Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Женщин Донбасса пригласили в комитет

«Единая Россия» создает организацию сторонниц традиционных ценностей

В четверг «Единая Россия» (ЕР) заявила о создании специального женского комитета, который поможет реализации инициатив представительниц российского партактива и Донбасса. По словам замсекретаря генсовета ЕР Дарьи Лантратовой, идея ориентирована на женщин, придерживающихся традиционных ценностей, но имеющих желание приносить пользу обществу не только в рамках семьи и своей непосредственной работы. Удастся ли партии заинтересовать избирательниц, зависит от того, сможет ли она уделить внимание темам, которые интересны женщинам независимо от разделяемых ими ценностей,— например, проблемам домашнего насилия и неравенства зарплат.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

14 июля представители «Единой России» на встрече женских организаций и объединений России и Донбасса в Ростове-на-Дону заявили о создании специального женского комитета. Из большинства российских регионов в этот город не слишком удобно добираться из-за закрытия авиасообщения с аэропортами юга России в связи со спецоперацией на территории Украины. Но единороссы пояснили, что доставили в город очередной груз гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской народных республик, а для их жителей Ростов как раз очень удобен. Партию, кроме госпожи Лантратовой, представляли глава думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая, зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко и депутат от Ростовской области Екатерина Стенякина. «Мы знаем, как непросто приходится женщинам в Донбассе,— сказала Дарья Лантратова.— Вы готовы трудиться и делать все ради восстановления мира и мирной жизни на ваших территориях. И вам требуется наша поддержка».

Поддержка пригодилась бы, отвечала председатель общественной организации «Союз женщин Донбасса» Наталья Приймак: «При содействии ЕР женское социальное предпринимательство в Донбассе получит развитие».

Кроме того, женщины Донбасса и женщины партии готовы вместе быть волонтерами и сообща подавать заявки на президентские гранты для соответствующих НКО, а созданный ими комитет готов организовать медицинскую и психологическую помощь как женщинам, так и детям.

Госпожа Лантратова, которая будет координировать работу комитета, пояснила “Ъ”, что он должен стать платформой для поддержки проектов, предложений и запросов женщин из партии и ее партнерских организаций: «Потенциал активных женщин пока не раскрыт до конца. Проект должен преобразовать его в мягкую созидательную силу»,— считает политик.

Дарья Лантратова также отметила, что пока в партии не было «адресной повестки» для женщин, ориентированных на карьеру, но новая инициатива — не «феминистское движение в западной трактовке».

Это платформа для женщин, придерживающихся традиционных ценностей, но имеющих потенциал и желание развиваться и приносить пользу обществу не только в рамках семьи или своих непосредственных должностных обязанностей»,— объяснила разницу госпожа Лантратова.

Единороссам посоветовали найти аналогии между Донбассом, Сталинградом и Полтавой

Политконсультант и бывший сотрудник администрации президента Мария Сергеева считает, что в России к отдельной женской повестке «относятся враждебно-скептически», значительная часть общества разделяет «традиционные ценности», которые применительно к женщинам сводятся главным образом к семье и детям. Между тем партийный актив самой ЕР состоит в основном из женщин, то есть инициативу есть кому поддержать — если партия проявит интерес к таким проблемам, как реальная разницах зарплат и карьерных перспектив для мужчин и женщин, правовой и социальный статус находящихся в декрете, размер социальных пособий и положение «огромного количества матерей-одиночек, которых порой воспринимают чуть ли не как неполноценных»,— перечисляет госпожа Сергеева. В связи со спецоперацией встает и вопрос о солдатских матерях и женах: «Женщинам есть что обсудить, но вопрос в том, сможет ли ЕР выявить, привлечь и продвинуть настоящих женских лидеров»,— говорит эксперт. Политолог Екатерина Курбангалеева опасается, что инициатива может стать очередным «процессом ради процесса», пополнив «копилку партийных проектов и инициатив» ЕР: «Женская повестка всегда актуальна, но она очень многообразна, и авторы сосредоточатся только на вопросах материнства и детства, ничего нового их инициатива не принесет. Если же они начнут поднимать вопросы домашнего насилия и трудовой дискриминации — это другое дело».

Андрей Винокуров, Елена Рожкова, Дарья Бурданова, Дана Боранукова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...