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Коммерсантъ FM
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Дмитрий Рогозин спустился с космоса

Параллельно с заседанием Госдумы, на котором депутаты утверждали Дениса Мантурова в качестве вице-премьера, 15 июля президент России Владимир Путин провел еще две кадровые перестановки: он освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса» и назначил на эту позицию Юрия Борисова, ранее работавшего на посту замглавы правительства.

Дмитрий Рогозин (слева) и Юрий Борисов

Дмитрий Рогозин (слева) и Юрий Борисов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Рогозин (слева) и Юрий Борисов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отметим, что, назначая Дениса Мантурова вице-премьером, президент России свои указом увеличил число заместителей премьер-министра до 11. Переход господина Борисова из «Роскосмоса» должен быть сделать вакантной еще одну позицию в кабмине. Однако в пятницу своим новым указом Владимир Путин снова сократил количество вице-премьеров до 10.

Дмитрий Рогозин пришел в политику в 1997 году, когда впервые избрался в Госдуму. За десять лет депутатства он занимал должность зампреда комитета по безопасности, был председателем комитета по международным делам, руководил фракцией «Родины», занимал должность зампреда Госдумы. В 2011 году назначен вице-премьером правительства РФ и в этой должности до 2018 года курировал космическую отрасль. В мае 2018 года стал главой госкорпорации «Роскосмос».

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально»,— прокомментировал отставку господина Рогозина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пообещал, что теперь уже у экс-главы «Роскосмоса» будет «новая работа», на которую он будет «своевременно трудоустроен».

Юрий Борисов пришел в правительство в 2008 году на должность заместителя министра промышленности и торговли. В ноябре 2012 года он стал заместителем министра обороны, а с января 2020 года по 15 июля 2022-го занимал должность вице-премьера правительства.

По мнению политконсультанта Евгения Минченко, перевод Юрия Борисова на «Роскосмос» не связан с возможными претензиями к его работе в кабмине. Эксперт считает, что эту перестановку и повышение Дениса Мантурова надо рассматривать в комплексе. «Предполагаю, что бенефициаром обоих назначений является гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Ему близки и Мантуров, и Борисов. Думаю, что эти кадровые решения соответствуют тому, чего он давно хотел»,— отметил господин Минченко.

Дмитрий Рогозин, по мнению эксперта, потерял свою должность во многом из-за отсутствия серьезных покровителей среди членов «политбюро». «Но ярких людей во власти мало. Поэтому, думаю, он будет востребован. Причем там, где важен публичный аспект»,— отметил Евгений Минченко.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров

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