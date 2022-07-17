На всех вирусах

В России вновь поползли вверх показатели заболеваемости COVID-19, причем наибольший прирост наблюдается в Москве. Столичный оперативный штаб даже рекомендовал горожанам снова вернуться к использованию масок в закрытых общественных помещениях. Впрочем, чиновники успокаивают, что в большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Эксперты тоже не склонны драматизировать ситуацию: острая фаза пандемии, когда большей части популяции пришлось впервые встретиться с вирусом, завершилась. Подъем заболеваемости, говорят они, возможно, связан с тем, что мы входим в следующую фазу, по завершении которой перейдем к обычному существованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россиянам пока преждевременно полностью отвыкать от масок

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Россиянам пока преждевременно полностью отвыкать от масок

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Москве всю прошедшую неделю наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. Показатели пошли вниз только в пятницу: 15 июля столичный оперштаб сообщил о 860 новых случаях COVID-19. Тогда как накануне в городе выявили 987 инфицированных. Отметим, число случаев COVID-19 с минувшего понедельника увеличилось почти вдвое: 11 июля было объявлено о 514 новых инфицированных. Во вторник, 12 июля, московский оперштаб даже рекомендовал горожанам снова начать носить маски в закрытых общественных помещениях. Это произошло через две недели после того, как федеральный Роспотребнадзор в связи с улучшением эпидситуации отменил почти все действующие в течение двух лет ограничения (в том числе обязательное ношение масок).

Очередной подъем, как объяснили столичные власти, связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон» — более заразных, но таких же «мягких».

«В большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема заболеваемости за тот же период вырос всего на 9%»,— заявили в оперштабе. Действительно, показатели госпитализаций и летальности пока не только не растут, но и падают. Так, 15 июля в столице за сутки зафиксировали шесть смертей из-за коронавируса. Это минимум с 8 апреля 2020 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что, как и в Москве, заболеваемость коронавирусом увеличится в стране из-за распространения новых подвидов штамма «омикрон». При этом госпожа Попова подтвердила информацию московского оперштаба: это не приведет к более тяжелому течению инфекции, а также к росту числа занятых коек.

«Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой»,— заявила Анна Попова.

Заболеваемость в России, пусть и незначительно, уже растет. 15 июля, по данным федерального оперштаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 4457 против 4238 днем ранее и оказалось максимальным с 28 мая 2022 года, когда было выявлено 4556 инфицированных.

В частности, небольшой рост заболеваемости отмечается в Санкт-Петербурге. Так, за сутки 5 июля в городе было зафиксировано 259 новых случаев, умерли 8 пациентов. А 14 июля врачи выявили 329 заболевших и констатировали 5 смертей. При этом число занятых коек в стационарах уменьшилось — с 818 (5 июля) до 792 (14 июля).

В Ростовской области 12 июля зарегистрировано 25 новых случаев, 13 июля — 66, 14 июля — 98, а 15 июля — 113. В Марий Эл в течение лета выявляли не более 5 случаев коронавируса ежедневно, но 11 июля было зарегистрировано 7 случаев, а 15 июля — уже 15. В Самарской области рост заболеваемости COVID-19 наблюдается уже две недели. Если 4 июля выявлено 40 инфицированных, то 15 июля — 67 заразившихся, и это 9,8% больше, чем показатели предыдущего дня. В Астраханской области до 8 июля наблюдалось снижение заболеваемости (минимум 20 заболевших), затем начался рост, и 14 июля оперштаб зафиксировал уже 44 случая. В Чувашии с 4 июля по 10 июля было зафиксировано 279 случаев инфицирования. Это на 28,8% больше, чем неделей ранее.

Количество ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 увеличилось в Тамбовской, Ульяновской, Орловской, Курской, Свердловской, Нижегородской областях, Приморье. А в Сибири, напротив, в июле заболеваемость ниже, чем в июне. Так, в Красноярском крае максимальное число заболевших в прошлом месяце пришлось на 1 июня и составило 61 человек, в июле же максимальный суточный показатель не превышает 30 случаев. В Новосибирской области максимальное количество заболевших за сутки (58 человек) было выявлено 1 июля, далее этот показатель не превышает 50 человек. На Чукотке в сравнении с прошлой неделей отмечен двойной спад: с восьми до четырех заболевших. В Волгоградской области также наблюдается снижение: с 115 новых случаев (17 июня) до 84 (14 июля).

«Коронавирус остается в популяции. Соответственно, будут локальные спады и локальные вспышки»,— говорит молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов. Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук добавляет, что сейчас важно наблюдать не за количеством новых случаев, а за тяжестью заболевания, за загруженностью медучреждений и числом смертей. По его словам, «омикрон» показал, что и вакцинация, и перенесенная болезнь «не сильно» защищают от нового заражения, но эффективны против тяжелого течения и смерти.

Отметим, согласно последним данным федерального оперштаба, коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 14,3%, в Москве до 10,3%. Господин Барчук называет эти цифры «административными подсчетами», основанными на том, сколько человек вакцинировались и переболели в последнее время.

«В реальности переболели за два года и особенно за последние шесть месяцев почти все, и пока еще эта защита сохраняется»,— утверждает эпидемиолог.

По его словам, острая фаза пандемии, когда большей части популяции пришлось впервые встретиться с вирусом, завершилась. Подъем заболеваемости связан с тем, что мы, возможно, входим в следующую фазу, когда нужно фиксировать не число новых случаев, а тяжесть течения болезни. «Как долго это продлится, непонятно. Будем надеяться, что защита будет длительная, мы закончим еще одну фазу пандемии и перейдем к обычному существованию. Но остается вопрос, нужно ли, и если нужно, то как часто, ревакцинироваться. Понадобится какое-то время наблюдений, чтобы это выяснить»,— рассуждает Антон Барчук.

Сергей Харитонов не исключает, что изменить ход событий может неожиданная мутация вируса. Видоизменение, уточняет биолог, с некоторой вероятностью происходит при каждом его выделении, и в редких случаях новый вариант может оказаться вредным для людей. «Однако понятно, что у вируса есть некая граница изменчивости. Коронавирус, как мы видим, скорее пришел к ситуации более безопасной формы, как прогнозировали некоторые специалисты в начале эпидемии. Он как бы адаптировался к человеческой популяции, стал мягче, но быстрее распространяется,— говорит господин Харитонов.— Это выгодно как стратегия для вируса, чтобы сохраняться, но, конечно, это не отменяет вероятность его изменения».

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”