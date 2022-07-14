Причастные против причастности

Конституционный суд (КС) зарегистрировал жалобу экс-сотрудника калининградского штаба Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Ивана Лузина, снятого с выборов в Госдуму-2021 за «причастность к экстремистской организации». Он требует отменить нормы закона, запрещающие избираться людям, которые до признания организаций экстремистскими состояли в них или оказывали им какую-либо поддержку. Похожая жалоба ранее поступила в КС от главы псковского «Яблока» Льва Шлосберга, снятого с выборов за участие в митинге в поддержку господина Навального.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Как следует из текста жалобы (есть в распоряжении “Ъ”), калининградский активист Иван Лузин был снят с выборов в Госдуму в конце июля 2021 года по требованию облизбиркома, который признал его «причастным к деятельности экстремистской организации» на основании письма из Минюста. За месяц до этого Мосгорсуд признал несколько структур Алексея Навального (в том числе сеть его региональных штабов) экстремистскими, но решение вступило в силу только 4 августа, после апелляции. Сами штабы были ликвидированы еще в апреле, сразу после того, как Генпрокуратура обратилась в суд с требованием их запретить.
Поправки об отстранении от выборов лиц, «причастных к экстремистской или террористической организации» (ЭТО), были приняты Госдумой тем же летом. Они запретили баллотироваться в течение трех лет гражданам, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской или террористической оказывали ей какую-либо поддержку. При этом «причастность», по закону, должна быть установлена решением суда. Однако господин Лузин, как подчеркивается в его жалобе, сам обратился в суд, чтобы оспорить решение избиркома. Суд признал его законным, посчитав доказательством связи активиста со штабом его участие в несогласованных митингах в поддержку Алексея Навального и посты в соцсетях с призывами участвовать в акциях. Такую позицию поддержали и другие инстанции, включая Верховный суд, после чего заявитель и обратился в КС.
Иван Лузин полагает, что эти положения закона не отвечают требованию правовой определенности, так как не конкретизируют, в чем заключается «причастность» к ЭТО. Закон возлагает на граждан «несоразмерные ограничения, которые не имеют под собой разумного обоснования», отмечается в жалобе, в то время как существует достаточно других ограничений для участия в выборах людей, наказанных за экстремистские правонарушения. Кроме того, эти нормы «ограничивают свободу слова, право на распространение информации, а также право на свободу мирных собраний». Заявитель не согласен с тем, что его участие в мирной акции и информирование о ней было расценено как нечто незаконное, а позже еще и послужило доказательством связи с ЭТО. В итоге избирком лишил активиста пассивного избирательного права, чем нарушил еще одно гарантированное Конституцией право. Наконец, оспариваемые нормы нарушают запрет на обратную силу закона, уверен господин Лузин: в момент, когда он работал в штабе, его деятельность была законной, а сами штабы не запрещены. Кроме того, избирком снял его с выборов до вступления в силу решения о запрете штабов, добавил заявитель.
Иван Лузин признался “Ъ”, что у него «не осталось надежды на то, что закон может быть отменен или значительно изменен». «Но все еще кажется правильным зафиксировать, что я не согласен с этим юридически безграмотным и репрессивным законом,— пояснил он мотивы подачи жалобы.— Кроме того, КС может уточнить расплывчатые формулировки закона, а это могло бы (по крайней мере, так казалось год назад) помочь другим кандидатам, которых будут снимать с выборов».
Господин Лузин — не первый дошедший до КС политик, снятый с выборов за связь с организациями Алексея Навального. В начале июня КС зарегистрировал похожую жалобу лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга и муниципального депутата из Псковской области Николая Кузьмина. Помимо вышеуказанных претензий они также отмечали, что примененный к ним запрет нарушает конституционную норму о равенстве прав и свобод человека вне зависимости от убеждений и запрет издавать законы, которые отменяют или умаляют права и свободы человека.
Опрошенные “Ъ” юристы не исключают новую волну отказов из-за «причастности к ЭТО» на осенних муниципальных выборах в Москве. Именно по этому основанию избирком уже отказал в выдвижении депутату района Зюзино Константину Янкаускасу. «На заседании члены комиссии сослались на некое письмо Минюста от 22 июня, в котором якобы есть сведения о моей причастности к деятельности экстремистской организации "Штабы Навального". И все. Письмо мне это не показывали»,— рассказал депутат “Ъ”, добавив, что в ближайшее время получит письменный отказ с уточненными формулировками.
Юрист проекта «ОВД-Инфо» (включен в реестр иноагентов) Виолетта Фицнер считает главным аргументом в жалобах оспаривание обратной силы и несоразмерности ограничения: «Я бы не акцентировала внимание на неопределенности в части того, какая именно связь с организацией, признанной экстремистской, является участием в ней. Это может соблазнить КС вынести узконаправленное постановление. Участие в митингах как доказательство "причастности" — интересный аргумент, но он основан на фактах, которые, скорее всего, КС проигнорирует».
Адвокат «Первого отдела» Валерия Ветошкина (включена в реестр иноагентов) называет важными доводы о правовой неопределенности и о расшифровке термина «причастность»: «Это правильный акцент, потому что КС в лучшие свои времена указывал, что все нормы, которые ограничивают права граждан, должны быть предсказуемы в толковании и применении и не создавать ситуации правовой неопределенности, которая, очевидно, образовывается в аналогичных ситуациях». Нарушение запрета обратной силы закона она назвала «безусловным нарушением Конституции».
ЦИК пересчитал кандидатов
Контекст
Центризбирком (ЦИК) на заседании 13 июля подвел промежуточные итоги выдвижения кандидатов на осенних выборах разных уровней, которые в этом году пройдут в общей сложности в 82 регионах страны.
Напомним, на единый день голосования 11 сентября назначены выборы 15 высших должностных лиц регионов (включая 14 прямых), депутатов шести региональных законодательных собраний и 11 горсоветов административных центров субъектов РФ, а также депутатов других органов местного самоуправления. Всего в России пройдут 4,6 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых будут замещены более 31 тыс. депутатских мандатов и прочих выборных должностей.
По словам председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, на данный момент в выборах участвуют представители 23 партий. Всего в кампаниях всех уровней выдвинуто 18,7 тыс. кандидатов, среди которых 14,1 тыс. — от партий, 4,4 тыс. — в порядке самовыдвижения. Еще около 200 человек выдвинули общественные организации.
В 14 регионах, где пройдут прямые губернаторские выборы, выдвинулись 87 кандидатов, но выдвижение еще идет в Рязанской, Саратовской и Свердловской областях; завершится этот процесс 27 июля. По подсчетам госпожи Памфиловой, средний уровень конкуренции на выборах глав регионов составляет шесть кандидатов на место. Самая высокая конкуренция — в Карелии, где выдвинулись 13 кандидатов, самый низкий ее уровень — в Бурятии и Томской области, где за должность главы субъекта пожелали побороться всего по четыре человека. «Это тоже о многом говорит: чем более уверенно чувствуют себя кандидаты в том или ином регионе, тем больше конкуренции»,— отметила глава ЦИКа. Она пообещала по итогам кампании проанализировать связь муниципального фильтра в регионах с уровнем конкуренции и заверила, что тема смягчения этого фильтра остается во внимании комиссии.
Выдвижение кандидатов в региональные парламенты пока завершилось только на Сахалине. В целом в шести регионах пока выдвинулись 1013 кандидатов: 872 — по партспискам, 112 — по округам. При этом на данный момент «не было ни одной жалобы ни из одного региона, которая требовала бы рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии», подчеркнула Элла Памфилова. По итогам кампании она также пообещала проанализировать все аспекты трехдневного, двухдневного и однодневного голосования, чтобы выявить все «плюсы, минусы и нюансики» для «совершенствования избирательной системы».