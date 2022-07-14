Причастные против причастности

Конституционный суд (КС) зарегистрировал жалобу экс-сотрудника калининградского штаба Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Ивана Лузина, снятого с выборов в Госдуму-2021 за «причастность к экстремистской организации». Он требует отменить нормы закона, запрещающие избираться людям, которые до признания организаций экстремистскими состояли в них или оказывали им какую-либо поддержку. Похожая жалоба ранее поступила в КС от главы псковского «Яблока» Льва Шлосберга, снятого с выборов за участие в митинге в поддержку господина Навального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как следует из текста жалобы (есть в распоряжении “Ъ”), калининградский активист Иван Лузин был снят с выборов в Госдуму в конце июля 2021 года по требованию облизбиркома, который признал его «причастным к деятельности экстремистской организации» на основании письма из Минюста. За месяц до этого Мосгорсуд признал несколько структур Алексея Навального (в том числе сеть его региональных штабов) экстремистскими, но решение вступило в силу только 4 августа, после апелляции. Сами штабы были ликвидированы еще в апреле, сразу после того, как Генпрокуратура обратилась в суд с требованием их запретить.

Поправки об отстранении от выборов лиц, «причастных к экстремистской или террористической организации» (ЭТО), были приняты Госдумой тем же летом. Они запретили баллотироваться в течение трех лет гражданам, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской или террористической оказывали ей какую-либо поддержку. При этом «причастность», по закону, должна быть установлена решением суда. Однако господин Лузин, как подчеркивается в его жалобе, сам обратился в суд, чтобы оспорить решение избиркома. Суд признал его законным, посчитав доказательством связи активиста со штабом его участие в несогласованных митингах в поддержку Алексея Навального и посты в соцсетях с призывами участвовать в акциях. Такую позицию поддержали и другие инстанции, включая Верховный суд, после чего заявитель и обратился в КС.

Иван Лузин полагает, что эти положения закона не отвечают требованию правовой определенности, так как не конкретизируют, в чем заключается «причастность» к ЭТО. Закон возлагает на граждан «несоразмерные ограничения, которые не имеют под собой разумного обоснования», отмечается в жалобе, в то время как существует достаточно других ограничений для участия в выборах людей, наказанных за экстремистские правонарушения. Кроме того, эти нормы «ограничивают свободу слова, право на распространение информации, а также право на свободу мирных собраний». Заявитель не согласен с тем, что его участие в мирной акции и информирование о ней было расценено как нечто незаконное, а позже еще и послужило доказательством связи с ЭТО. В итоге избирком лишил активиста пассивного избирательного права, чем нарушил еще одно гарантированное Конституцией право. Наконец, оспариваемые нормы нарушают запрет на обратную силу закона, уверен господин Лузин: в момент, когда он работал в штабе, его деятельность была законной, а сами штабы не запрещены. Кроме того, избирком снял его с выборов до вступления в силу решения о запрете штабов, добавил заявитель.

Иван Лузин признался “Ъ”, что у него «не осталось надежды на то, что закон может быть отменен или значительно изменен». «Но все еще кажется правильным зафиксировать, что я не согласен с этим юридически безграмотным и репрессивным законом,— пояснил он мотивы подачи жалобы.— Кроме того, КС может уточнить расплывчатые формулировки закона, а это могло бы (по крайней мере, так казалось год назад) помочь другим кандидатам, которых будут снимать с выборов».

Господин Лузин — не первый дошедший до КС политик, снятый с выборов за связь с организациями Алексея Навального. В начале июня КС зарегистрировал похожую жалобу лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга и муниципального депутата из Псковской области Николая Кузьмина. Помимо вышеуказанных претензий они также отмечали, что примененный к ним запрет нарушает конституционную норму о равенстве прав и свобод человека вне зависимости от убеждений и запрет издавать законы, которые отменяют или умаляют права и свободы человека.

Опрошенные “Ъ” юристы не исключают новую волну отказов из-за «причастности к ЭТО» на осенних муниципальных выборах в Москве. Именно по этому основанию избирком уже отказал в выдвижении депутату района Зюзино Константину Янкаускасу. «На заседании члены комиссии сослались на некое письмо Минюста от 22 июня, в котором якобы есть сведения о моей причастности к деятельности экстремистской организации "Штабы Навального". И все. Письмо мне это не показывали»,— рассказал депутат “Ъ”, добавив, что в ближайшее время получит письменный отказ с уточненными формулировками.

Юрист проекта «ОВД-Инфо» (включен в реестр иноагентов) Виолетта Фицнер считает главным аргументом в жалобах оспаривание обратной силы и несоразмерности ограничения: «Я бы не акцентировала внимание на неопределенности в части того, какая именно связь с организацией, признанной экстремистской, является участием в ней. Это может соблазнить КС вынести узконаправленное постановление. Участие в митингах как доказательство "причастности" — интересный аргумент, но он основан на фактах, которые, скорее всего, КС проигнорирует».

Адвокат «Первого отдела» Валерия Ветошкина (включена в реестр иноагентов) называет важными доводы о правовой неопределенности и о расшифровке термина «причастность»: «Это правильный акцент, потому что КС в лучшие свои времена указывал, что все нормы, которые ограничивают права граждан, должны быть предсказуемы в толковании и применении и не создавать ситуации правовой неопределенности, которая, очевидно, образовывается в аналогичных ситуациях». Нарушение запрета обратной силы закона она назвала «безусловным нарушением Конституции».

Кира Хейфец