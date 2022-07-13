«Элвис» выступит в суде

Минпромторг планирует взыскать более 500 млн руб. с разработчика процессоров «Скиф» НПЦ «Элвис». Судя по иску и данным сайта госзакупок, компания не выполнила условия по разработке и выпуску микросхем для спутников. Источники “Ъ” говорят, что удовлетворение полной суммы требований серьезно ударит по компании, годовая выручка которой в 2021 году составила 1 млрд руб. Причем даже если ответчику удастся доказать, что на исполнение контракта повлияли внешние обстоятельства, например санкции, часть средств с него в любом случае будет взыскана, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что 30 июня Минпромторг подал иск на 512 млн руб. к российскому дизайн-центру микроэлектроники АО НПЦ «Элвис» (разрабатывает ARM-процессоры линейки «Скиф»). Из информации в базе суда следует, что иск подан с нарушениями, которые Минпромторг должен устранить до 8 августа.

В определении сказано, что истец намерен взыскать средства по госконтракту от 29 ноября 2016 года. Согласно данным сайта госзакупок, именно тогда Минпромторг заключил с «Элвисом» контракт на разработку и освоение серийного выпуска радиационно стойких микросхем для создания бортовых комплексов космического назначения, сумма тендера составила 550 млн руб. Там же опубликована претензия Минпромторга, из которой следует, что работы было необходимо выполнить до 30 июня 2019 года. К этой дате подрядчик должен был закончить испытания образцов микросхем. В «Элвисе» и Минпромторге не ответили “Ъ”.

По итогам 2021 года НПЦ «Элвис» показал существенное падение финансовых показателей. По данным «СПАРК-Интерфакс», если в 2020 году компания получила 2,5 млрд руб. выручки при 237 млн руб. чистой прибыли, то в 2021 году — около 1 млрд руб. и 2,5 млн руб. соответственно. Недавно «Элвис» покинул его основатель Ярослав Петричкович, контроль над НПЦ получил выходец из АФК «Система» Михаил Черный (см. “Ъ” от 3 июня).

Партнер коллегии адвокатов Delcredere Анастасия Тараданкина отмечает, что на поставку элементов микросхем могли повлиять санкции 2014 года, однако они не были непредвиденными при заключении контракта в 2016 году, поэтому их нельзя отнести к форс-мажору. На текущие ограничения «Элвису» будет «проблематично ссылаться», учитывая срок исполнения контракта, добавляет партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин. Однако учитывая, что с направления претензии по неустойке осенью 2019 года и до подачи иска прошло почти три года, «возможно, между сторонами были некие договоренности о пролонгации, которые могут позволить ссылаться на санкции 2022 года как форс-мажор», допускает господин Москвитин.

При этом, уточняет юрист, форс-мажор не освобождает от исполнения контракта или возврата полученных по нему авансов, а защищает лишь от мер ответственности — неустоек и убытков. Для снижения суммы основного долга подрядчик может ссылаться на то, что он фактически выполнил часть работы, поясняет господин Москвитин. Если форс-мажора не было, отмечает госпожа Тараданкина, то снизить неустойку подрядчик может, если докажет основания для этого по ст. 333 (несоразмерность неустойки последствиям нарушения) или ст. 404 Гражданского кодекса РФ (кредитор содействовал увеличению размера убытков, не принял разумных мер к их уменьшению).

Собеседник “Ъ”, близкий к министерству, поясняет, что обращение в суд было вынужденным, иначе у надзорных органов могут возникнуть вопросы к самим чиновникам. «Другой вопрос — будет ли министерство прикладывать усилия, чтобы взыскать средства полностью, потому что это может стать убийством компании»,— признает источник “Ъ”. Он добавляет, что ситуация с получением дизайн-центрами средств через механизм субсидирования опытно-конструкторских работ (ОКР) «становится противоречивой». Для них это основной источник доходов. Как правило, проект подразумевает как подготовку документации, так и производство опытного образца изделия и даже коммерческих партий: «Но как выпускать изделия, когда в текущих условиях доступа к заводам нет?»

Никита Королев, Анна Занина