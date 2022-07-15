Тренер по чрезвычайным ситуациям

На 75-м году жизни скончался Георгий Ярцев. Он был одной из самых неординарных фигур в отечественном футболе. Это касается как его игровой карьеры, в которой неожиданное приглашение форварда в возрасте под 30 в московский «Спартак» из «Спартака» костромского обернулось обретением столичным грандом удивительного по эффективности бомбардира, — так и карьеры тренерской. Она была довольно короткой, но в ней нашлось место двум волшебным взлетам. Первый — это победа в чемпионате России в 1996 году с потерявшим почти всех лидеров «Спартаком», второй — прорыв на чемпионат Европы 2004-го со сборной страны из ситуации, очень похожей на безнадежную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Золото «Спартака» в чемпионате России 1996 года с «пионерским отрядом» из вчерашних дублеров и выход сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2004 года — главные тренерские достижения Георгия Ярцева

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Золото «Спартака» в чемпионате России 1996 года с «пионерским отрядом» из вчерашних дублеров и выход сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2004 года — главные тренерские достижения Георгия Ярцева

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

К Георгию Ярцеву, никогда не претендовавшему на статус одного из фронтменов отечественного футбольного сообщества, державшемуся скромно, даже очень-очень скромно, и так не расставшемуся, несмотря на награды и звания, с образом не ищущего софиты надежного, но знающего свое место простого костромского мужика, ярлык «легенда» клеится с трудом, но он, конечно, является легендой абсолютно полноценной. В том хотя бы смысле, что события, случившиеся с Ярцевым и благодаря Ярцеву,— они из тех, которые достойны или большой главы в книге, посвященной истории футбола, или даже целой книги — из-за своей яркости, звучности, а еще важнее, аномальности, что ли. Как иллюстрация магических свойств, присущих этой игре.

Аномальным было само его рождение как игрока, известного стране и страной любимого.

Форварда родного костромского «Спартака», вполне довольного местечковым уровнем, в «Спартак» московский занесло в том возрасте, в котором в Советском Союзе было принято думать об окончании карьеры. Когда в 1977 году Константин Бесков, назначенный главным тренером столичного гранда, только что пережившего позорную катастрофу в виде вылета из высшей лиги в следующую по рангу, вдруг обратил внимание на провинциального нападающего, тому было 29. За Бесковым тогда еще не закрепилась репутация человека, умеющего разглядеть в футболисте то, что никто, кроме него, разглядеть не способен, и Ярцев стал как раз одним из первых доказательств существования такого особого чутья. В «Спартаке» «настоящем» он сразу же составил убийственную по эффективности связку с плеймейкером Юрием Гавриловым, после возвращения спартаковцев в элиту с 19 голами оказался на верхушке бомбардирского списка первенства СССР, а еще через год фотографировался с золотой медалью чемпионата. И в этом золоте колоссальной была персональная заслуга форварда, чью игру партнеры и спортивные обозреватели описывали примерно в тех же выражениях, в которых, например, было принято описывать игру великого Герда Мюллера из «Баварии»: всегда чувствует, где созреет опасность, всегда готов к рывку, к тому, чтобы оказаться в «горячей» точке, часто забивает голы переломные, решающие.

Что-то в этом же духе произошло и с тренерской карьерой Георгия Ярцева. Он трудился в «Спартаке» помощником Олега Романцева, в первой половине 1990-х превратившегося в безусловного лидера российского тренерского корпуса, в густой тени своего друга. Но перед чемпионатом России 1996 года Романцев объявил, что решил сосредоточиться на доверенной ему сборной: ее ждал чемпионат Европы. Ярцеву не завидовали. «Спартак» в 1995-м, взяв три титула подряд, отдал золото набравшей мощь владикавказской «Алании», а теперь вступал в сезон, расставшись на фоне успешного выступления на групповом этапе Лиги чемпионов с половиной лидеров: за границу уехали Сергей Юран, Виктор Онопко, Василий Кульков, Станислав Черчесов, на чемоданах сидели Юрий Никифоров и Валерий Шмаров, с травмой мучился Илья Цымбаларь.

Оставленный Романцевым «Спартак» казался обреченным на падение, но сотворил чудо. Собранный Ярцевым в помощь нескольким ветеранам «пионерский отряд» из дублеров, некоторые из которых еще недавно и не мечтали о взрослом футболе — Егор Титов и Вадим Евсеев, Владимир Джубанов и Александр Ширко, Владислав Дуюн и Константин Головской, Артем Безродный и Александр Липко, Алексей Мелешин и Андрей Коновалов,— вцепился в «Аланию» мертвой хваткой и вернул спартаковцам чемпионский титул, обыграв ее в «золотом» матче. А спустя годы те, кого поражала смелая и искренняя игра того «Спартака», будут с удивлением констатировать: многие из тех «пионеров» после взлета 1996-го провели заурядную футбольную жизнь где-то на задворках.

Потом состоялось возвращение в «Спартак» — под долгую эпоху российского доминирования — Олега Романцева, а Георгий Ярцев, расставшись все-таки с ассистентской должностью и поработав некоторое время с «Динамо» и «Ротором» (с динамовцами он добрался до финала Кубка страны 1999 года), чуть ли не на полдесятилетия почти пропал из виду, чтобы снова эффектно возникнуть на передовой. И снова — в ситуации, когда от него требовалось невозможное.

Сборная России, которой руководил Валерий Газзаев, в 2003 году валилась в отборочном цикле к чемпионату Европы. Она проигрывала грузинам, албанцам. Она отпустила вперед основных конкурентов по группе — швейцарцев и ирландцев, а перед концовкой кампании пережила отставку тренера, взбрыкнувшего после очередного проигрыша, наводившего на мысль о бесперспективности положения, в товарищеском матче с израильтянами.

А назначение Российским футбольным союзом (РФС) сменщиком Газзаева выдернутого из затяжного отпуска Ярцева не получалось воспринимать иначе как выброшенный белый флаг: ну а кого еще назначать, если все заботящиеся о реноме специалисты, понимающие бессмысленность попыток спасти уже утонувшую команду, отказались от сомнительной чести?

На финише той квалификации сборная России в радикально обновленном составе, с интегрированными в него Дмитрием Булыкиным, Александром Мостовым, Вадимом Евсеевым, Дмитрием Аленичевым набрала семь очков в трех встречах в группе с ирландцами, грузинами и разгромленными — 4:1 — крепчайшими швейцарцами, проникла все-таки в стыковые матчи, а после них, под знаменитый и исчерпывающий вопль из двух слов, первое из которых принято обозначать буквой «Х» и тремя точками за ней, брошенных прямо в телекамеру на кромке поля, от забившего единственный гол в противостоянии с валлийцами Евсеева отправилась на португальское континентальное первенство.

На чемпионате Европы российская команда не вышла из группы, а спустя несколько месяцев после него проиграла с ужасным счетом 1:7 в отборе уже к будущему чемпионату мира португальцам, заставив своим футболом воскрешавшего ее человека покинуть тренерскую скамейку, не дождавшись финального свистка. Вскоре Ярцев подал в отставку, а лимит волшебных трюков, выделенных на его долю, как выяснилось, оказался исчерпан. Хотя и тех, что ему довелось провернуть, уже достаточно, чтобы признать исключительность случая.

Алексей Доспехов