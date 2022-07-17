Два пишут, три в уме

Минпросвещения сделало шаг к решению задачи снять с учителей бюрократическую нагрузку. Ведомство разработало перечень документов, которые обязан заполнять педагог. По сравнению с предыдущей версией список сократился с 11 до пяти пунктов, из которых только два обязательны для всех. В профильном профсоюзе одобряют инициативу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министерство просвещения опубликовало проект новой версии ведомственного приказа, который определяет перечень документов, обязательных для заполнения учителем. Он разработан как дополнение к недавно принятому закону о снижении бюрократической нагрузки в школах. В пояснительной записке к закону говорилось, что «различные социологические исследования» обнаружили минимум 49 видов документов и отчетов, которые сейчас приходится заполнять учителям. Там же отмечалось, что 67% опрошенных педагогических работников жалуются на высокую «бумажную» нагрузку. «Результаты одного из международных исследований также показывают, что российская система образования самая забюрократизированная среди образовательных систем 36 стран мира: российский учитель трудится свыше 46 часов в неделю, затрачивая на заполнение планов и отчетов, а также на подготовку к урокам более 15 часов»,— подчеркивали авторы закона.

Напомним, задачу сократить бюрократическую нагрузку на учителей президент Владимир Путин поставил еще в 2015 году. По его словам, вести бумажную работу должна администрация школ, а не педагогические работники. В декабре 2020 года Минпросвещения и Рособрнадзор направили в регионы рекомендации о том, что обязательная документация в школе должна ограничиваться четырьмя ключевыми документами: основной образовательной программой, журналом учета успеваемости, журналом группы продленного дня и материалами личного дела учеников. В очередной раз глава государства потребовал снизить нагрузку на учителей в начале октября 2021 года.

Предполагается, что теперь от учителей не смогут требовать отчеты за рамками перечня Минпросвещения.

Ведомство публиковало первую версию документа в начале июля — тогда он содержал 11 пунктов. Помимо прочего проект предписывал учителям необходимость вести протоколы родительских собраний, личные дела обучающихся и социальный паспорт класса, характеристики учеников, а также материалы учета проведения профилактической работы.

Эта версия возмутила учителей. Они заявили, что там перечислены документы, которых ранее даже не требовалось заполнять. В итоге после «общественно-экспертных обсуждений» министерство сократило перечень до пяти пунктов, подчеркивая, что учло мнения самих педагогов. «Проект приказа позволит максимально снизить бюрократическую нагрузку. Для заполнения учителем оставлен только необходимый перечень документов, который напрямую связан с ведением образовательного процесса,— отмечают в пресс-службе ведомства.— Остальная документация в школах будет возложена на иных административных работников».

В Минпросвещения обращают внимание, что только два пункта перечня касаются всех педагогов. Они должны составлять рабочую программу (учебного предмета, учебного курса и учебного модуля) и вести журнал учета успеваемости. Оставшиеся три пункта затронут не всех. Так, учителя, которые ведут внеурочную деятельность, должны заполнять и ее рабочую программу, а также вести журнал. Еще во второй части перечня — план воспитательной работы и характеристика на ученика по запросу. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

«Этот документ значительно лучше прошлого. Есть ощущение, что они прислушались и к нашей критике в том числе»,— говорит сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

По его словам, сейчас педагоги заполняют примерно такой перечень документов в обязательном порядке. Однако помимо этого их просят заниматься еще «миллионом самых разных отчетов».

«Например, в регионе решили провести рейтинг школ, поэтому учитель готовит документы для этого,— объясняет он.— Или, например, государственному или муниципальному ведомству захотелось получить информацию про школьников, родителей, учителей и детей округа. Они требуют это от школы, а школа — от учителей. Мы надеемся, что после утверждения этого приказа требовать подготовки документов, которые не вошли в перечень, будет невозможно». Директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург отмечает, что министерство уже не первый раз пытается сократить бюрократическую нагрузку на учителей, но не исключает, что в некоторых регионах и после регистрации приказа по-прежнему будут требовать от педагогов заполнять дополнительную отчетность.

Анна Васильева