Евразийскую электронику предложено оболванить

Минкульт предложил обложить отчислениями в пользу правообладателей электронику, ввозимую в Россию из других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). В министерстве поясняют идею падением доходов правообладателей, в пользу которых взимается «налог на болванки». По версии российских чиновников, в других странах подобных сборов нет. Однако в распоряжении “Ъ” есть документы их профильных организаций с требованиями перечислять платежи, аналогичные отечественным. Российские продавцы техники считают фактически двойной сбор неправомерным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с разработанным Минкультом проектом постановления правительства, касающегося сбора с импортеров электроники и информационных носителей (так называемого налога на болванки), опубликованным на regulation.gov.ru 12 июля. Сейчас авторский сбор в 1% от таможенной стоимости взимается с импортированных в Россию телефонов, компьютеров, «умных» часов и носителей данных и перечисляется Российскому союзу правообладателей (РСП). Минкульт предлагает взимать его и с устройств, ввезенных в Россию из других стран ЕАЭС, объясняя это «резким падением доходов правообладателей». По данным министерства, прямые поставки оборудования и носителей в марте—мае упали более чем вчетверо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Распространить новые правила предлагается на технику, ввезенную с 1 марта.

Минкульт в пояснительной записке утверждает, что в странах ЕАЭС сбор вознаграждения за частное копирование «фактически не осуществляется». Однако аналогичные системы есть, например, в Белоруссии и Казахстане, где за их сбор отвечают соответственно Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей и Евразийский союз правообладателей (ЕСП). Обе организации в 2020 году заключили с РСП договоры о взаимном представительстве интересов, в распоряжении “Ъ” также есть досудебная претензия ЕСП с требованием к одной из казахстанских компаний заключить с ней договор о выплате вознаграждений. “Ъ” направил запросы во все организации.

В Евразийской экономической комиссии “Ъ” уточнили лишь, что полномочия организаций действительны в пределах территории страны ЕАЭС, в соответствии с законодательством которой они предоставлены, а порядок сбора вознаграждения «регулируется национальным законодательством».

Договор о ЕАЭС освобождает импортеров—членов союза от уплаты пошлин на его территории, при движении товаров таможенная стоимость не определяется, пояснил адвокат АБ Asterisk Дмитрий Венгерский: «Соответственно, при поставке оборудования и материальных носителей из государств ЕАЭС сбор вознаграждения, предусмотренного ст. 1245 ГК РФ, не осуществляется». Минкульт предлагает при ввозе товаров из стран ЕАЭС использовать для расчета сборов их статистическую стоимость, а не таможенную.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео») считают такой подход неправильным, так как в статистическую стоимость включаются и транспортные издержки, сказал “Ъ” представитель РАТЭК Антон Гуськов. В ассоциации против двойного обложения техники авторским сбором: «Если в какой-то из стран ЕАЭС он уплачен, повторное взимание происходить не должно». Господин Гуськов также отметил, что взимание сбора «задним числом», с 1 марта, «абсолютно неправомерно и непосильно для экономики компаний». Он обратил внимание, что сбор исходно задумывался как компенсация за то, что люди переписывали диски и кассеты и не покупали вторую копию: «Сейчас потребление контента изменилось, и никто уже копий не делает».

Источник “Ъ” в правительстве считает, что проект документа «выглядит как попытка любыми средствами поддержать отчисления в фонд, расходование средств из которого вызывало многочисленные вопросы у участников рынка». Он добавляет, что объективными причинами снижения импорта электроники стало нарушение логистических цепочек, а также снижение официальных продаж из-за санкций.

Юрий Литвиненко, Венера Петрова