Финансы «Баварии» ушли в оборону

«Бавария», только что отпустившая в «Барселону» лучшего нападающего Роберта Левандовского, совершит одно из самых крупных приобретений в своей истории. Голландец Маттейс де Лигт, три сезона выступавший за «Ювентус», обойдется ей в €80 млн. Для мюнхенского клуба это инвестиция в будущее: ведь де Лигту, несмотря на большой опыт выступлений в топовых матчах, всего 22 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маттейс Де Лигт (сверху) прекрасно справляется со своими основными обязанностями центрального защитника и вдобавок обладает неплохим пасом и полезен впереди

Фото: Mike Kireev / NurPhoto / AFP Маттейс Де Лигт (сверху) прекрасно справляется со своими основными обязанностями центрального защитника и вдобавок обладает неплохим пасом и полезен впереди

Фото: Mike Kireev / NurPhoto / AFP

О том, что «Бавария» достигла договоренности о покупке у «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщили Bild, Kicker, Sport1.de, а также еще ряд источников. Они утверждают, что де Лигт заключит контракт с клубом, выигравшим десять чемпионатов Германии подряд, сроком до 2027 года.

Этим трансфером мюнхенцы продолжат довольно энергичную перестройку состава, которую они инициировали нынешним летом. «Бавария» только что объявила о том, что отпускает в «Барселону» лучшего бомбардира современного футбола Роберта Левандовского (см. “Ъ” от 18 июля), но до него успела подписать договоры с тремя новичками. Из «Аякса» в команду перешли центральный полузащитник Райан Гравенберх и крайний защитник Нуссаир Мазрауи, а из «Ливерпуля» — знаменитый нападающий Садио Мане.

Впрочем, сделка с Маттейсом де Лигтом, конечно, выделяется на общем фоне — во всяком случае, ценой.

По данным немецких источников, фиксированная часть стоимости его трансфера составит €70 млн, но еще €10 млн «Бавария» заплатит «Ювентусу» в виде бонусов при соблюдении ряда условий.

А по версии Transfermarkt, общая цена голландца еще немножко выше. Мане, будучи признанной звездой, обошелся мюнхенцам как минимум вдвое дешевле.

Трансфер де Лигта выглядит очень крупным даже, так скажем, в историческом контексте. Защитник — это не самое востребованное амплуа на футбольном рынке. Так вот, Маттейс де Лигт, если информация Transfermarkt верна, не просто войдет в десятку наиболее дорогих его представителей, а сразу скакнет в рейтинге на второе место — вслед за Гарри Магуайром: тот перебрался из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году за €87 млн.

А в шорт-листе наиболее дорогих трансферов, когда-либо осуществленных «Баварией», которая долго имела репутацию гранда чрезвычайно экономного и острожного в сравнении с остальными, сделка по Маттейсу де Лигту вообще может оказаться на верхней строчке. До сих пор ее занимал Лукас Эрнандес. На фоне отличной игры французского защитника на чемпионате мира 2018 года в России «Бавария» вскоре после этого первенства заплатила за него «Атлетико» как раз €80 млн. Причем идущий вторым за Эрнандесом Лерой Зане, который перебрался в немецкий клуб два года назад из «Манчестер Сити», стоил уже намного меньше — €60 млн.

Во что «Бавария» инвестирует деньги, понятно. Маттейс де Лигт обладает уже огромным опытом. В родном «Аяксе» он дебютировал еще в середине прошлого десятилетия, а за «Ювентус» играл с 2019 года.

Он успел провести множество топовых матчей — как на клубном уровне, так и в составе сборной, например, на прошлогоднем чемпионате Европы, а также заработать репутацию чрезвычайно трендового центрального защитника. Де Лигт неплохо выполняет свои основные обязанности, но вдобавок обладает неплохим пасом и полезен впереди, например, при исполнении стандартов. Он с одинаковым успехом действовал в разных оборонительных системах — и персональной, и зонной.

Но при этом рано созревший как игрок высокого класса, а в сборную впервые приглашенный, будучи 17-летним юниором, Маттейс де Лигт еще молод. Ему всего 22 года. Это обстоятельство — повод рассчитывать на то, что в «Баварии», еще чуть-чуть повзрослев, голландец избавится, по сути, от единственного своего явного недостатка: у него иногда случаются скверные матчи, в которых он допускает грубые ошибки.

И есть важный нюанс. «Бавария» — это, безусловно, плотно укомплектованный и не имеющий очевидных слабостей клуб. Но все-таки центр обороны представлялся относительно проблемной для нее зоной, нуждающейся в укреплении.

Алексей Доспехов