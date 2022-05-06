Операторы машинного продления

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Участники рынка каршеринга начали искать возможности использования автомобилей, которые больше не могут претендовать на бесплатную парковку в Москве. Так, «Ситидрайв» стал сдавать такие машины марки Smart в продолжительную аренду, стоимость которой с учетом бензина может превысить 40 тыс. руб. в месяц. На фоне кризиса часть пользователей может предпочесть аренду владению автомобилем, но конкуренция в этом сегменте очень высокая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сервис каршеринга «Ситидрайв» тестирует аренду автомобилей сроком на месяц, при которой пользователь сам оплачивает расходы на бензин и парковку. Информацию об этом “Ъ” обнаружил в социальных сетях. В компании уточнили “Ъ”, что таким образом пытаются использовать автомобили после окончания у них субсидий на парковку, которые выдает мэрия Москвы.

Эксперимент проводится на машинах марки Smart, для продолжительной аренды доступно 20 автомобилей. Стоимость четырех недель аренды — 30 тыс. руб. плюс 5 руб. за каждый пройденный километр. Основатель «Трушеринга» Юрий Николаев оценивает стоимость использования такого автомобиля как минимум в 43 тыс. руб. в месяц без учета парковки. В среднем пробег трехлетнего автомобиля в каршеринге достигает 140 тыс. км, потому у такого автомобиля будут заметны следы эксплуатации, предупреждает сооснователь сервиса The Mashina Григорий Дудаш.

По словам Юрия Николаева, традиционно операторы каршеринга по истечении субсидий на бесплатную парковку от мэрии Москвы возвращают технику собственникам — лизинговые контракты обычно заключаются на тот же срок. Если контракт еще не истек или автомобиль находится в финансовом лизинге, его перегоняют в другие города присутствия, уточняет он. Собеседник “Ъ” в одном из сервисов рассказал, что их компания предпочитает продавать машины, которые больше не могут получить разрешение на бесплатную парковку. Но у ряда операторов каршеринга с началом кризиса начались сложности с обновлением парка (см. “Ъ” от 20 апреля).

Продолжительную аренду автомобилей запускали и другие операторы каршеринга. «Яндекс.Драйв» развивает долгосрочную аренду автомобилей с конца 2020 года. На сегодня, указано на сайте компании, стоимость подписки в Москве начинается от 24 тыс. руб. за месяц аренды Volkswagen Polo с пробегом до 3 тыс. км. «Делимобиль» также апробировал формат длительной аренды автомобилей. Компания предлагала пользователям месячный абонемент на каршеринг по фиксированной стоимости 30 тыс. руб. с пробегом до 3 тыс. км. Но на начало мая “Ъ” не удалось найти тариф в приложении и на сайте. В «Делимобиле» в четверг на запрос “Ъ” не ответили. В «Яндекс.Драйве» от комментариев отказались.

В BelkaCar называют долгосрочную аренду автомобилей стратегическим приоритетом. С 2021 года компания активно развивает собственное решение, позволяющее организовать сервис подписки, по такой схеме оператор в партнерстве с Audi предлагает автомобили во временное пользование сроком от месяца. Цена за аренду начинается от 88,6 тыс. руб. в месяц с максимальным пробегом 1 тыс. км. После начала военной операции РФ на территории Украины владелец Audi концерн Volkswagen Group объявил о прекращении поставок импортных автомобилей в Россию и приостановке работы заводов. На вопрос о будущем сервиса Audi Drive в BelkaCar отвечать не стали.

По словам Юрия Николаева, бизнес-модель длительной аренды как альтернатива владения собственным автомобилем ранее имела потенциал. Но в России подписка на автомобиль приобрела черты операционного лизинга для физических лиц и массовым явлением не стала, указывает он. Кроме того, добавляет господин Николаев, это конкурентный рынок, куда вышли «Сбер», ВТБ, автоконцерны и дилерские центры. Но Григорий Дудаш ожидает роста числа пользователей в сегменте. С начала кризиса цены на обслуживание и страховку техники для b2b-игроков выросли не так критично, как для обычного клиента, и аренда может стать более привлекательной, чем владение автомобилем, указывает он.

Никита Щуренков, Ольга Никитина