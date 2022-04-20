Каршеринг остается без машин

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Один из крупных операторов каршеринга «Яндекс.Драйв» может лишиться около 35% автопарка в этом году. В этом году у компании истекают лизинговые контракты, что вынуждает оператора возвращать автомобили собственникам. Однако дефицит на авторынке делает практически невозможной покупку новой техники. Кроме того, производители перестали в кризис выдавать для каршеринговых компаний квоты, а лизинговые компании увеличили ставку с 8% до 20%. Все это, прогнозируют эксперты, приведет к существенному повышению тарифов и падению популярности каршеринга у россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из-за истекающих лизинговых контрактов «Яндекс.Драйв» вынужден сокращать число автомобилей, сообщили два источника “Ъ” на рынке каршеринга. Сервис может потерять до 35% автопарка в 2022 году, оценивает один из них. По истекающим договорам компания возвращает автомобили с января этого года, первым на это обратил внимание Telegram-канал «Драйв Каршеринг».

Основным лизинговым партнером компании выступает Major, говорит собеседник “Ъ”, в кризис компания отказывается перезаключать контракты в пользу дальнейшей перепродажи автомобилей либо предлагает неподходящие для «Яндекса» условия. В Major комментарий “Ъ” не предоставили, в «Яндекс.Драйв» подтвердили проблему обновления парка из-за кризиса.

Источник “Ъ”, близкий к «Яндекс.Драйв», подтвердил проблемы с покупкой новых автомобилей, в том числе из-за существенно возросших лизинговых ставок. Собеседник “Ъ” на лизинговом рынке объясняет, что из-за дефицита машин производители перестали выдавать квоты, которыми традиционно пользовались каршеринговые и таксомоторные компании. В это же время лизингодатели на фоне кризиса повысили ставки примерно с 8% в год минимум до 20%, добавляет он.

«Яндекс.Драйв» работает с 2018 года. По собственным данным, парк насчитывает более 16 тыс. автомобилей. Совокупная выручка ООО «Яндекс.Драйв» и ООО «Яндекс.Каршеринг» в 2021 году составила 12,56 млрд руб., чистый убыток — почти 370 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакс».

Найти в кризис новые авто непросто, говорит издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев. После увеличения мэрией Москвы возраста автомобилей, которые могут получить разрешение на бесплатную парковку в городе, с трех до четырех лет «Яндекс.Драйв» будет возвращать в столицу подходящие под этот критерий автомобили из Казани, Петербурга, Сочи, полагает он.

Эксперт считает, что китайские производители не смогут заместить спрос, в том числе из-за высоких цен и нарушенных цепочек поставок. Российские марки, как Lada, вряд ли подойдут для каршеринга, говорит господин Николаев: «Операторы проводили эксперименты с автомобилями локальных марок, но они оказались непригодны для работы в каршеринге». Пробег таких авто достигает 100–120 тыс. км в год, при таких условиях эксплуатации машины приходилось списывать до того, как на них закончится лизинговый договор, поясняет Юрий Николаев.

Другие каршеринговые компании также сталкиваются со сложностями при закупке новых автомобилей, говорят собеседники “Ъ”. Представитель «Ситидрайва», впрочем, заявляет, что с начала 2021 года сервис вывел 3 тыс. автомобилей на линию и рассчитывает, что сможет расширить парк до 10 тыс. автомобилей в ближайшее время.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются проекты в сегменте,— нехватка комплектующих из-за перебоев с поставками, приостановки рядом компаний работы на российском рынке. В BelkaCar наблюдают значительное изменение стоимости запчастей. В «Ситидрайве» говорят, что у них есть запасы запчастей и расходников на несколько месяцев. Собеседник “Ъ” в одном из каршеринговых сервисов констатирует, что стоимость комплектующих уже выросла как минимум на 20%.

С учетом роста стоимости автомобилей, комплектующих, лизинговых ставок и затрат на штат разработчиков стоимость поездок неизбежно будет расти, прогнозирует Юрий Николаев. По этой причине, считает он, популярность каршеринга может существенно снизиться.

Никита Щуренков, Ольга Никитина