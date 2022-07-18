Серверный недовоз

Во втором квартале госструктуры снизили закупки серверов и систем хранения данных (СХД) почти вдвое в количественном и в семь раз в денежном выражении. По словам одних участников рынка, тендеры не объявляются, поскольку российским компаниям сейчас просто нечего поставлять. Другие уверяют, что серверы и СХД на складах есть, хотя и подорожали, а число тендеров снизилось, потому что госкомпании уменьшили инвестиции в цифровизацию. По мнению экспертов, объем закупок начнет восстанавливаться в третьем-четвертом квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Федеральный оператор электронных торгов «Росэлторг» по запросу “Ъ” на основе данных единой информационной системы в сфере закупок проанализировал данные по числу тендеров на вычислительную технику (по 223-ФЗ, регулирует закупки госкомпаний). Из отчета следует, что объем закупок СХД и серверного оборудования во втором квартале снизился год к году вдвое: с 755 тендеров до 382.

В деньгах же падение стало еще более драматичным. Если во втором квартале 2021 года общий объем госзаказа СХД и серверов составил 28 млрд руб., то во втором квартале 2022 года — всего 3,9 млрд руб. Падение, хотя и менее масштабное, наблюдается не только год к году, но и квартал к кварталу — за первые три месяца 2022 года объем госзакупок СХД и серверов в деньгах составил 16,4 млрд руб. По сравнению с первым кварталом 2022 года средняя сумма договоров уменьшилась в четыре раза, уточнили в «Росэлторге».

После начала военной операции на Украине иностранные вендоры вычислительной техники, а том числе Dell, Huawei и другие, приостановили поставки техники в Россию. Это сказалось, в том числе, на доступности оборудования для госсектора.

Формально госзаказчики обязаны приобретать отечественную продукцию из соответствующего реестра Минпромторга. Фактически же госструктуры зачастую закупали иностранную технику, используя для этого лазейку: в техдокументации тендеров описывались требования, которые не могли удовлетворить отечественные производители, затем готовились обоснования невозможности закупки российских товаров.

Иногда зарубежный производитель был прямо указан в документации. Например, в декабре 2020 года департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы объявил тендер на 1,3 млрд руб., написав в тендере, что ведомству требуется оборудование китайской Huawei. Чиновники тогда объяснили ситуацию требованиями совместимости инфраструктуры (см. “Ъ” от 11 декабря 2020 года).

Опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка расходятся в оценках причин снижения объемов госзаказа на вычислительную технику. По мнению директора компании «Промобит» Максима Копосова, госсектору фактически нечего закупать: «Согласно действующим правилам, ведомства могут закупать только оборудование, удовлетворяющие требованиям реестра Минпромторга». Топ-менеджер добавляет, что из-за нехватки комплектующих для такого оборудования, в том числе процессоров, его сейчас на рынке немного, а объявлять закупки бессмысленно.

Однако топ-менеджер крупной госкомпании возражает, что проблема не в дефиците техники, объем госзаказа снижается, потому что проекты цифровизации «отошли на второй план». «Идея того, что цифровая трансформация всего подряд — это задача первостепенной важности, уходит. Госкомпаниям нужно решать проблемы, которые касаются непосредственно их деятельности, а не запускать новые цифровые сервисы,— поясняет собеседник “Ъ”.— Само оборудование сейчас есть на складах у компаний: момент первого шока прошел, и поставки комплектующих отладили. Да, оборудование подорожало, но и себестоимость выросла».

Участники рынка говорят, что снижение госзаказа на вычислительную технику негативно сказывается на развитии российских производителей. По словам собеседника “Ъ” на рынке электроники, «отечественные производители, привыкшие работать на рынке госзаказа, испытывают нехватку оборотных средств». С этим соглашается господин Копосов. «Тендеры были стабильным способом получить оборотные средства. Из-за снижения объемов госзаказа теперь остается только брать кредиты в банках, но ставка там высокая. Три месяца назад мы брали кредит под 24% годовых»,— рассказывает он.

Собеседник “Ъ” в крупной госкомпании полагает, что спрос на оборудование со стороны госструктур начнет возвращаться к прежнему уровню к третьему-четвертому кварталу.

Тимофей Корнев, Никита Королев