Кандидаты оспаривают свой экстремизм

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Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг и муниципальный депутат Завеличенской волости (Псковская область) Николай Кузьмин пожаловались в Конституционный суд (КС) на запрет избираться в представительные органы власти лицам, причастным к деятельности экстремистской организации. Эта норма позволила снять политиков с выборов в Госдуму и в Псковское областное собрание в сентябре прошлого года. Тогда им не удалось оспорить это решение в суде, и теперь они пытаются доказать, что запрет противоречит сразу семи статьям Конституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лев Шлосберг

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

КС 2 июня зарегистрировал жалобы членов псковского «Яблока» Льва Шлосберга и Николая Кузьмина, которых летом 2021 года сняли с выборов в псковское областное собрание (господина Шлосберга также с выборов в Госдуму) из-за «причастности к деятельности экстремистской организации». Как ранее сообщал “Ъ”, в обоих случаях жалобы на политиков подавали их конкуренты. Регистрация господина Шлосберга была отменена по иску кандидата от партии «Зеленые» Андрея Пангаева, а одним из доказательств «причастности» в деле было задержание «яблочника» на митинге в поддержку Алексея Навального 21 января 2021 года. Господина Кузьмина сняли из-за задержания на том же митинге. Кроме того, пожаловавшийся на господина Кузьмина кандидат от «Пенсионеров России» Джемал Малышев припомнил господину Кузьмину совместные фотографии с Алексеем Навальным. Без учета господ Шлосберга и Кузьмина за «причастность к деятельности экстремистской организации» с выборов в прошлом году сняли еще четверых кандидатов, выдвигавшихся от «Яблока» в Татарстане, Алтайском крае, Кемеровской и Нижегородской областях.

В обращениях политиков в КС говорится, что нормы «о причастности к деятельности экстремистских организаций», ограничившие их пассивное избирательное право, не соответствуют требованиям правовой определенности и нивелируют конституционные гарантии судебной защиты. По мнению заявителей, примененный к политикам запрет нарушает семь статей Конституции: о политическом многообразии (ч. 3 ст. 13), о правах и свободах, которые определяют смысл и содержание деятельности публичной власти (ст. 18), о равенстве прав и свобод человека вне зависимости от убеждений (ч. 1 и ч. 2 ст. 19), о свободе слова и мысли (ч. 1 и ч. 4 ст. 29), о праве участвовать в управлении делами государства, праве избирать и быть избранным (ч. 1 и ч. 2 ст. 32), о запрете обратной силы закона (ч. 1 и ч. 2 ст. 54), о запрете издавать законы, которые отменяют или умаляют права и свободы человека и гражданина, а также об исчерпывающем перечне оснований для ограничения таких прав и свобод (ч. 2 и ч. 3 ст. 55).

Политики заявляют, что оспаривают не только сам факт лишения пассивного избирательного права, но и процесс признания их причастными к деятельности экстремистской организации. Заявители ссылаются на интервью соавтора поправок об ограничении избирательных прав сенатора Андрея Клишаса «Парламентской газете», где тот говорит, что поправки не будут иметь обратной силы: решения о причастности к деятельности экстремистской организации могут быть вынесены лишь после вступления поправок в силу, и то же самое относится к признанию экстремистской самой организации. Эти условия в случае господина Шлосберга и господина Кузьмина были нарушены. «Мы прошли четыре этажа судебных инстанций, включая кассацию и надзор в Верховном суде и, несмотря на видимые колебания судей, не смогли отстоять свое право»,— говорит Лев Шлосберг.

Адвокат Валерия Ветошкина (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, участвовала в судебном процессе о признании организаций Алексея Навального экстремистскими) считает доводы заявителей справедливыми. Важнейшим нарушением она считает как раз применение обратной силы: «Решение о признании структур Алексея Навального экстремистскими вступило в силу в августе 2021 года. С юридической точки зрения, все последствия должны наступать за деятельность, которая осуществлялась после этой даты. Никакие законы, которые устанавливают ответственность, не могут иметь обратную силу. Можно возразить, что формально снятие с выборов — не ответственность, но по последствиям это ограничение в правах, а значит, все равно что ответственность». Кроме того, отмечает адвокат, важно помнить про «принцип соразмерности» наказания, который предполагает дифференциацию ответственность в зависимости от тяжести нарушения: «Тут важно ответить на вопрос: насколько снятие с выборов соразмерно какому-то косвенному участию в деятельности экстремистской организации». Госпожа Ветошкина сомневается в том, что КС встанет на сторону заявителей, отмечая, что «снятие кандидатов за связь со структурами Алексея Навального» — «не единичная практика конкретного судьи».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Кира Хейфец