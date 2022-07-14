Доверяй, но у экспертов проверяй

На площадке ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в четверг прошел мастер-класс IT-эксперта и лидера Партии прямой демократии Олега Артамонова о повышении доверия к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). По его мнению, важную роль в этом призваны сыграть независимые эксперты, которые могут объяснить простому избирателю технические тонкости. Система ДЭГ строится на математических и криптографических формулах, поэтому вмешательство в процесс голосования обязательно будет заметно, заверил господин Артамонов. И пока, по его словам, математически доказать вмешательство в ДЭГ еще никому не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Артамонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Олег Артамонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Свой мастер-класс генеральный секретарь Партии прямой демократии и зампред территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ на выборах в Госдуму Олег Артамонов посвятил разъяснению особенностей наблюдения за ДЭГ и повышения доверия к этой системе. Напомним, что онлайн-голосование в этом году пройдет в восьми регионах, включая Москву.

Перед выборами-2022 ЦИК впервые подробно прописал в порядке проведения ДЭГ правила наблюдения, во многом совпадающие с регламентом наблюдения на обычных участках. Так, партии, кандидаты и общественные организации вправе назначить на ДЭГ по три наблюдателя, которые получат доступ к ноде (отдельный узел блокчейна). В помещении ТИК ДЭГ они смогут увидеть статистику голосования: количество зарегистрировавшихся на ДЭГ, взявших бюллетени и «опустивших» их в электронную урну, блоки информации с зашифрованными результатами голосования. Статистика о ходе ДЭГ будет публиковаться и в интернете.

В то же время в процедуре наблюдения за ДЭГ есть важные отличия, отметил Олег Артамонов: например, в традиционном голосовании отсутствует такая категория, как независимые эксперты, которые не обязательно являются официальными наблюдателями.

По его мнению, наличие таких экспертов — залог доверия избирателей к ДЭГ, потому что для понимания процесса нужны специфические знания: «Они изучают архитектуру, возможности и мировой опыт построения систем ДЭГ. И если обычные наблюдатели дают заключение о фактических результатах работы ДЭГ, то экспертов больше интересуют технические аспекты: почему мы можем ДЭГ доверять, как его контролировать».

Заодно господин Артамонов попытался развеять миф о том, что ДЭГ — это черный ящик. Единственное сходство он нашел в том, что серверы ДЭГ в дата-центре «как правило, действительно черные и в форме ящиков». Более подходящей аналогией партиец назвал рентген, с помощью которого можно определить невидимый глазом перелом: таким своеобразным рентгеновским аппаратом, по его словам, являются и средства технического наблюдения за ДЭГ. Олег Артамонов пояснил, что система ДЭГ не строится на принципе простой «веры», поскольку позволяет проверить, что в нее никто не вмешивался и не было фальсификаций.

Система базируется на современных принципах криптографии и не позволяет подменить голос, отбросить неугодные бюллетени или заранее посмотреть результат, заверил эксперт: «Любая попытка вмешательства в систему электронного голосования, независимо от того, кем она проводилась, должна оставлять артефакты, которые будут доступны для глаза наблюдателя».

Для сравнения он привел пример из физики: брошенный кирпич упадет под тем местом, с которого его бросили, а если подставить ногу, то отлетит подальше, и это изменение траектории и будет артефактом вмешательства и поводом для проверки. Поэтому, продолжил господин Артамонов, если критики или наблюдатели утверждают, что что-то пошло не так, они должны это математически доказать. «Математика не оперирует понятиями "я не верю", "я не доверяю", "я считаю". Математика оперирует доказательствами»,— подчеркнул он. И добавил, что за три года использования ДЭГ попытки найти вмешательство успехом не увенчались: доказать это математически никому не удалось.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский считает, что в плане доверия к ДЭГ общество делится на две категории: непосредственные участники, то есть кандидаты и партии, и простые избиратели. «Со стороны первых есть определенное критическое отношение к ДЭГ, но что касается простых граждан, то изначально этот вид голосования внедрялся с целью создания удобства для них, и в 2021 году этот тренд только укрепился»,— отмечает эксперт. При этом все политические дискуссии вокруг ДЭГ после выборов в Госдуму прошли мимо простых избирателей, добавляет господин Потуремский.

Елена Рожкова