочей группе при Минобрнауки.

«Мы начали разработку стандарта на базе Института российской истории РАН,— говорит он.— Нужен некий минимальный перечень явлений и событий российской истории, которые должны обязательно войти в этот курс. А дальше по закону у вузов есть вариативность в учебных программах. Каждый вуз на основании стандарта будет принимать решение, как добиваться того, чтобы его выпускники четко знали историю родной страны». По его словам, РИО планирует разработать документ до конца 2022 года: «Мы сделаем со своей стороны все необходимое, чтобы министерство могло принять решение о применении его в 2023/24 учебном году».

Александр Фокин указывает, что сейчас в вузах нет единой концепции преподавания истории. По его словам, сейчас преподаватели могут самостоятельно определять содержание программы. Впрочем, зачастую и у этого есть свои минусы — преподаватели могут делать перекос в темы, которые им ближе, либо продвигать свое видение какого-либо периода, отмечает он. Эксперт указывает, что попытки введения единой концепции преподавания дисциплины продолжаются уже много лет, но всякий раз они заканчивались неудачей. Однако теперь с учетом политической обстановки такое решение может быть принято.

При этом господин Фокин не исключает, что преподавание истории будет включать элементы политинформации: «Условно говоря, определенный взгляд на события прошлого и настоящего». Впрочем, ему самому сложно представить, как это будет реализовано технически.

«Придет преподавателю документ от министерства, он посмотрит, но все равно решит читать лекции по-своему,— рассуждает господин Фокин.— Не приставят же к нему контролирующего, чтобы тот следил, как преподаватель трактует опричнину Ивана Грозного — как надо или нет. Плюс если это будет обязательным — как "научный коммунизм" в СССР,— то есть риск спровоцировать у студентов отчуждение к истории, а не любовь».

Анна Васильева