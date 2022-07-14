Женщин Донбасса пригласили в комитет

В четверг «Единая Россия» (ЕР) заявила о создании специального женского комитета, который поможет реализации инициатив представительниц российского партактива и Донбасса. По словам замсекретаря генсовета ЕР Дарьи Лантратовой, идея ориентирована на женщин, придерживающихся традиционных ценностей, но имеющих желание приносить пользу обществу не только в рамках семьи и своей непосредственной работы. Удастся ли партии заинтересовать избирательниц, зависит от того, сможет ли она уделить внимание темам, которые интересны женщинам независимо от разделяемых ими ценностей,— например, проблемам домашнего насилия и неравенства зарплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

14 июля представители «Единой России» на встрече женских организаций и объединений России и Донбасса в Ростове-на-Дону заявили о создании специального женского комитета. Из большинства российских регионов в этот город не слишком удобно добираться из-за закрытия авиасообщения с аэропортами юга России в связи со спецоперацией на территории Украины. Но единороссы пояснили, что доставили в город очередной груз гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской народных республик, а для их жителей Ростов как раз очень удобен. Партию, кроме госпожи Лантратовой, представляли глава думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая, зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко и депутат от Ростовской области Екатерина Стенякина. «Мы знаем, как непросто приходится женщинам в Донбассе,— сказала Дарья Лантратова.— Вы готовы трудиться и делать все ради восстановления мира и мирной жизни на ваших территориях. И вам требуется наша поддержка».

Поддержка пригодилась бы, отвечала председатель общественной организации «Союз женщин Донбасса» Наталья Приймак: «При содействии ЕР женское социальное предпринимательство в Донбассе получит развитие».

Кроме того, женщины Донбасса и женщины партии готовы вместе быть волонтерами и сообща подавать заявки на президентские гранты для соответствующих НКО, а созданный ими комитет готов организовать медицинскую и психологическую помощь как женщинам, так и детям.

Госпожа Лантратова, которая будет координировать работу комитета, пояснила “Ъ”, что он должен стать платформой для поддержки проектов, предложений и запросов женщин из партии и ее партнерских организаций: «Потенциал активных женщин пока не раскрыт до конца. Проект должен преобразовать его в мягкую созидательную силу»,— считает политик.

Дарья Лантратова также отметила, что пока в партии не было «адресной повестки» для женщин, ориентированных на карьеру, но новая инициатива — не «феминистское движение в западной трактовке».

Это платформа для женщин, придерживающихся традиционных ценностей, но имеющих потенциал и желание развиваться и приносить пользу обществу не только в рамках семьи или своих непосредственных должностных обязанностей»,— объяснила разницу госпожа Лантратова.

Политконсультант и бывший сотрудник администрации президента Мария Сергеева считает, что в России к отдельной женской повестке «относятся враждебно-скептически», значительная часть общества разделяет «традиционные ценности», которые применительно к женщинам сводятся главным образом к семье и детям. Между тем партийный актив самой ЕР состоит в основном из женщин, то есть инициативу есть кому поддержать — если партия проявит интерес к таким проблемам, как реальная разницах зарплат и карьерных перспектив для мужчин и женщин, правовой и социальный статус находящихся в декрете, размер социальных пособий и положение «огромного количества матерей-одиночек, которых порой воспринимают чуть ли не как неполноценных»,— перечисляет госпожа Сергеева. В связи со спецоперацией встает и вопрос о солдатских матерях и женах: «Женщинам есть что обсудить, но вопрос в том, сможет ли ЕР выявить, привлечь и продвинуть настоящих женских лидеров»,— говорит эксперт. Политолог Екатерина Курбангалеева опасается, что инициатива может стать очередным «процессом ради процесса», пополнив «копилку партийных проектов и инициатив» ЕР: «Женская повестка всегда актуальна, но она очень многообразна, и авторы сосредоточатся только на вопросах материнства и детства, ничего нового их инициатива не принесет. Если же они начнут поднимать вопросы домашнего насилия и трудовой дискриминации — это другое дело».

Андрей Винокуров, Елена Рожкова, Дарья Бурданова, Дана Боранукова