Stopexpress зальет кофе

Полный тезка Игоря Кожина — сына бывшего управляющего делами президента России Владимира Кожина — заинтересовался розничным бизнесом. По данным “Ъ”, он стал основным владельцем ритейлера Stopexpress, который управляет магазинами на заправках «Газпромнефти». В теории это высокомаржинальный сегмент розницы. Но, отмечают эксперты, его развитие тормозит запрет продажи алкоголя в таких точках и нежелание топливных операторов создавать партнерство с торговыми сетями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ, полный тезка Игоря Кожина, сына бывшего управляющего делами президента России, а сейчас сенатора Совета федерации Владимира Кожина, стал совладельцем ритейлера Stopexpress. С конца июня 2022 года ему принадлежат 70% операционной компании сети ООО «Стопэкспресс». До этого аналогичной долей в компании владел Герман Малевич. Представитель господина Кожина не ответил на вопросы “Ъ”, с господином Малевичем связаться не удалось.

Stopexpress развивает сеть из 123 магазинов по продаже продуктов, напитков, товаров быстрого питания на заправках «Газпромнефти», а также управляет частью ее АЗС. Ритейлер работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. В 2021 году выручка сети выросла в 2,6 раза, до 4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 29,5%, до 134,2 млн руб., указано в «СПАРК-Интерфакс». В число собственников Stopexpress также входят бывший гендиректор сети «Лента» Владимир Сенькин (21,5%) и гендиректор ритейлера Константин Лебедев (6%).

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценивает сделку в 2,1 млрд руб. Магазины на АЗС — высокомаржинальный и устойчивый с точки зрения трафика бизнес, говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. В последние несколько лет число заправок «Газпромнефти» под управлением Stopexpress существенно выросло, эта тенденция, скорее всего, продолжится, добавляет источник “Ъ” на розничном рынке. В «Газпромнефти» не ответили на вопросы “Ъ”.

Об интересе Игоря Кожина к розничному бизнесу ранее известно не было. По данным «СПАРК-Интерфакс», полному тезке Игоря Кожина принадлежит компания «Ледовые арены», которая планировала строить спортивные объекты в Москве. В 2015 году «Деловой Петербург» сообщал, что Игорь Кожин руководил поставщиком нефти и нефтепродуктов «Гала-Форм». Он также возглавлял совет директоров «Роскоммунэнерго».

На заправках с хорошим кофе, выпечкой и кухней более высокий средний чек, чем в магазинах у дома, говорит консультант Jos de Vries The Retail Company Ирина Болотова. Рост автотуризма в этом году должен положительно сказаться на посещаемости торговых точек на АЗС, ожидает госпожа Болотова. По оценке источника “Ъ” на рынке ритейла, магазины посещает не менее 60% клиентов основных операторов АЗС, которые тратят там в среднем около 500 руб.

Но рынок продажи сопутствующих товаров на АЗС в России более конкурентный, чем в странах Европы, отмечает госпожа Болотова. Развитием нетопливной розницы в РФ в основном занимаются нефтяные компании, которые за последние несколько лет активно инвестировали в развитие этого бизнеса, подчеркивает она. Кроме того, нетопливный ритейл достаточно сложный бизнес, который требует отлаженной системы логистики и производства, чтобы поддерживать одинаковый ассортимент и качество на отдаленных друг от друга точках продаж, объясняет госпожа Болотова. В ЛУКОЙЛе и «Татнефти» не ответили на вопросы “Ъ”.

Крупные ритейлеры, такие как X5 Group и «Магнит», пытались договориться с топливными компаниями об открытии магазинов при АЗС, но не смогли найти механизм совместной работы, напоминает Алексей Кривошапко. Это связано с тем, что сети автозаправок не захотели делиться с партнерами долей в прибыли, отмечает аналитик. Также, по его мнению, развитие этого формата сдерживает запрет торговли алкоголем на этих объектах.

Константин Куркин, Санкт-Петербург