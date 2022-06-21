МСП дует из «окна возможностей»

Несмотря на декларации властей и деловых объединений об открытии «окна возможностей» для бизнеса после ухода иностранных конкурентов, в реальности лишь треть предпринимателей в секторе МСП рассматривает возможность занять новые ниши. Реализации этой стратегии препятствует недостаток финансирования — инвестиции в развитие и адаптацию компаний к новой реальности тормозят как рекордный спад выручки, так и снижение доступности кредитов: по данным Банка России, в апреле кредитование МСП в сравнении с показателями марта заметно снижалось. В результате спад деловой активности в секторе тормозят только растущие ожидания компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Свежие данные о деловой и инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) свидетельствуют об ухудшении настроений в секторе. Так, по итогам опроса 1,8 тыс. компаний, индекс RSBI (определяется совместным исследованием ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research) снизился в мае до 48,4 пункта против 48,7 пункта в апреле. Индексы малых и микропредприятий практически не изменились, а показатель среднего бизнеса снизился на 1,4 пункта, приблизившись так близко к нейтральному уровню впервые с ноября 2020 года. При этом сдерживают спад в основном ожидания предпринимателей, реальная же ситуация в секторе продолжает ухудшаться.

Доля предпринимателей, сообщавших о фактическом росте продаж (12%), найме сотрудников (7%) и наращивании инвестиций (16%), осталась неизменной по сравнению с показателями апреля. Между тем все больше компаний сообщают о сокращении штата (14% против 11%) и сокращении инвестиций (12% против 10%). Число компаний, которые отметили снижение продаж, и вовсе превысило 50% впервые с февраля 2021 года. Компенсируют негативную динамику довольно сдержанные ожидания бизнеса на ближайшие три месяца: хотя доля оптимистов не выросла, все меньше предпринимателей ждут спада продаж (минус 4 п. п.) и сокращения штата (минус 1 п. п.). При этом нарастить инвестиции собираются 24% компаний против 22% в апреле. Впрочем, как показывает дополнительное к индексу исследование конъюнктуры, лишь 14% предприятий МСП готовы развивать бизнес.

Большинство же предприятий охарактеризовали нынешнюю стратегию как «разумную экономию» (36%) и «сохранение стабильности» (35%). Де-факто пока можно говорить лишь об инвестициях в адаптационные проекты. «Меры, принятые МСБ сейчас, позволят им сохранить бизнес и в дальнейшем выйти на более высокие показатели»,— считает вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов. Отметим, что майские данные о секторе МСП, вероятно, являются объяснением того, почему в правительстве пока отказываются обсуждать пересмотр стратегии развития сектора и настаивают на ускоренном вовлечении его в удовлетворение спроса крупных компаний в российской экономике (см. “Ъ” от 15 июня).

Хотя о готовности занять освободившиеся после ухода иностранных конкурентов ниши сообщила треть предприятий (11% уже приняли решение о расширении бизнеса), инвестиции в развитие ограничены отсутствием источников финансирования. Так, на фоне спада продаж большинству компаний займы недоступны из-за высоких ставок. По данным ЦБ, объемы кредитования МСП в апреле продолжали снижаться — банки предоставили МСП займы на 784,4 млрд руб. (960,2 и 815,6 млрд руб. в феврале—марте). Согласно же данным индекса RSBI, в мае росли как удовлетворенный, так и неудовлетворенный спрос на кредиты: тогда как 14% уже имели кредит, в мае его получили 9% (8% в апреле), при этом 10% кредит не одобрили.

Упрощению доступа к кредитам может способствовать снижение ключевой ставки, но резкого всплеска кредитования, вероятно, ждать не стоит: параллельно ЦБ возвращается и к прежним параметрам поддержки сектора, включая плавающую ставку по кредитам (ключевая плюс 3 п. п.),— в результате предельная ставка сейчас может достигать 12,5% против прежней фиксированной в 9,5%.

Диана Галиева