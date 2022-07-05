Народным расскажут про всенародные

Как стало известно “Ъ”, в конце этой недели Центризбирком (ЦИК) РФ проведет в Ростове-на-Дону семинар, в котором примут участие сотрудники избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ЦИКе пояснили “Ъ”, что избиркомы Донбасса сами обратились в комиссию с просьбой помочь в «восстановлении их избирательных систем». Между тем в обеих республиках, по словам источников “Ъ”, идет техническая подготовка к возможным референдумам. Эксперт считает, что для присоединения этих территорий к России плебисциты не обязательны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” два собеседника, близкие к администрации президента (АП), и подтвердил источник, близкий к руководству ЦИКа, на этой неделе в Ростове-на-Дону может пройти специальный семинар, в котором примут участие представители избиркомов ДНР и ЛНР. По словам источников, планируется, что учеба пройдет в пятницу-субботу и ее посетит, в частности, зампред ЦИКа Николай Булаев, который в комиссии как раз курирует Ростовскую область. На какую именно тему представители ЦИКа будут говорить со своими донбасскими коллегами, близкие к АП собеседники “Ъ” не уточнили.

Источник в Центризбиркоме пояснил “Ъ”, что в преддверии единого дня голосования комиссия проводит семинар-совещание с участием председателей региональных избиркомов, на котором будут присутствовать и представители Донбасса: «Учитывая, что в ЦИК России обратились коллеги из Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об оказании помощи в восстановлении их избирательных систем, Центральная избирательная комиссия РФ пригласила представителей избиркомов ДНР и ЛНР принять участие в этом семинаре». На мероприятии планируется обсудить «использование современных технологий в ходе избирательных кампаний, существующие стандарты избирательной системы РФ и их реализацию, а также способы наиболее эффективного восстановления дееспособности избирательных систем» ДНР и ЛНР. Это «обычная системная работа в рамках международного сотрудничества избирательных комиссий», а подобные обращения по организации семинаров поступали и от других стран, с которыми у ЦИКа есть соответствующие соглашения, подчеркивает собеседник “Ъ”. По его словам, только за последнее время в ЦИКе прошли встречи с делегациями из Белоруссии, Ирана, ЮАР и Африканского союза. Николай Булаев на вопросы “Ъ” не ответил.

РБК ранее сообщал, что на территории ДНР и ЛНР ведется предварительная подготовка к референдуму и по базовому сценарию их предполагается провести одновременно.

По словам источников “Ъ”, во внутриполитическом блоке АП есть установка быть готовыми к проведению референдумов к августу. Это косвенно подтверждают и слова собеседника “Ъ” в политтехнологических кругах: по его информации, сейчас идет набор специалистов, готовых работать на территориях ЛНР и ДНР, хотя подробности предстоящей работы не раскрываются. От того момента, как технологи начнут работу, до референдума (если он действительно состоится) должно пройти не менее месяца, отмечает источник. По его словам, в Кремле вряд ли захотят совмещать плебисциты с Единым днем голосования 11 сентября, так как это может придать событиям «ненужное значение».

Источник “Ъ”, близкий к ЦИКу, говорит, что в ЛНР и ДНР идет набор в избирательные комиссии, и их членов и сотрудников предстоит обучать. Правда, происходить это будет на территории самих республик, и вряд ли этим будут заниматься представители российского Центризбиркома, добавляет собеседник “Ъ”.

Напомним, в мае 2014 года в только что провозглашенных республиках Донбасса на подконтрольных новым властям территориях проходили референдумы, по итогам которых за независимость ЛНР и ДНР проголосовали соответственно 96,2% и 89,1% пришедших на участки. Но вопрос о присоединении к РФ, в отличие от Крыма, на них не задавался. Впрочем, в федеральном конституционном законе «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта» сказано лишь, что инициатором присоединения к России выступает иностранное государство, но о форме принятия этого решения ничего не говорится. А независимость ДНР и ЛНР в границах, совпадающих с границами Донецкой и Луганской областей Украины до 2014 года, была признана указом президента Владимира Путина 21 февраля.

Как поясняет электоральный юрист Олег Захаров, общепризнанных правил присоединения к государствам новых территорий не существует, но в случае с Крымом у российских властей была надежда, что «следование некоему алгоритму позволит создать базис для признания легитимности присоединения». Сейчас же, по его мнению, «длинный путь через референдум не видится необходимым, и это скорее вопрос в политической, а не правовой плоскости». «Все равно Европа и Америка наши действия в этой части законными не признают, поэтому соблюдение процедур, очень неявно сформированных мировой прецедентной практикой, явно не будет критерием формальной легитимности присоединения»,— считает эксперт.

Источник “Ъ” в АП ранее сообщал, что референдумы в ДНР и ЛНР будут возможны, как только военные России и Донбасса выйдут на их «исторические границы». В понедельник о полном освобождении территории ЛНР заявил министр обороны Сергей Шойгу. Если плебисциты все-таки решат проводить, то опыт коллег из ЦИКа действительно пригодится донецким и луганским властям. По словам источника “Ъ”, знакомого с нюансами подготовки референдума в Крыму в 2014 году, в его сопровождении помогали тогдашние секретарь ЦИКа Николай Конкин и член комиссии Майя Гришина.

Олег Захаров тоже считает, что специалистам из ЦИКа есть чему поучить донбасских коллег. «Похожие консультации шли и по Крыму. Это вовсе не означает, что российские коллеги будут проводить там выборы. Речь идет скорее о том, чтобы научить процедурам, подсказать какие-то отработанные решения»,— поясняет эксперт. Например, по его словам, специалисты из ЦИКа могут дать готовые шаблоны того, как правильно подводить итоги голосования, поделиться перечнем важных для легитимности контрольных соотношений, рассказать нюансы, касающиеся формы бюллетеней и т. п. Кроме того, сейчас к этим понятным вопросам добавляется еще и специфика проводящейся в России реформы публичной власти: система власти на Украине и в РФ довольно сильно разнится, и эту специфику нужно учитывать, чтобы синхронизировать настройки госуправления в России и на новых территориях, резюмирует господин Захаров.

Андрей Винокуров, Анастасия Корня, Елена Рожкова