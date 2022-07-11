Фаворит создал запас горности

Стартовая часть Tour de France не добавила ни грамма интриги в расклад, существовавший перед началом главной велогонки. По итогам девяти этапов гонки ее фаворит словенец Тадей Погачар успел показать, что по сравнению с двумя предыдущими многодневками, принесшими ему победы, не утратил мощи, и перед горными испытаниями уже создал не такой уж крохотный запас прочности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победитель двух предыдущих Tour De France и фаворит нынешней за первые девять этапов веломногодневки успел создать отрыв в генеральной классификации

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Победитель двух предыдущих Tour De France и фаворит нынешней за первые девять этапов веломногодневки успел создать отрыв в генеральной классификации

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В понедельник в расписании Tour de France был день отдыха, основной новостью которого стала новость на самом деле очень важная. Организаторы многодневки и Международный союз велосипедистов (UCI) провели массовую проверку ее участников на коронавирус, и тесты всех 165 гонщиков дали отрицательный результат. При этом в последние дни различные издания сообщали о высокой вероятности «ковидного кризиса» во время Tour, угрожающего в том числе его остановкой. Дело в том, что стало известно о случаях выявления коронавируса, например, у представителей обслуживающего состязание персонала. И это обстоятельство заставляло с тревогой и сомнениями вспоминать о том, что оргкомитет на сей раз еще до гонки решил смягчить антикоронавирусный регламент по сравнению с предыдущими релизами, что уже привело к появлению любопытного казуса. Девятый этап, тот, что предшествовал дню, отданному на восстановление сил и повальное тестирование, в очень красивом стиле выиграл люксембуржец Боб Юнгельс. Но, строго говоря, на Tour de France он попал чудом. Тест, сданный Юнгельсом прямо перед стартом Tour 1 июля в Копенгагене, был положительным. Однако его, положившись на мнение врачей, все равно допустили к выступлению, поскольку недомогания спортсмен не чувствовал.

В общем, рискованная стратегия пока к катастрофе не привела, хотя многие гонщики признавались, что в ожидании итогов тестирования жутко волновались. Это касается и Тадея Погачара, говорившего, что «скрестил пальцы», надеясь, что все обойдется.

Погачар, естественно, находится в центре внимания на этом Tour. 23-летний гонщик из команды UAE Team Emirates выиграл французскую многодневку и в 2020, и в 2021 годах. Нынешнюю он открыл в статусе безусловного фаворита, и пока не случилось ровным счетом ничего, что вынудило бы изменить представления об этом статусе. Наоборот, Погачар скорее укрепил его.

Он был хорош на всех без исключения этапах, и на всех оставлял впечатление человека, полностью ситуацию контролирующего, делающего именно то, что считает нужным, а не то, к чему его принуждают конкуренты. Собственно, у конкурентов не было и намеков на попытки атаковать словенского вундеркинда, «раскачать» его.

Два этапа в исполнении Погачара получились особенно удачными. Речь о шестом и седьмом, которые он выиграл, захватив привычную желтую лидерскую майку. Более того, за девять этапов Погачар успел создать отрыв в генеральной классификации, который является не таким уж крохотным. Датчанина Йонаса Вингегора из Jumbo-Visma, второго призера прошлогоднего Tour de France, словенец опережает всего на 39 секунд. Но вот другие опасные оппоненты Погачара уже довольно далеко. Британец Герейнт Томас из Ineos Grenadiers, допустим, идет третьим с отставанием в минуту и 17 секунд, соотечественник Тадея Погачара Примож Роглич, партнер Вингегора по команде,— еще дальше.

При этом надо учесть и тот нюанс, что «разгонная» часть Tour de France, как обычно, не отличалась большой сложностью в плане рельефа: большая часть этапов была «плоской». А в таких условиях отрывы создавать труднее.

Тадей Погачар же славен в первую очередь тем, что прекрасно чувствует себя на этапах горных, требующих исключительной выносливости и выдержки. А настоящие горы — Альпы, а за ними Пиренеи, настоящий экстрим начинается на Tour как раз во вторник, после дня отдыха.

Алексей Доспехов