Кредиторы стали мягче

Согласно последним данным ЦБ, после ужесточения условий кредитования в феврале—марте во втором квартале российские банки начали их смягчать. Однако в основном это произошло за счет снижения ставок вслед за ключевой. Существенно ослаблять требования к заемщикам и обеспечению банки не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЦБ 15 июля опубликовал результаты исследования (.xlsx) «Изменение условий банковского кредитования» (УБК) по итогам второго квартала. В нем участвовали около 60 банков с совокупной долей кредитного портфеля свыше 85% от общего по рынку. Показатель УБК дает представление об общем изменении условий кредитования с точки зрения доступности кредитов. Индексы изменения УБК исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от –100% (все банки смягчили условия кредитования) до +100% (все банки ужесточили условия).

Из данных ЦБ следует, что условия розничного кредитования во втором квартале смягчились: индекс составил –49,4% против взлета +69,21% в первом квартале. При этом восстановление условий кредитования розничных клиентов в этот кризис оказалось сильнее, чем в кризис 2014–2015 годов, когда индекс составил –28,9% после скачка до 70,85%. Впрочем, тогда смягчение условий кредитования было продолжительным и фиксировалось вплоть до четвертого квартала 2018 года.

730 миллиардов рублей розничных кредитов (ипотека, авто, кредитные карты и потребительские кредиты) было выдано по итогам июня 2022 года, по данным БКИ «Эквифакс»

Смягчение УБК произошло в большей степени за счет улучшения ценовых условий (снижения процентных ставок) на фоне смягчения политики Банка России. В частности, в ставках произошло кардинальное изменение (–57,58%), тогда как неценовые условия смягчились куда меньше. Тем не менее формально в зоне смягчения находились все индикаторы: размер и сроки кредита, требование к заемщику и обеспечению, а также иные условия (1,14–7,97%) за исключением категории дополнительных комиссий, которая осталась второй квартал подряд в зоне ужесточения (0,68%), следует из данных ЦБ.

Немаловажными триггерами улучшения условий кредитования населения стали конкуренция и внутреннее фондирование.

«Банки старались улучшать условия по кредитным продуктам в опережающем режиме, зачастую шли навстречу заемщикам в вопросе рефинансирования и реализации кредитных каникул»,— говорит независимый эксперт Андрей Бархота. В свою очередь, банки с консервативной рисковой политикой, закрывшие программы кредитования, в большинстве утратили свои рыночные доли, и их возврат будет уже затруднительным, добавляет он.

Восстановление неценовых условий кредитования — очень длительный процесс ввиду кратного роста стоимости риска заемщиков, поясняет Андрей Бархота: «Традиционное банковское кредитование построено на принципе того, что вновь предоставленные кредиты по своему качеству по крайней мере не уступают старым. В текущих условиях мы едва ли можем об этом говорить». По оценке эксперта, в третьем квартале индекс условий банковского кредитования продолжит находиться в зоне смягчения, однако улучшение условий кредитования будет более умеренным. «Перспективы качественного улучшения условий кредитования будет в большей степени зависеть от финансового состояния заемщиков и позитивной динамики их доходов и прибыли»,— полагает он.

Несмотря на смягчение УБК, спрос на кредиты далек от полного восстановления: в большей степени заемщики проявляют интерес к программам реструктуризации.

Однако в дальнейшем ситуация изменится, ожидают банкиры. Так, если по итогам обследования в первом—втором кварталах 2022 года банки отмечали снижение спроса на кредиты, то в дальнейшем в течение трех—шести месяцев банкиры ожидают существенное его увеличение. Так, на горизонте полугода индекс достиг и вовсе максимального значения — 33,82% — со второго квартала 2015 года (33,84%). На горизонте трех месяцев индекс находится на пике 41,09%, соизмеримый результат был лишь в третьем квартале 2016 года (40,02%).

Ольга Шерункова