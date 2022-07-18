С чужими здесь не торгуют

Российская сторона внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложения по изменению в ЕАЭС правил госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных. По сути, речь идет о том, что РФ как крупнейший в союзе госзаказчик намерена уклониться от закупок, по крайней мере для госнужд, западной вычислительной техники, перемаркированной в странах союза как «товары ЕАЭС». Власти не хотят повторения на рынке IT-оборудования сценария «белорусских» креветок. Российский Минпромторг (в ведомстве подтвердили “Ъ” концепцию документа) согласен на поставки евразийской электроники, только если она будет действительно собираться в союзе компаниями без контроля инвесторов из стран вне ЕАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с подготовленной Минпромторгом новой редакцией правил определения страны происхождения вычислительной техники и радиоэлектроники в ЕАЭС. РФ настаивает на определении страны происхождения электроники по правилам, аналогичным проектируемым для постановления правительства №719 от 17 июля 2015 года (для подтверждения российского происхождения товаров). По ним производители электроники из ЕАЭС должны будут иметь полный стек конструкторской документации на изделие, исключительные права на товарный знак и образцы исходного кода софта, собственные производственные мощности либо контрактную сборку в стране, а также сервисные центры по обслуживанию выпущенной техники и не находиться под контролем иностранных структур.

Отметим, что эти требования — попытка избежать оседания в странах ЕАЭС прибыли от поставок на российский рынок госзаказа «перемаркированной» компьютерной техники по аналогии с поставками в РФ «белорусских» креветок и иного европейского продовольствия, запрещенного контрсанкциями (в Минпромторге это “Ъ” подтвердили). В ЕАЭС, чьим компаниям гарантирован равный доступ на российский (самый крупный в союзе) рынок госзаказа, РФ намерена добиваться реального производства вычислительной техники (на Казахстан и Армению санкционные ограничения и проблемы с поставками необходимых электронных компонентов не распространяются).

В ЕЭК “Ъ” подтвердили, что ждут официального поступления предложений российской стороны — они будут изучены рабочей группой антимонопольного ведомства комиссии (в нее входят представители от каждой страны ЕАЭС). Впрочем, по данным источников “Ъ”, знакомых с темой, содержание российского предложения секретом для участников рабочей группы не является. И если требование РФ отсутствия у компаний—«производителей ЕАЭС» контролирующих инвесторов из стран вне союза больших возражений не вызывает, то, например, обязанность использования для производства союзных серверов только материнских плат союзного же производства партнеров беспокоит. «Такое производство есть только в РФ, и фактически у него появляется монополия. Как обеспечивать равный доступ к его поставкам, каковы его мощности и ценовая политика, Россия комиссии не сообщала»,— говорит собеседник “Ъ”.

Однако РФ находится в сильной позиции. После «сворачивания» с 1 июля режима СТ-1 (по нему для подтверждения «союзного» происхождения товаров было достаточно сертификата, выданного деловым объединением страны-производителя) доступ на рынок закупок вычислительной техники возможен только при ее наличии в евразийском реестре промышленной продукции, правила попадания в который и предлагает регламентировать своим проектом Минпромторг. По факту же для партнеров по союзу сейчас этот рынок остается закрытым, признает собеседник “Ъ”.

Олег Сапожков, Никита Королев