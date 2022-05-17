Улов связанных сторон

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Регуляторы подготовили послабления для инвесторов, строящих рыбные заводы по программе инвестиционных квот. Компаниям разрешат использовать для переработки больше рыбы, которая ловится аффилированными структурами. Меры должны решить проблемы с загрузкой предприятий и не допустить разрыва соглашений с инвесторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минсельхоз подготовил поправки, которые смягчают условия программы инвестквот для инвесторов, строящих береговые заводы по переработке рыбы. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. По действующим правилам инвестор обязан ежегодно выпускать на береговом заводе рыбной продукции в объеме не менее 70% от полученных квот. Минсельхоз предлагает разрешить достигать этого объема и за счет квот, которыми владеют связанные с инвестором компании в составе холдингов. Кроме того, само требование обеспечить этот показатель должно вступать в силу только со второго года после получения права добычи рыбы, а не с первого, как сейчас.

По мнению Росрыболовства, которое приводится к пояснительной записке к документу, ранее установленное требование к загрузке заводов оказалось «практически недостижимым» с учетом сложных логистических и технологических процессов. Как поясняет президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев, полученная в обмен на инвестиции в завод квота может включать право добычи рыбы в разрозненных районах, что увеличивает сроки и стоимость доставки улова на предприятие. Разработанные поправки фактически отменят привязку к месту добычи, а отсрочка на год даст бизнесу время на отладку процессов, указывает он.

Первый этап распределения квот в обмен на строительство рыбообрабатывающих заводов начался в 2017 году. На сегодня заключены договоры на строительство 24 объектов на Дальнем Востоке и в Северном бассейне стоимостью 25,6 млрд руб. Второй этап программы выдачи квот на строительство предприятий планировалось запустить в 2022 году, построив восемь—десять крупных заводов.

По словам источника “Ъ” на рынке, разработанные поправки должны помочь решить проблемы с загрузкой уже построенных заводов, которые уже наблюдаются у части объектов, что грозит инвесторам разрывом соглашений. Так, говорит собеседник “Ъ”, 14 береговых предприятий на Дальнем Востоке обеспечены собственными инвестквотами только на 37,5% мощности.

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников добавляет, что разработанные Минсельхозом поправки также решают важную проблему для Северного бассейна. Теперь показатель используемого сырья можно считать не от общего веса улова, а от объема рыбы, прошедшей предварительную обработку — обезглавливание и потрошение. Сама группа «Норебо» не испытывала проблем с выполнением условий на своих заводах, добавил господин Сенников.

В Росрыболовстве заявили “Ъ”, что сложностей с реализацией обязательств по переработке 70% квоты на конкретном объекте и рисков расторжения договоров на сегодня нет. Разработанные поправки должны снизить финансовую нагрузку на инвесторов, добавил представитель агентства. Пока проект постановления проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев опасается, что обсуждение поправок в ведомствах будет не беспроблемным из-за желания сохранить «юридическую стерильность» законодательства об инвестквотах и стремления поставить во главу угла не нужды бизнеса, а удобство контроля. Глава информационного агентства Александр Савельев отмечает, что реализация программы инвестквот проходит в целом со сложностями: сроки сдвигаются, а требования меняются. Приоритет развития глубокой переработки остается неизменным, дополнительно настраиваются лишь отдельные положения, отмечает господин Осинцев.

Алексей Полухин