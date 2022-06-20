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Коммерсантъ FM
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Собрать и потратить

Мониторинг финансов домохозяйств

По данным Банка России об активах и обязательствах домохозяйств и о ликвидности банковского сектора, движения денег граждан в апреле—мае, как и в марте (см. “Ъ” от 25 мая), отражали ход кризиса в экономике. На фоне роста ставок и укрепления рубля и обесценения валютных сбережений граждан в апреле домохозяйства активно выводили их из иностранных банков, а рубли — из фондовых активов и сейфов, перекладывая их на банковские счета в РФ или погашая кредиты.

Несмотря на то что уже с середины апреля в сравнении с мартом ставки начали снижаться, переводные депозиты граждан в банках впервые с декабря 2021 года выросли сразу на 2,4 трлн руб., а задолженность по кредитам снизилась впервые с апреля 2020 года на 240 млрд руб. В апреле годовой прирост розничных банковских депозитов увеличился до 2,8% после торможения до 1,4% в марте. Приток средств населения в банки был обеспечен исключительно краткосрочными рублевыми депозитами при оттоке других видов вкладов (см. график). «В краткосрочной перспективе поддержание сравнительно высокой склонности населения к сбережению продолжит оказывать поддержку активности на рынке банковских депозитов»,— полагают в ЦБ. Апрельское продолжение роста ставок по розничным кредитам и ужесточение условий их выдачи банками привели к снижению розничного кредитования на 1,5% после падения на 1,9% в марте. «В мае, по предварительным данным, активность розничных участников кредитного рынка по-прежнему была слабой, тенденция к сокращению розничного кредитования сохранилась»,— отмечает регулятор, предполагая, что спрос на новые кредиты появится не раньше третьего квартала.

Впрочем, в Объединенном кредитном бюро видят «тренд на постепенное восстановление розничного кредитования во всех сегментах, кроме ипотеки». Число выданных кредитов выросло за май на 20%, а их объемы — на 23%, лидер —кредиты наличными, их число выросло за месяц на 51%, а объемы — на 61%. При этом, по данным Минфина, поступления от НДФЛ в апреле рухнули на 11% в годовом выражении (хуже было лишь в локдаун 2020 года), хотя еще в феврале—марте они росли на 20% — что говорит о заметном снижении доходов. Вполне вероятно, что те, кто не может поддержать текущее потребление за счет сбережений, вернулись к его поддержке за счет кредитов.

Алексей Шаповалов

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