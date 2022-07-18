Сливай воду

Пятьдесят депутатов от пяти сельских собраний в Дагестане обратились к гендиректору компании «РусГидро» Виктору Хмарину с требованием опустить воду в водохранилище Ирганайской ГЭС до отметки 535 м, чтобы законные владельцы земли могли работать на ней. Сейчас оно заполнено до уровня 547 м, пострадавшие от затопления до сих пор не получили компенсацию от государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Крайнова / NEWSTEAM, Коммерсантъ Фото: Наталья Крайнова / NEWSTEAM, Коммерсантъ

Как сообщал “Ъ”, жители нескольких сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие в результате затопления при строительстве Ирганайской ГЭС в 2008 году, много лет безуспешно пытаются добиться выплаты компенсаций за утраченные в результате заполнения водохранилища жилье и сады.

Решение о строительстве Ирганайской ГЭС было принято еще в 1977 году. Подготовка предполагала переселение трех населенных пунктов и возмещение убытков землепользователям и владельцам сносимых строений. В конце 1996 года более 1800 га в этом районе были изъяты у землевладельцев правительством республики и переданы дирекции строящейся ГЭС под водохранилище. В мае 2003 года правительство России закрепило необходимость компенсации не только стоимости земли, но и упущенной выгоды. В конце июня того же года правительство Дагестана утвердило положение о порядке выплаты компенсаций переселенцам. Спустя пять лет, в конце апреля 2008 года, правительство утвердило акт о приемке водохранилища, несмотря на длинный список замечаний, составленный управлениями Роспотребнадзора, Росприроднадзора и районной администрацией: в результате заполнения водохранилища под водой оказалось более 1800 га земель, в том числе 938 га сельхозугодий. Среди них — более половины всей площади плодоносящих садов Унцукульского района, а также пашни, сенокосы, пастбища.

Пострадавшие 12 лет безуспешно добивались выплаты компенсаций за утерянные в результате затопления жилье и сады, а в ноябре 2020 года подали в Пресненский районный суд Москвы иск от имени 567 человек — как утверждают его авторы, это самый массовый коллективный иск, когда-либо поданный в суд на территории России. Как сообщал “Ъ”, в конце июля прошлого года Пресненский суд отклонил требования, однако в марте этого года Мосгорсуд признал, что правительство Дагестана бездействует в решении этой проблемы, и возложил на него обязанность «устранить нарушения».

В нынешнем обращении к господину Хмарину дагестанские депутаты напоминают, что в ноябре 1998 года правительство Дагестана установило «окончательный вариант» создания гидроузла с отметкой нормального подпорного уровня (НПУ) 535 м. Но при подготовке акта комиссии по приемке ложа водохранилища ГЭС выяснилось, что плотина водохранилища и все гидротехнические сооружения были построены с учетом наполнения водохранилища до отметки 547 м. Акт по приемке водохранилища не был подписан двумя членами комиссии, а шесть членов комиссии подписали с замечаниями, которые должны были быть выполнены до наполнения водохранилища, однако сих пор не выполнены. Правительство Дагестана требовало остановить наполнение водохранилища на отметке 535 м. Акт готовности к наполнению водохранилища ГЭС до отметки 547 м переселенцы и землевладельцы обжаловали в Генпрокуратуре и прокуратуре Дагестана. Однако это не остановило руководство РАО «ЕЭС России», и водохранилище Ирганайской ГЭС было наполнено до отметки 547 м. «Это привело к гибели людей, многомиллиардным потерям и обнищанию населения»,— говорится в письме депутатов (копия документа имеется в распоряжении “Ъ”). Действия энергетиков, отмечают авторы, до сих пор не расследованы, и виновные не понесли ответственности, «убытки и потери населению не компенсированы». 1151 семья так и не получила компенсацию на строительство жилья, не достроены дома в селах, куда предполагалось переместить переселенцев, а хозяйства не получили упущенную выгоду.

Депутаты пяти населенных пунктов требуют от руководства «РусГидро» опустить уровень воды в водохранилище Ирганайской ГЭС до отметки 535 м. Они требуют также создать комиссию с участием представителей «РусГидро», администраций муниципальных образований населенных пунктов Унцукуль, Ирганай, Аракани, Майданское и Кудутль и владельцев затопленных земельных участков для определения и выплаты стоимости убытков и потерь землевладельцам. Гендиректора «РусГидро» депутаты просят назначить уполномоченного представителя компании для переговоров с представителями администраций и пострадавшими при строительстве Ирганайской ГЭС, в том числе о дальнейшей эксплуатации с отметкой 535 м.

В апреле этого года потерпевшие от затопления пытались оспорить в Конституционном суде (КС) Дагестана постановление правительства республики от 8 апреля 2008 года, которое отменило принятое в 1998 году решение об НПУ на уровне 535 м. Суд заявителям отказал. При этом суд счел, что правительство Дагестана в 1998 году вышло за пределы своих полномочий: «Такое решение не являлось легитимным и не могло иметь юридической силы»,— говорится в постановлении КС Дагестана. Постановление же 2008 года «явилось исправлением ранее допущенной ошибки», однако это не освобождает органы исполнительной власти республики от необходимости добиться справедливого и безотлагательного решения вопросов возмещения ущерба, причиненного при строительстве Ирганайского гидроузла.

Списки переселенцев, утвержденные в 2007 году, многократно перепроверялись и специально созданной для этих целей комиссией, органами прокуратуры и МВД, говорится в постановлении КС Дагестана. «Тем не менее гражданам, включенным в списки даже по вступившим в законную силу решениям судов, которые обязательны для всех, компенсации не выплачены»,— отметил суд. Правительство Дагестана неоднократно представляет указанные списки (последний актуализированный вариант направлен в 2021 году), гласит текст постановления, «но федеральные ведомства возвращают их с замечаниями, просят уточнить, не знают, какому из федеральных органов поручить произвести выплаты».

Именно после отказа КС республики признать законность и обоснованность решения о заполнении водохранилища до отметки 535 м дагестанские депутаты решили прибегнуть к «другим законным путям» решения вопроса и направили требование снизить уровень воды непосредственно гендиректору «РусГидро».

В руководстве дагестанского филиала «РусГидро», куда “Ъ” обратился с просьбой изложить позицию компании, не стали комментировать требование депутатов, но сообщили следующее: «В связи с тем что государственным заказчиком работ по подготовке зоны затопления Ирганайского водохранилища являлось правительство Республики Дагестан, ПАО "РусГидро" не располагает информацией о порядке расчета и источниках финансирования расходов на подготовку зоны затопления».

По данным “Ъ”, дагестанское правительство получило замечания из Москвы на составленный в 2021 году список переселенцев, но до сих пор не закончило «работу над ошибками». «Министерством энергетики и тарифов Дагестана в целях формирования бюджетной заявки на компенсационные выплаты в виде упущенной выгоды за изымаемые сады проводится работа по анализу нормативных правовых актов и приведению указанной заявки в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, в настоящее время ведомством осуществляется актуализация объема компенсационных выплат с применением соответствующих коэффициентов. В ближайшее время указанная работа будет завершена»,— сообщили “Ъ” в правительственной пресс-службе.

Юлия Рыбина, Махачкала