Партнеры по депрессии

С начала боевых действий на Украине мне редко встречались более депрессивные люди, чем работающие на российском направлении чиновники США (см. “Ъ” от 3 июня). На днях выяснилось, что выходные в обществе владельцев и топ-менеджеров крупных скандинавских и немецких корпораций, которые собрались в одной из европейских столиц доверительно обсудить состояние мировой экономики и ситуацию вокруг России, погружают в тоску ничуть не хуже, чем разговоры с ответственными работниками Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги

Для многих капитанов европейского бизнеса конфликт стал полной неожиданностью. Хотя американские чиновники еще с прошлой осени много говорили о подготовке к военной операции, редкие бизнесмены воспринимали это всерьез. «Мы перед Рождеством собрались с департаментом стратегии, почти день разбирали плюсы и минусы возможной войны с точки зрения интересов России,— говорит глава крупной финансовой группы.— Плюсов в итоге почти не насчитали, одни сплошные минусы. Потому решили, что все эти заявления в СМИ — просто очередное нагнетание со стороны политиков, пожелали друг другу хороших праздников и разъехались на каникулы». А уже в начале марта та же команда проводила бессонные ночи за планом ухода из России.

Даже те, кого консультанты предупреждали о высоких рисках полномасштабных боевых действий, подготовили планы для сворачивания бизнеса на Украине и вывоза сотрудников, но к масштабу санкций США и ЕС против России оказались совершенно не готовы. В итоге март и апрель ушли на болезненный процесс, когда подготовленная долгими ночами стратегия начинала трещать по швам после выпусков новостей о событиях на фронте.

Уже в мае многие из спешно покидавших Россию компаний начали понимать, что проблемы не ограничатся списанием убытков или поиском партнеров для продажи бизнеса. Меняется вся реальность мировой экономики. Для ряда компаний и некоторых государств перспектива лишиться российского сырья и энергоносителей — вполне реальная катастрофа.

В итоге, как и в России, бизнесмены в Европе очень хотели бы, чтобы политики поскорее договорились и мир вернулся в понятное состояние, которое описывают финансовые графики, а не линии фронта на карте Украины. Но, проведя несколько дней в откровенных разговорах с экспертами по войне и дипломатии, топ-менеджеры и владельцы компаний выходят еще более тревожными, все больше думая о рисках с низкой вероятностью, но огромным влиянием вроде взрыва недовольства на Ближнем Востоке из-за нехватки продовольствия или военного конфликта США и Китая из-за Тайваня. Глубина депрессии и ее причины делают западных бизнесменов сейчас как никогда близкими и понятными для их российских коллег. Им бы обсудить эти вопросы и поискать решения за напитками. Но топить тоску в бокалах приходится по отдельности.