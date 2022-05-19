Учителям повысят успеваемость

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Как стало известно “Ъ”, завтра Минпросвещения намерено обсудить законопроект «Единой России» о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Сами педагоги по-разному оценивают документ. Профсоюз «Учитель» называет его сырым и недоработанным, а Общероссийский профсоюз образования считает законопроект «ключом к решению проблемы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В апреле группа депутатов и сенаторов от «Единой России» внесла в Госдуму проект поправок к закону об образовании. Его цель — «устранение излишней отчетности и документационной нагрузки» школьных учителей. Авторы признают, что эта задача уже «неоднократно становилась предметом различного рода поручений» президента и правительства РФ. Так, еще в 2015 году Владимир Путин призвал разобраться с проблемой перегруженности учителей «бумажной работой». И в 2020 году министерство ввело «правило четырех документов»: учителя должны заполнять бумаги, имеющие отношение к образовательной программе, а также вести журнал учета успеваемости, журнал группы продленного дня и личные дела учеников. Все остальные документы педагоги должны оформлять только в случае добровольного согласия — и за отдельную плату. Тем не менее учителя продолжают жаловаться на «бумажную» нагрузку.

Соавтор законопроекта депутат Алена Аршинова заявила “Ъ”, что российская система образования крайне забюрократизирована. По ее словам, средний учитель тратит свыше 46 часов в неделю на заполнение планов и отчетов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2021 году педагогам приходилось оформлять «не менее 49 видов» документов. «Основными причинами такой нагрузки являются отсутствие законодательного ограничения на запрос учебно-методической и иной документации от учителя»,— считают парламентарии. Новый законопроект призван «создать благоприятные условия для работы», сказала госпожа Аршинова.

Первая поправка посвящена списку бумаг, которые должен готовить учитель. Авторы отмечают: сейчас «правило четырех документов» носит рекомендательный характер. «Директоры могли использовать рекомендации Минпросвещения, а могли и не использовать. И педагог оставался один на один с руководством»,— поясняет заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. В законопроекте указано, что «типовой перечень и требования к форме, составу и содержанию учебно-методической и иной документации» должны утверждаться исключительно министерством. «Мы предлагаем предельно ясный механизм защиты прав учителя от бюрократии. Будет введена на федеральном уровне типовая номенклатура — и ведомства не смогут запрашивать документы вне перечня»,— пояснила “Ъ” госпожа Аршинова.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий подтверждает, что педагоги «давно просили дать точный, четко ограниченный федеральный список, чего могут требовать от образовательного учреждения». Но в законопроекте он видит «ловушку», ведь там подразумевается, что список будет утверждаться министерством: «И мы не знаем, что именно будет туда включено». Господин Луховицкий утверждает, что «все виды отчетов, которые должен делать педагог», сейчас перечислены в едином квалификационном справочнике и в профстандарте педагога. Поэтому депутатам стоило бы сделать в законопроекте отсылку к этим двум документам, считает эксперт. «А так — сегодня министерство захочет установить один список, но завтра никто не помешает ему сделать другой,— говорит Всеволод Луховицкий.— Эта часть законопроекта сама по себе хорошая — но при этом никакая, так как в ней нет конкретики».

«Сам законопроект действительно проблемы как таковой не решает,— согласен Михаил Авдеенко.— Он ключ к решению, а вот саму проблему должен решить подзаконный акт, перечень документов, который утверждается Министерством просвещения. Как вы понимаете, это палка о двух концах: можно такой перечень составить, что отчетности станет только больше». По словам господина Авдеенко, в пятницу Минпросвещения рассмотрит законопроект на круглом столе: «Будем смотреть, откроет ли нам министерство завесу тайны или нет. Конечно, нам хотелось бы увидеть (в перечне.— “Ъ”) четыре документа, не больше».

Еще одна поправка пытается решить проблему «непрофильных запросов». «Действительно, это самая главная проблема той самой отчетности. Когда из комитета по культуре и спорту, из местной администрации, из МВД, из ФСБ, из администрации мэра или губернатора и еще из десятка разных органов власти в школу приходят запросы самых разных типов,— рассказывает Всеволод Луховицкий.— Например, "посчитайте, сколько у вас таких детей, а сколько этаких детей, а что делают все эти дети…" Действительно, это отнимает массу времени и сил». Авторы законопроекта предлагают перенаправлять такие «внеучебные» запросы «учредителю образовательной организации». В «Учителе» это называют «хитрой лазейкой». «Представьте, что мэр звонит в городской комитет по образованию и говорит: "Вы ведь не возражаете, если школы соберут мне информацию по такому-то вопросу?" Я лично не могу представить себе чиновника, который откажет мэру или губернатору»,— говорит Всеволод Луховицкий. Он считает, что законодателям стоило четко закрепить: «такая информация не может предоставляться», либо предусмотреть, что сбор данных должен оплачиваться как дополнительная работа.

«Я бы не стал утверждать, что после принятия закона понадобится больше денег. Я понимаю такую популистскую позицию профсоюза "Учитель", но здесь вопрос может решаться другими методами,— говорит Михаил Авдеенко.— В школах есть управленческий персонал, которому можно передать такие обязанности. Как только появится четкий запрет (на привлечение учителей к непрофильной работе.— “Ъ”), то директор распределит нагрузку между техническими работниками».

Наконец, авторы поправок предлагают расширить ч. 6 ст. 47 закона «Об образовании», где перечислены рабочие обязанности учителей. Сейчас там говорится, что «в рабочее время… включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа», а также «другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и индивидуальным планом». В нее входит «методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, ведение мониторинга» и «работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися». Законодатели предлагают добавить уточнение: «Не допускается возложение на педагогических работников иной работы, не предусмотренной ч. 6 настоящей статьи, в том числе связанной с подготовкой документов, не включенных в типовой перечень».

«Конечно, очень хорошая формулировка. Впрочем, повторяющая статью Трудового кодекса, который говорит, что вообще никакая работа, не предусмотренная трудовым договором, не может быть предложена»,— иронизирует господин Луховицкий. Он поясняет, что дополнительные отчеты очень часто требуют не от учителей, а от школы. «Получается, в школу пришел срочный запрос, просят дать информацию к утру. И директор вынужден обращаться к учителям,— приводит пример сопредседатель профсоюза.— А если учителя откажут — со ссылкой на эту статью,— то просто-напросто подведут директора. И его могут за это уволить, буквально без объяснения причин. Поэтому вместо "не допускается возложение на педагогических работников иной работы" надо написать "не допускается требование иной работы"».

«Мы, конечно, больше озабочены учителями, чем директорами школ,— говорит господин Авдеенко.— Хотя сожалеем, что они закошмарены нашими контрольными органами. У нас нет идеального рецепта пока, но здесь мы с министерством будем искать совместные решения проблемы».

Ульяна Миронова, Александр Черных