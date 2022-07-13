Донбассу помогут с выбором

Центризбирком (ЦИК) провел в Ростовской области семинар-совещание по вопросам подготовки к Единому дню голосования (ЕДГ). Выбор места его проведения в ЦИКе не объясняли, но это может быть связано с близостью к Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР): их избиркомы были впервые приглашены к участию в семинаре, на котором обсуждалось в том числе и восстановление избирательной системы республик. Аналогичные консультации ЦИК проводил и в 2014 году перед референдумом в Крыму и последующими выборами в Госсовет республики, напоминают участники тех событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Семинары-совещания с региональными избиркомами ЦИК проводит регулярно: последний проходил в Москве 13–14 апреля и тоже был посвящен подготовке к ЕДГ-2022. Как правило, семинары проводятся в течение двух дней, но в этот раз ЦИК не уточнял ни продолжительность, ни точные даты мероприятия. Как ранее сообщал “Ъ”, семинар планировался на 7–8 июля и в нем должен был принять участие зампред ЦИКа Николай Булаев. Он прибыл в Ростов-на-Дону 6 июля для участия в первом заседании нового состава облизбиркома. А 11 июля Telegram-канал ЦИКа сообщил, что семинар в Ростовской области «завершается».

Впервые в мероприятии ЦИКа участвовали представители избиркомов ДНР и ЛНР. По словам председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, это была их инициатива, так как республикам предстоит восстанавливать свою избирательную систему. «Они приехали и все эти дни очень заинтересованно работают, обучаются. Люди в этих республиках пережили столько горя, не раз смотрели смерти в глаза. Настолько они любят свою землю и хотят наладить жизнь там, что, конечно, хочется им помочь в этом»,— процитировал госпожу Памфилову 11 июля официальный Telegram-канал Центризбиркома. Как ранее говорил “Ъ” источник в ЦИКе, на семинаре планировалось обсудить вопросы использования современных технологий, стандарты избирательной системы РФ и их реализацию, а также «способы наиболее эффективного восстановления дееспособности избирательных систем ЛНР и ДНР».

В этот раз в семинаре принимали участие не все регионы, а только 30, и принцип, по которому их приглашали, не уточнялся. Глава Ростовского облизбиркома Андрей Буров не смог ответить на вопросы “Ъ”, а в пресс-службе комиссии сообщили, что если семинар проводил ЦИК, то они не уполномочены комментировать.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом семинара, рассказал, что в нем участвовали регионы, где в этом году пройдут только муниципальные выборы. «При этом есть опытные руководители и члены комиссий»,— добавил собеседник. По его словам, организация референдумов в ЛНР и ДНР не обсуждалась: «На семинаре обменялись опытом с представителями избиркомов ДНР и ЛНР. А ЦИК напомнил о внимательном отношении к упоминанию специальной военной операции в материалах кандидатов. Сомнительные материалы, содержащие "фейки" либо имеющие признаки дискредитации вооруженных сил РФ, будут направляться на проверку в правоохранительные органы».

При этом источники “Ъ” в Центризбиркоме Крыма сообщили, что вопросы организации и проведения референдумов в Донбассе все-таки обсуждались, как и тема реформирования избирательных систем республик. Как ранее сообщал “Ъ”, на территории ДНР и ЛНР ведется предварительная подготовка к референдумам о статусе республик и их возможном присоединении к России. Референдумы об объявлении независимости в ДНР и ЛНР прошли еще в 2014 году.

Похожая ситуация была в 2014 году, когда Крым и Севастополь проводили референдум о вхождении в состав РФ. Его организацией занимался тогдашний зампредседателя ЦИКа Леонид Ивлев. «Взял на работе отпуск и приехал на полуостров 28 февраля 2014 года, со мной были два сотрудника аппарата ЦИКа»,— вспоминает господин Ивлев. По его словам, за очень короткий срок необходимо было разработать нормативные документы референдума, формат бюллетеня, рекламные материалы, определиться с логистикой доставки избирательных документов, сформировать комиссии по проведению референдума. Плебисцит прошел 16 марта 2014 года, а на следующий день Леонид Ивлев вернулся в Москву: «С собой привез по десятку флагов Крыма и Севастополя. Их потом использовали для украшения Георгиевского зала Кремля, где проходила церемония подписания договора о вхождении Крыма в состав России. Подумал, что в Москве их было бы не достать».

Через полгода в Крыму прошли первые после вхождения в состав РФ выборы в Госсовет республики и муниципальные органы. Участвовавшая в подготовке к ним тогдашний член ЦИКа Майя Гришина рассказала “Ъ”, что представительные органы к тому времени уже привели свою нормативную базу в соответствие с российским избирательным законодательством, а ЦИК проводил обучающие семинары для региональных избиркомов РФ, включая крымский и севастопольский. «Членам комиссий из Крыма и Севастополя помогали и сотрудники ЦИКа, и многие опытные специалисты из других регионов. Это достаточно распространенная практика, когда опытные специалисты из регионов участвуют в различных образовательных мероприятиях»,— пояснила госпожа Гришина. По ее словам, особое внимание в обучении уделялось нюансам, так как сама процедура выборов в мире проходит в целом одинаково. «Мы обращали внимание на какие-то детали, например, работу с наблюдателями и их права, работу с избирательной документацией, так как в российском законодательстве более строгие правила отчетности и хранения. Все это отрабатывалось уже непосредственно перед выборами с членами комиссий»,— рассказала экс-член ЦИКа.

Елена Рожкова, Анастасия Корня; корсеть “Ъ”