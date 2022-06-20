Своя ветка ближе к морю

«А-Проперти» Альберта Авдоляна все же решила строить собственную железнодорожную ветку от Эльгинского угольного месторождения к побережью Охотского моря и порт в ее конечной точке. По информации “Ъ”, оба объекта планируется ввести в первом квартале 2025 года. Стройка будет вестись за собственные средства компании. По мнению аналитиков, проект стал гораздо актуальнее в свете резкого роста спроса на мощности Восточного полигона и ухудшения условий перевозки на восток экспортного угля.

«А-Проперти» Альберта Авдоляна приняла положительное решение по вопросу строительства железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения до Чумикана на Охотском море. Эту информацию “Ъ” подтвердили в компании, отметив также, что строительство будет вестись целиком за собственные средства.

По информации “Ъ”, в конце марта письмо о готовности к реализации проекта президенту РФ направил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В тот момент госкорпорация еще была акционером оператора Эльгинского месторождения «Эльгаугля», но в апреле объявила о выходе, продав свою долю в размере 5% «А-Проперти». Президент поставил резолюцию «согласен». В «Ростехе» от комментариев отказались. Порт Эльга 10 июня был включен в схему территориального планирования РФ.

Плановый запуск и дороги, и порта, по данным “Ъ”, намечен на первый квартал 2025 года. Впрочем, на ПМЭФ-2022 губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что первый поезд по Тихоокеанской дороге планируется отправить уже в 2024 году. «Мы строим самую длинную в историю и дорогую частную железную дорогу в Хабаровском крае и только наращиваем строительство с Эльгинского месторождения на новый порт в Охотском море в районе мыса Манорский,— сказал он.— Дорога называется Тихоокеанская, порт — Эльга. В 2024 году планируем первый свой балкер оттуда отправить». В апреле он же говорил, что первые 20 км дороги уже построены. Актуальная стоимость проекта не уточняется; в 2021 году «Эльгауголь» оценил его в 97,1 млрд руб. вместе с портом (см. “Ъ” от 24 августа 2021 года).

В «А-Проперти» будет действовать в партнерстве с «Энергогрупп» Александра Исаева, гендиректора УК «Эльгауголь». Как сообщила «А-Проперти», его доля в комплексе, «куда войдут в том числе строящаяся частная Тихоокеанская железнодорожная дорога и порт Эльга», составит 20%.

Концепция собственной ветки возникла у «А-Проперти» в прошлом году (см. “Ъ” от 8 июля 2021 года): во вторую очередь расширения БАМа не вошли все объемы, запланированные к добыче якутскими недропользователями. Первоначально компания была готова строить эту ветку лишь на условиях предоставления ей приоритетного права пользования существующей инфраструктурой Восточного полигона на пять лет, с тем чтобы потом уйти исключительно на собственные пути. Но власти выступили против приоритета.

В итоге «А-Проперти» взяла паузу на принятие решения, а ОАО РЖД, получив поручение президента обеспечить вывоз на восток дополнительных объемов Якутии, разработало собственную программу расширения участка БАМа Тында—Комсомольск—Ванино за 332,6 млрд руб., из которых 188 млрд руб. предоставлял ФНБ, для вывоза 16,6 млн тонн эльгинского угля. При этом для окупаемости инвестиций из ФНБ требовался инвесттариф около 700 руб. на тонну или ship-or-pay (см. “Ъ” от 8 декабря 2021 года).

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров в интервью “Ъ” в феврале говорил, что даже при условии строительства «Эльгауглем» собственной ветки выходы из Якутии, построенные ОАО РЖД, будут востребованы в силу высокого потенциала грузоотправителей Якутии (см. “Ъ” от 16 февраля). В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что мероприятия по дополнительному развитию железнодорожной инфраструктуры БАМа на участке Тында—Комсомольск-на-Амуре (в том числе выходы из Якутии) будут рассматриваться при формировании третьего этапа строительства Восточного полигона. По информации “Ъ”, доклад президенту по составу третьего этапа намечен на июль.

Сейчас все новые грузы, которые едут на восток, вытесняют с этого направления уголь, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, никаких иллюзий, что все объемы Эльги пустят на БАМ, не осталось, поэтому этот проект сейчас очень актуален. Тем более, отмечает он, резко выросли тарифы ОАО РЖД, а все льготы на перевозку угля были отменены, и эта ситуация обещает быть затяжной. Другой вопрос, что сроки должны быть реалистичными, и хорошо, если «Эльгауглю» удастся построить дорогу хотя бы до конца 2025 года. По его мнению, в этой ситуации можно подумать о господдержке этого проекта в виде госгарантий по кредитам или льготного кредитования, поскольку компания за свой счет расширяет пропускные способности восточного коридора.

Наталья Скорлыгина, Санкт-Петербург