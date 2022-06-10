МАГАТЭ лишили зрения

Шансы на восстановление ядерной сделки с Ираном упали почти до нуля: директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что, если Тегеран в ближайшие недели не включит видеокамеры на своих ядерных объектах, это станет «смертельным ударом» по Совместному всеобъемлющему плану действий, целью которого было не допустить создания Тегераном атомной бомбы. Иранцы отключили видеокамеры в ответ на принятие в среду МАГАТЭ резолюции, критикующей его за сокрытие фактов о своей ядерной программе. Россия выступила категорически против этой резолюции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner, Reuters Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner, Reuters

Смертельный удар

Тегеран уведомил МАГАТЭ об отключении 27 видеокамер, которые осуществляли мониторинг на иранских ядерных объектах. Об этом сообщил в четверг гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Речь идет о камерах, которые работали в рамках заключенной в 2015 году ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Этот документ, призванный гарантировать, что Тегеран не разрабатывает ядерное оружие, был подписан Ираном с пятью постоянными членами СБ ООН и Германией. При президенте Дональде Трампе США вышли из ядерной сделки и восстановили антииранские санкции, после чего Тегеран также отказался от ряда обязательств в рамках СВПД.

В апреле прошлого года США и Иран начали непрямые переговоры в Вене о восстановлении сделки при посредничестве остальных ее участников, но несколько раундов переговоров так и не дали результата. Основная загвоздка была в объеме снимаемых с Ирана санкций. Еще до возобновления венских переговоров в надежде надавить на международное сообщество Тегеран отказался передавать данные с упомянутых камер и грозил уничтожить пленки. Он отказался от крайних мер на фоне начавшегося диалога, но видеозаписи МАГАТЭ решил не отдавать, пока не будет подписана новая ядерная сделка.

Теперь агентство может не только лишиться новых записей, но и не получить старых.

МАГАТЭ совсем не утешает, что еще 40 видеокамер останутся работать, так как получаемой с них информации недостаточно, чтобы делать выводы об иранской ядерной программе, в связи с чем Рафаэль Гросси подчеркнул, что, если соглашение о восстановлении работы камер не будет достигнуто в течение трех-четырех недель, «это станет смертельным ударом» по иранской ядерной сделке. Господин Гросси готов совершить визит в Тегеран, чтобы урегулировать эту и другие связанные с ней проблемы. По его словам, окно возможностей для возвращения к прежнему положению дел сужается.

Решение Тегерана отключить камеры было принято как ответ на принятие в среду Советом управляющих МАГАТЭ резолюции, где высказывалось недовольство иранской ядерной программой и тем, как Тегеран сотрудничает с агентством. При этом две камеры были отключены еще до голосования. К щитку подошел электрик и просто повернул тумблер, сами же камеры остались на месте.

С инициативой принятия возмутившей Тегеран резолюции выступили Германия, Франция, Великобритания и США. 30 управляющих проголосовали за, два (Россия и Китай) против, и три (Индия, Ливия, Пакистан) воздержались. В документе выражается беспокойство, что Иран так и не прояснил информацию о происхождении частиц урана на трех объектах. По словам господина Гросси, речь идет об объектах в Туркузабаде, Варамине и Мариване. И, как отмечается в резолюции, пока Тегеран не предоставит запрашиваемую информацию, МАГАТЭ не может подтвердить правильность и полноту иранских заявлений о том, что их ядерная программа носит сугубо мирный характер. Агентство призвало Иран безотлагательно решить все вопросы.

Накануне голосования в Совете управляющих МАГАТЭ ряд стран, прежде всего Израиль, высказывались за включение в резолюцию пункта о передаче «иранского досье» в Совет Безопасности ООН в случае игнорирования Тегераном требований агентства.

Это гипотетически открывало бы дорогу к введению в отношении Ирана международных санкций (вдобавок к ныне действующим односторонним американским рестрикциям).

В итоговом тексте резолюции о возможности подключения Совбеза ООН, однако, не говорится. Но намек на то, что до этого может дойти, есть: Иран должен предоставить МАГАТЭ «всю техническую информацию, документы и доказательства» отсутствия на спорных объектах противозаконной ядерной деятельности, с тем чтобы агентство сняло претензии и не было вынуждено «предпринимать действия».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет одним из первых поприветствовал принятие резолюции, отметив, что она шлет Тегерану «четкий предупредительный сигнал». «Если Иран продолжит свою деятельность (вопреки требованиям МАГАТЭ.— “Ъ”), ведущие страны должны вернуть иранский вопрос в Совет Безопасности ООН»,— заявил он. В четверг господин Беннет отправился с незаявленным визитом в ОАЭ, где встретился с президентом этой страны Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Перед тем как сесть в самолет, израильский премьер заявил: «Мы видим здесь твердую позицию стран мира относительно того, что считается хорошим и что плохим. И это показывает четко, что Иран продолжает играть в игры». Израиль уверен, что Иран не прекратил разработку своей военной ядерной программы. Об этом Нафтали Беннет лично сообщил Рафаэлю Гросси на прошлой неделе во время визита гендиректора МАГАТЭ в Израиль. Эта поездка дала основание иранцам утверждать, что отчет агентства «зиждется на обвинениях, в которых очевидно прослеживается влияние Израиля».

Россия против

Россия заранее объявила, что не будет поддерживать резолюцию Совета управляющих в силу ее политизированного характера. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не согласился с господином Гросси и отметил, что «агентству в установленные сроки были переданы ответы иранской стороны на вопросы, касающиеся прояснения причин происхождения обнаруженных на площадках в Мариване, Варамине и Туркузабаде частиц ядерного материала». Он также рассказал, что была проведена серия консультаций между экспертами секретариата МАГАТЭ и Ирана, где подробно обсуждались вопросы по каждой площадке. «Сожалеем, что, несмотря на проделанную работу и плотные контакты с иранской стороной, гендиректор агентства не смог доложить к текущей сессии совета о том, что остающиеся вопросы можно считать урегулированными»,— сказал дипломат, подчеркнув, что Иран не уходил от сотрудничества с МАГАТЭ. При этом он отметил, что все вопросы к Тегерану касаются его прошлой ядерной деятельности и не представляют сегодня рисков с точки зрения нераспространения.

Особое возмущение Михаила Ульянова вызвал тот факт, что инициаторы резолюции, за исключением США,— участники СВПД. В начале года сообщалось, что новая ядерная сделка согласована почти на 90%, но с марта все переговоры заморожены. В мае, после визита в Тегеран координатора Евросоюза на переговорах в Вене Энрике Моры появилась надежда на выход из тупика, однако она оказалась призрачной. Выяснилось, что США не собираются вычеркивать из списка террористических организаций Корпус стражей исламской революции и снимать с него санкции, что было одним из основных требований Тегерана. А тут еще возникла резолюция Совета управляющих МАГАТЭ и последовавшие за ней угрозы Ирана ускорить свою ядерную программу.

«Очевидно, что резолюция не будет способствовать, по крайней мере в ближайшее время, продолжению нормального взаимодействия Ирана с МАГАТЭ по остающимся вопросам, а может стать началом очередного витка серьезной эскалации вокруг иранской ядерной программы»,— подчеркнул Михаил Ульянов.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде написал в Twitter, что иранская сторона предпримет решительные и пропорциональные действия в ответ на принятие резолюции МАГАТЭ. Помимо отключения камер речь идет об установке дополнительных и более совершенных центрифуг для обогащения урана.

США считают, что реакция Тегерана «угрожает дальнейшими провокациями в ядерной сфере и еще сильнее снижает транспарентность» иранской ядерной программы. «Такие шаги были бы контрпродуктивны и еще больше бы осложнили наши усилия полностью восстановить СВПД. Единственным результатом были бы углубление ядерного кризиса и дальнейшая экономическая и политическая изоляция Ирана»,— заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом он подчеркнул, что США по-прежнему привержены работе по восстановлению СВПД, но не отказываются от политики давления на Иран. По словам дипломата, продолжение переговоров и их успех возможны, если Тегеран откажется от своих дополнительных требований. «На наш взгляд, на столе лежит сделка, которая обеспечит возвращение к выполнению СВПД по принципу "соблюдение за соблюдение" без вовлечения посторонних вопросов. Эта сделка доступна для Ирана. Они должны принять ее, если нет, то это на их совести»,— в свою очередь сказал журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

На этой неделе стало известно, что Иран представил США новое предложение по восстановлению СВПД. «Два дня назад мы представили новый инновационный политический пакет и прямо заявили другой стороне (США.— “Ъ”), что они могут выбрать одно из двух предложений (первое — обсуждаемое на переговорах в Вене, второе — «инновационный» пакет предложений.— “Ъ”). Мы предпочитаем дипломатический и политический путь»,— заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан. О чем идет речь, он не уточнил.

Марианна Беленькая, Елена Черненко