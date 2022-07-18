Получите за COVID

Более 33 тыс. физлиц, жителей столицы, и 1 тыс. предпринимателей обратились за компенсациями по «ковидной амнистии», сообщили в столичной мэрии. Речь идет о возмещении штрафов, как правило, нарушителям масочно-перчаточного режима: 5 тыс. руб. для граждан и от 300 тыс. руб. для юрлиц. В Главконтроле сообщили “Ъ”, что случаев отказов обратившимся за выплатами «пока не было». Под амнистию при этом изначально не попали нарушители со штрафами из приложения для смартфонов «Социальный мониторинг», то есть больные или их близкие, которые нарушили карантинный режим.

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О том, что гражданами подано уже более 33 тыс. заявлений на получение единовременной компенсации по «ковидной амнистии», объявила замначальника Главконтроля Москвы Ирина Зайко. «Выплаты уже начаты»,— добавила госпожа Зайко. Она уточнила, что с аналогичными заявлениями также обратились более 1 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

«Ковидную амнистию» в мае 2022 года объявил столичный мэр Сергей Собянин. Градоначальник тогда напоминал, что два года «большинство граждан добросовестно соблюдали вынужденные ограничения» и оплачивали штрафы. Теперь пандемические ограничения отменены, но «органы власти продолжают взыскивать штрафы», в том числе в судах. Сочтя эту практику неправильной, мэр распорядился ее прекратить, а тем, кто уже оплатил взыскания,— компенсировать расходы. Для этого гражданам, ИП и юридическим лицам надлежало до конца 2022 года обратиться с заявлением в центры госуслуг. Сумма прекращенных взысканий и субсидий на выплаты оценивается в 13,6 млрд руб. Амнистия вступила в силу 1 июня.

Согласно тексту постановления правительства Москвы №921, компенсацию предоставляют гражданам и компаниям, ранее оштрафованным по ст. 20.6.1 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП Москвы. В соответствии с федеральным кодексом на физлиц налагались санкции до 50 тыс. руб., на юрлиц — до 1 млн руб. По столичному КоАП нарушения карались штрафами в 4–5 тыс. руб.

В декабре 2020 года в Главконтроле Москвы говорили, что зафиксировали около 100 тыс. нарушений режима обязательной самоизоляции в столице (по ст. 3.18.1 КоАП Москвы). В базе Мосгорсуда в мае 2022 года содержалось 121,1 тыс. судопроизводств по ст. 3.18.1 КоАП Москвы и еще 79,1 тыс. дел по ст. 20.6.1 КоАП РФ. При этом в Главконтроле Москвы ранее уточняли “Ъ”, что граждане, оштрафованные за отсутствие масок в транспорте, могут обратиться за компенсацией. Тогда как нарушители со штрафами из приложения для смартфонов «Социальный мониторинг» под амнистию не попали. В Главконтроле Москвы поясняли, что эти граждане «выходили гулять и подвергали опасности других москвичей».

Сбои «Социального мониторинга», напомним, весной 2020 года стали причиной скандала. Некоторые нарушители получили до 18 уведомлений о штрафах на сумму до 72 тыс. руб., в связи с чем в президентском Совете по правам человека потребовали отмены вообще всех штрафов, выписанных с помощью этого приложения. В свою очередь, в Главконтроле Москвы заверяли, что отменят «все несправедливые штрафы».

Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков сказал “Ъ”, что по уже поданным заявлениям выплачиваются «стандартные суммы компенсаций». «Физические лица — 5 тыс. руб., предприниматели — в зависимости от штрафа. В рамках КоАП ответственность для них устанавливалась в размере от 300 тыс. руб.»,— пояснил чиновник, затруднившись назвать общую сумму уже сделанных выплат. Случаев отказа в выплатах компенсаций по заявлениям «пока не было». «Единственным случаем отказа может быть неуплата штрафа. То есть либо нарушителя не привлекали к административной ответственности, либо привлекали, но штраф уплачен еще не был»,— пояснил господин Данчиков. В Главконтроле Москвы также затруднились оценить число новых потенциальных заявителей: «Это будет видно по итогам летнего периода».

Между тем после существенного спада заболеваемости в Москве и отмены ограничений на второй неделе июля уровень заражений COVID-19 вновь стал увеличиваться. В этой связи чиновники порекомендовали горожанам вновь носить маски в помещениях, а также пройти ревакцинацию (см. текст на этой же полосе). На вопрос, будет ли в Москве вновь разворачиваться массовое использование «Социального мониторинга», Евгений Данчиков ответил “Ъ” так: «Говорить об этом пока рано. Но процедура для заболевших коронавирусной инфекцией предусмотрена законодательством и не отменена. Тяжелая форма — лечение в больнице, легкая — домашнее лечение и самоизоляция. А процедура самоизоляции работает так, как и раньше, включая "Социальный мониторинг"».

Александр Воронов