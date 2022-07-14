Промышленность восстанавливает запасы сырья и материалов

Июньские конъюнктурные опросы промышленников Институтом Гайдара (ИЭП) зафиксировали: после того как оценки запасов сырья и материалов в секторе в апреле рухнули до кризисных уровней 2009 года (доля нормальных оценок снизилась на 22 процентных пункта), в мае обеспеченность компаний сырьем, материалами и комплектующими стала улучшаться (см. график). «Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во втором — начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса»,— говорила в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В июньской анкете авторов исследования вопрос о запасах сырья был разбит на два — об оценке обеспеченности респондентов отечественными и импортными комплектующими. В первом случае нормальной обеспеченность в конце второго квартала 2022 года оценивали 71% предприятий против 31% в случае импорта. О недостатке российского сырья сообщили 22% предприятий, импортного — 51%.

В отраслях ситуация различается. Хуже всего обеспечена импортом пищевая промышленность: 79% ее предприятий уже столкнулись с последствиями санкций. Лишь 1% предприятий отрасли не испытывает проблем с таким импортом (и 20% предприятий отрасли не зависят от него). Следующей по величине проблем с запасами сырья и материалами оказалась легкая промышленность, где уровень недообеспеченности импортом составил 70%, а уровень нормальной обеспеченности — 20% (не зависят от импортных материалов 2% предприятий). Машиностроение оказалось третьим по зависимости от санкций: 67% предприятий не хватает импортных комплектующих при 21% нормальной обеспеченности ими. Меньше всего проблем с импортными материалами и сырьем испытывают леспром, деревообработка, бумажная промышленность и мебельщики. Основная часть оценок «ниже нормы» (их 38%) получена от ЦБК и мебельных производителей, столкнувшихся с прекращением поставок химикатов для выделки бумаги, щитов, мебельной фурнитуры и отделочных материалов, отмечают в ИЭП.

В июньскую анкету также был включен вопрос: на сколько месяцев нормальной работы предприятие обеспечено самым дефицитным видом сырья, материалов и комплектующих? Минимум (2,6 месяца) зафиксирован в легкой промышленности, а максимум (3,8 месяца) — в производстве стройматериалов.

Алексей Шаповалов